አዲስ ቴክኖሎጂ የድምፅ ሞገዶችን በቅጽበታዊ መልኩ በክሪስታልላይን ቁሶች ውስጥ መቅረጽ ይፈቅዳል

ሳይንቲስቶች በክሪስታል ማቴሪያሎች ውስጥ የሚጓዙትን የድምፅ ሞገዶች በእውነተኛ ጊዜ ለመቅረጽ የሚያስችል አዲስ ቴክኖሎጂ ፈጥረዋል። እንደ ብረታ ብረት፣ ሴራሚክስ እና ሮክ ያሉ ድፍን ክሪስታላይን ቁሶች በውስብስብ አወቃቀራቸው እና ባህሪያቸው ለመምሰል አስቸጋሪ ናቸው። ቀደምት ዘዴዎች ሳይንቲስቶች እነዚህን ቁሳቁሶች እስከ 100 ናኖሜትር ዝቅተኛ በሆነ ጥራት እንዲገልጹ አስችሏቸዋል. ይሁን እንጂ በጊዜ ሂደት የተከሰቱትን የቁሳቁሶች ተለዋዋጭነት ለመያዝ አቅማቸው የተገደበ ነው, አብዛኛውን ጊዜ በሚሊሰከንዶች እና በሰከንዶች ውስጥ ለውጦችን መከተል ይችላሉ.
በፒኤንኤኤስ ላይ በቅርቡ በወጣው መጣጥፍ ላይ የተገለጸው አዲሱ ቴክኖሎጂ ከፍተኛ ልዩ ኤክስሬይ እና 3 ኪሎ ሜትር ርዝመት ባለው የኤክስሬይ ፍሪ ኤሌክትሮን ሌዘር መጨረሻ ላይ የተሰራ የላቀ ማይክሮስኮፕ መጠቀምን ያካትታል። ይህ ማይክሮስኮፕ ተመራማሪዎች በ1 ሚሜ የአልማዝ ናሙና ውስጥ የሚጓዙትን የድምፅ ሞገዶች በእውነተኛ ጊዜ እንዲያሳዩ ያስችላቸዋል። ቡድኑ የድምጽ ሞገዶችን ቅጽበታዊ ቀረጻዎች በጊዜያዊ ጥራት ልክ እንደ ጥቂት ፒሴኮንዶች መውሰድ ችሏል።
የጥናቱ ተጓዳኝ ደራሲ ፕሮፌሰር ሄኒንግ ፍሪስ ፖልሰን እንዳሉት አዲሱ ቴክኖሎጂ ወራሪ ያልሆነ እና ፈጣን መንገድ በክሪስታል ማቴሪያሎች ውስጥ መዋቅራዊ ሂደቶችን ለመሳል ያቀርባል። ከዚህ ቀደም ከሳይንስ ሊደርሱ የማይችሉትን እጅግ በጣም ብዙ የሆኑ እጅግ በጣም ብዙ መዋቅራዊ ክስተቶችን ለመመርመር እድሎችን ይከፍታል። ይህ እንደ ሜታ-ቁሳቁሶች፣ የፎቶኒክ ክሪስታሎች፣ ቴርሞኤሌክትሪክ ቁሶች እና እንደ ፔሪሊን እና ድቅል ፔሮቭስኪትስ ያሉ ለስላሳ ቁሶች ያሉ ሂደቶችን በተለያዩ ቁሶች ላይ ያጠናል።
የድምፅ ሞገዶችን በክሪስታል ቁሶች ውስጥ የማየት እና የመረዳት ችሎታ ለጠንካራ-ግዛት ፊዚክስ፣ ቁስ ሳይንስ እና ጂኦሳይንስ አንድምታ አለው። እንዲሁም በፕላኔታዊ ቁሶች ውስጥ የድምፅ ስርጭትን የሴይስሞሎጂ ሞዴሎችን ለመሞከር አስተዋፅኦ ሊያደርግ ይችላል. የዚህ ጥናት ውጤት በዘርፉ አዳዲስ ምርምሮችን እና ግስጋሴዎችን እንደሚያበረታታ ይጠበቃል።
ምንጮች:
- PNAS: በጅምላ ቁሳቁሶች ውስጥ የአኮስቲክ ሞገዶችን በኤክስሬይ ማይክሮስኮፒ የእውነተኛ ጊዜ ምስል