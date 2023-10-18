ሳይንቲስቶች ከናሳ OSIRIS-REx ሚሽን ስለ አዲስ ግኝቶች ጓጉተዋል።

የፕላኔተሪ ሳይንቲስት ፊል ብላንድ ከኩርቲን ዩኒቨርሲቲ የናሳ አስደናቂ OSIRIS-REx ተልእኮ አካል በመሆን በጣም ተደስተዋል፣ይህም አላማው ቤንኑ ከሚባል ከምድር አቅራቢያ ከሚገኘው አስትሮይድ ናሙናዎችን ለመሰብሰብ እና ለማጥናት ነው። ብላንድ ስለ አጽናፈ ሰማይ ታሪክ እና ስለ ስርዓታችን አመሰራረት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ለማግኘት ሜትሮይትስን በመመርመር ስራውን ሰጥቷል። ይህ ከምድር ከባቢ አየር የጸዳ ንፁህ ነገርን የማጥናት እድል ለእሱ በህይወት ጊዜ አንድ ጊዜ ልምድ ነው።
OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር 250 ግራም የድንጋይ እና የአቧራ ናሙና ከቤንኑ በተሳካ ሁኔታ ከቤኑ ሰብስቦ ለሁለት አመታት መሬቱን ሲያጠና ቆይቷል። በጥሩ ሁኔታ ላይ ያለው ናሙና በጠፈር መንኮራኩር ካፕሱል ተለቅቆ በዩታ በረሃ አረፈ። በምርመራ ወቅት, ሳይንቲስቶች ያልተጠበቀ ግኝት አደረጉ: በቆርቆሮ ክዳን ላይ ተጨማሪ ናሙና. ይህ የጉርሻ ናሙና እርጥበት የተሞሉ የሸክላ ማዕድናት እና ከፍተኛ መጠን ያለው ካርቦን ይዟል, ይህም የምድርን ውሃ አመጣጥ እና የመኖር እድልን በተመለከተ ግንዛቤዎችን ይሰጣል.
ፊል ብላንድ በተልዕኮው ውስጥ የተሳተፈ የአውስትራሊያ ህብረት አባል ነው እና ግስጋሴውን እና ትንታኔውን በቅርበት ሲከታተል ቆይቷል። ሳይንቲስቶች የተሰበሰበውን አነስተኛ መጠን በጥንቃቄ ሲቆጣጠሩት ተመልክቶ ከናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል የቀጥታ የቪዲዮ ምግብ ላይ ተሳትፏል። ናሙናዎቹን በጥንቃቄ ካወጣ፣ ከመዘነ እና ካታሎግ ካደረጉ በኋላ፣ Bland በግሉ ላብራቶሪ ውስጥ ለበለጠ ትንተና ድንጋዮችን ይመርጣል።
የላቁ ማይክሮስኮፒ ቴክኒኮችን በመጠቀም ብላንድ የቁሳቁስን ኬሚስትሪ እና ማዕድን ጥናት ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ካርታዎች ይፈጥራል። ይህ ትንታኔ የናሙናውን ስብጥር እና ኢሶቶፒክ ሜካፕን ለመወሰን አስፈላጊ ነው። ብላንድ ትንታኔውን እንደጨረሰ፣ ናሙናዎቹ ወደ ኩዊንስላንድ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ትሬቨር አየርላንድ ለጂኦክሮኖሎጂ እና ለኦክሲጅን ኢሶቶፕ ትንተና ይላካሉ። ይህ የቤንኑ ዕድሜ እና ኬሚካላዊ ስብጥር ለመወሰን ይረዳል, ይህም በቤንኑ እና በምድር ላይ በሚገኙ ሜትሮይትስ መካከል ስላለው ግንኙነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል.
የ OSIRIS-REx ተልእኮ እንደ ብላንድ እና አየርላንድ ያሉ የሳይንስ ሊቃውንትን ደስታ እና የማወቅ ጉጉት ገዝቷል። የትንታኔያቸውን ውጤት በጉጉት ይጠባበቃሉ፣ ይህም የአጽናፈ ሰማይን አመጣጥ እና የራሳችንን ፕላኔት አፈጣጠር ለመረዳት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል።
ምንጮች፡ የናሳ OSIRIS-REx ተልዕኮ ድህረ ገጽ፣ የናሳ አስተዳዳሪ ቢል ኔልሰን