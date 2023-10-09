በታሪክ ውስጥ ትልቁ የፀሐይ ማዕበል በጥንታዊ የጥድ ዛፍ ተገኘ

ተመራማሪዎች በምድር ታሪክ ውስጥ ትልቁን የፀሐይ አውሎ ነፋስ በፈረንሳይ ተራሮች ላይ በሚገኘው ጥንታዊ የጥድ ዛፍ ላይ ምርመራ አግኝተዋል። በሮያል ሶሳይቲ የፍልስፍና ግብይቶች ጆርናል ላይ የታተመው ጥናቱ ከ14,300 ዓመታት በፊት በሬዲዮካርቦን መጠን ላይ ከፍተኛ ጭማሪ የሚያሳይ ማስረጃ ያሳያል። ይህ ክስተት በ993 ዓ.ም እና በ774 ዓ.ም የተከሰተው ሚያኬ ኢቨንትስ በመባል የሚታወቀው ቀደም ሲል ከተገኙት የፀሐይ አውሎ ነፋሶች በእጥፍ እንደሚበልጥ ይገመታል።
የአለም አቀፍ የምርምር ቡድን ከደቡባዊ የፈረንሳይ የአልፕስ ተራሮች ጥንታዊ ዛፎች የሬዲዮካርቦን ደረጃዎችን ለካ። በዛፉ ግንድ ውስጥ ያሉትን ቀለበቶች በመተንተን "ንዑስ ፎስሲል" በመባል የሚታወቁትን ዋና ዋና የአካባቢ ለውጦችን መለየት እና ያለፈውን ጠቃሚ ግንዛቤዎችን መሰብሰብ ችለዋል. የስኮትስ ጥድ የዛፍ ቀለበቶች ከ14,300 ዓመታት በፊት አካባቢ በሬዲዮካርቦን ደረጃ ላይ ከፍተኛ ጭማሪ አሳይተዋል። የሳይንስ ሊቃውንት ከከባድ የፀሐይ አውሎ ንፋስ ጋር ያለውን ግንኙነት ለማረጋገጥ ይህንን ናሙና በግሪንላንድ ውስጥ ከበረዶ ኮሮች ከተወሰደ ጋር አነጻጽረውታል።
ራዲዮካርበን ያለማቋረጥ በሰንሰለት ምላሾች ይመረታል፣ ይህም እንደ የፀሐይ ቃጠሎ እና የኮሮኔል ጅምላ ማስወጣት ባሉ ከባድ የፀሐይ ክስተቶች የተከሰቱትን ጨምሮ። የዚህ ጥናት መሪ ኤድዋርድ ባርድ፣ እነዚህ ክስተቶች የአጭር ጊዜ የኃይል ቅንጣቶችን ሊፈጥሩ እንደሚችሉ ያብራራሉ፣ በዚህም በሬዲዮካርቦን ውስጥ ከፍተኛ ጭማሪ ያስከትላሉ።
የወደፊት ክስተቶችን ለመተንበይ እና ሊከሰቱ የሚችሉ አደጋዎችን ለመቀነስ ያለፉትን የፀሐይ አውሎ ነፋሶች መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። ይህን ያህል መጠን ያለው የፀሐይ አውሎ ንፋስ ዛሬ ቢከሰት፣ ለዘመናዊው ማህበረሰብ አስከፊ መዘዝ ያስከትላል፣ ይህም የቴሌኮሙኒኬሽን፣ የሳተላይት እና የኤሌትሪክ መረቦችን ሊያስተጓጉል ይችላል። በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ትልቁ የተመዘገበው የፀሐይ አውሎ ንፋስ በ1859 የካርሪንግተን ክስተት አስቀድሞ ከፍተኛ ሁከት አስከትሏል።
ነገር ግን፣ ከ14,300 ዓመታት በፊት ገደማ የተገኘው የፀሐይ አውሎ ንፋስ ከዚህ በፊት ከነበሩ ክስተቶች በልጦ ይበልጣል። ሳይንቲስቶች ስለእነዚህ ኃይለኛ የፀሐይ አውሎ ነፋሶች መንስኤ፣ ድግግሞሽ እና መተንበይ እርግጠኛ አይደሉም። ነገር ግን የእነሱን እምቅ መጠን በመረዳት ተመራማሪዎች ለእንደዚህ ዓይነቶቹ ክስተቶች አስቀድመው አስቀድመው ሊዘጋጁ ይችላሉ.
ይህ አዲስ ግኝት የምድርን ታሪክ በሬዲዮካርቦን ትንተና የማጥናትን አስፈላጊነት አጉልቶ ያሳያል። ያለፈውን ትክክለኛ ግንዛቤ ማዳበር የወደፊት አደጋዎችን በትክክል በመተንበይ እና በማቃለል ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ገና ብዙ የሚማረው ነገር እያለ፣ እያንዳንዱ አዲስ የዘርፉ ግኝት መልሶችን ብቻ ሳይሆን ለቀጣይ ፍለጋ አዳዲስ ጥያቄዎችንም ይፈጥራል።
ምንጮች:
- የሮያል ሶሳይቲ ፍልስፍናዊ ግብይቶች
- ኮሌጅ ደ ፈረንሳይ
- CEREGE
- IMBE
- Aix-ማርሴይ ዩኒቨርሲቲ
- የሊድ ዩኒቨርሲቲ