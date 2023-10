የጋማ-ሬይ ጥናቶች ፑልሳርስን እንደ ቅንጣቢ አፋጣኝ ይገልጣሉ

By

የጋማ ሬይ ጥናቶች በገለልተኛ እና ኃይለኛ ፑልሳር ተፈጥሮ ላይ አዲስ ብርሃን ፈንጥቀዋል። እነዚህ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ፑልሳርስ እንደ ልዩ ቅንጣት አፋጣኝ እና አልፎ ተርፎም አንቲሜትተር አምራቾች ሆነው ሊያገለግሉ ይችላሉ። ነገር ግን፣ ስለ ተያይዘው የፍጥነት እና የጨረር ሂደቶች፣ እንዲሁም እነዚህ ሂደቶች ስለሚከናወኑባቸው ልዩ ቦታዎች ብዙ ጥያቄዎች መልስ አያገኙም።

በዚህ መስክ ውስጥ አንድ ቁልፍ ግኝት የመጣው በናሚቢያ ከሚገኘው ከፍተኛ ኢነርጂ ስቴሪዮስኮፒክ ሲስተም (HESS) ታዛቢ ነው። የኤችኤስኤስን የቼሬንኮቭ ቴሌስኮፖችን የሚጠቀሙ ሳይንቲስቶች እስካሁን ድረስ ከ pulsar የተስተዋሉትን ከፍተኛውን የኃይል ጋማ ጨረሮች አግኝተዋል። እነዚህ ጋማ ጨረሮች 20 ቴራ ኤሌክትሮን ቮልት አስደናቂ ኃይል ነበራቸው፣ ይህም ከሚታየው ብርሃን በግምት በአስር ትሪሊዮን እጥፍ ይበልጣል። እንደነዚህ ያሉ ከፍተኛ ኃይል ያላቸው ጋማ ጨረሮች መለየት ስለ ትውልዳቸው ወቅታዊ ጽንሰ-ሐሳቦች ፈታኝ ነው.

የእነዚህ ጋማ ጨረሮች ምንጭ ቬላ ፑልሳር ነው፣ እሱም በኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም በሬዲዮ ባንድ ውስጥ በጣም ደማቅ pulsar በመባል የሚታወቀው እና በጊጋ-ኤሌክትሮንቮልት (GeV) ክልል ውስጥ በጣም ታዋቂው የጠፈር ጋማ ጨረሮች ምንጭ ነው። በቬላ ህብረ ከዋክብት ውስጥ የሚገኘው ይህ የ pulsar's ጨረራ ከዚህ ቀደም ከተመሳሳይ ነገር ጨረሮች በ200 እጥፍ ይበልጣል። የተስተዋሉት የልቀት ንድፎች በጂኤቪ ክልል ውስጥ ከሚታዩት ጋር ይጣጣማሉ፣ይህም የሚያመለክተው ቅንጣቶች ከማግኔትቶስፌር በላይ መጓዝ ያስፈልጋቸው ሊሆን እንደሚችል ያሳያል።

በፈረንሣይ በሚገኘው የአስትሮፓርቲክል እና ኮስሞሎጂ (ኤፒሲ) ላቦራቶሪ ውስጥ የተካሄደው የምርምር መሪ የሆኑት አራቼ ዲጃናቲ-አታይ፣ “ይህ ውጤት ቀደም ሲል ስለ ፑልሳርስ ያለንን እውቀት የሚፈታተን ሲሆን እነዚህ የተፈጥሮ አፋጣኞች እንዴት እንደሚሠሩ እንደገና ማሰብን ይጠይቃል። በማግኔትቶስፌር ውስጥ ወይም ከሱ ውጭ ባለው መግነጢሳዊ መስክ መስመሮች ላይ ያለው የንጥል ማጣደፍ የተለመደ ማብራሪያ የተስተዋሉትን ክስተቶች በበቂ ሁኔታ አያብራራም።

ተመራማሪዎቹ በ pulsar ውስጥ ያሉ ቅንጣቶች መፋጠን ከብርሃን ሲሊንደር ባሻገር ማግኔቲክ ዳግም ግንኙነት በሚባል ሂደት ሊከሰት እንደሚችል ይገምታሉ። ሆኖም፣ ይህ ሁኔታ የተፈጠረውን ከፍተኛ ጨረር በማብራራት ረገድም ችግር አለበት። ትክክለኛው ዘዴ ምንም ይሁን ምን የቬላ ፑልሳር ከፍተኛ ኃይል ያለው ጋማ ጨረሮች መገኘቱ በአስር የቴራኤሌክትሮንቮልት ክልል ውስጥ ስለ pulsars ተጨማሪ ምልከታ መንገድ ይከፍታል። ይህ በከፍተኛ መግነጢሳዊ አስትሮፊዚካል ነገሮች ውስጥ ስለሚከሰቱ እጅግ በጣም የተፋጠነ ሂደቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።

በማጠቃለያው የጋማ ሬይ ጥናቶች ፑልሳርስ እንደ ቅንጣት አፋጣኝ እና አንቲሜትተር አምራቾች ሆነው መስራት እንደሚችሉ አረጋግጠዋል። ከቬላ ፑልሳር ከፍተኛ ኃይል ያለው ጋማ ጨረሮች መገኘታቸው ነባር ንድፈ ሐሳቦችን ይፈትናል እና ስለእነዚህ የተፈጥሮ አፋጣኝ ግንዛቤዎች እንደገና እንድንገመግም ይጠይቃል። በዚህ መስክ የቀጠለው ጥናት በ pulsars እና በሌሎች ከፍተኛ መግነጢሳዊ አስትሮኖሚካል ቁሶች ላይ ስለሚከሰቱ ጽንፈኛ ክስተቶች ያለንን እውቀት እንደሚያሳድገው ጥርጥር የለውም።

ምንጭ፡- The HESS Collaboration et al., Zanin, R., Kerr, M., et al. "ከቬላ ፑልሳር 20 ቴራኤሌክትሮንቮልት የሚደርስ የጨረር ክፍል ተገኘ።" Nat Astron (2023) DOI፡ 10.1038/s41550-023-02052-3