የሳይንስ ሊቃውንት የባክቴሪያ በሽታ አምጪ ተህዋሲያንን ለይተው ያውቃሉ, ለአዳዲስ የሕክምና ዘዴዎች በር ይከፍታል.

በኔቫዳ ላስ ቬጋስ ዩኒቨርሲቲ የተካሄደ አዲስ ምርምር ጎጂ ባክቴሪያዎችን እና በሰው አካል ላይ በሽታ የሚያስከትሉ ጂኖችን እንዴት እንደሚያነቃቁ ብርሃን እየፈነጠቀ ነው። በማይክሮባዮሎጂስት ሄለን ዊንግ የሚመራው የኢንተር ዲሲፕሊናል ሳይንቲስቶች ቡድን ትኩረታቸውን እንደ የሆድ ቁርጠት፣ ትኩሳት እና ተቅማጥ የመሳሰሉ ምልክቶችን መንስኤ በሆነው በሺጌላ ገዳይ የባክቴሪያ በሽታ አምጪ ተህዋሲያን ላይ ትኩረት አድርጓል። የበሽታ መቆጣጠሪያ እና መከላከያ ማእከል በሺጌላ ኢንፌክሽኖች በአለም አቀፍ ደረጃ በየዓመቱ 600,000 ሰዎች ይሞታሉ.
በተመራማሪዎቹ ከተደረጉት ቁልፍ ግኝቶች አንዱ ቫይረቢ የተባለ ዋና ፕሮቲን ሚና ነው, እሱም እንደ "መቀያየር" ሆኖ የሚያገለግለው ባክቴሪያው በሰዎች ላይ በሽታ እንዲያመጣ ያደርጋል. ፕሮቲን ከሺጌላ ዲ ኤን ኤ ጋር ይገናኛል, በሽታውን ያንቀሳቅሰዋል. ነገር ግን ጥናቱ እንደሚያሳየው የቫይረቢቢን አስገዳጅ ሂደት ውስጥ ጣልቃ መግባቱ ሽጌላ በሽታን ከማስከተል ሊከላከል ይችላል.
በ mBio መጽሔት ላይ የታተመው ምርምር እንደ “የአርታዒ ምርጫ” እውቅና አግኝቷል። በ VirB ፕሮቲን ውስጥ ምትክ ሲደረግ በሺጌላ ውስጥ የቫይረቴሽን ጂኖችን የማንቀሳቀስ ችሎታውን ያጣል, ይህም ባክቴሪያው ተላላፊ እንዳይሆን ያደርገዋል. ይህ ግኝት የሺጌላ ኢንፌክሽኖችን ለመቋቋም የ VirB ፕሮቲንን የሚያነጣጥሩ ህክምናዎችን የማዳበር እድልን ይከፍታል።
የUNLV የማይክሮ ባዮሎጂ ላብራቶሪ ቡድን ስለእነዚህ “መቀያየር” ፕሮቲኖች የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት ያለመ ሲሆን ይህም በተለምዶ ምንም ጉዳት የሌላቸው ባክቴሪያዎችን ወደ ኃይለኛ በሽታ አምጪ ተህዋስያን ሊለውጡ ይችላሉ። የመጨረሻው ግቡ በሽታ አምጪ ተህዋሲያንን ለመቆጣጠር እና እነዚህን ፕሮቲኖች የሚያነጣጥሩ አዳዲስ መድኃኒቶችን ለማዳበር የሚረዱ ዘዴዎችን ማግኘት ነው።
የዚህ ምርምር አንድምታ ከሽጌላ አልፎ ወደ ሌሎች በሽታ አምጪ ተህዋሲያን ይዘልቃል። የሳይንስ ሊቃውንት ተመሳሳይ ዘዴዎች በበሽታ ቫይረስ ውስጥ የተካተቱትን የተለያዩ ፕሮቲኖችን በማነጣጠር ለሌሎች ክሊኒካዊ ጠቀሜታ ባላቸው ባክቴሪያዎች ላይ ሊተገበሩ እንደሚችሉ ያምናሉ. ሳይንቲስቶች የእነዚህን ፕሮቲኖች አሠራር እና መስተጋብር በመረዳት የሕክምና ስልቶችን ለማሻሻል እና በዓለም ዙሪያ ያሉ ተላላፊ በሽታዎችን ሸክም ለማቃለል ተስፋ ያደርጋሉ።
በማያያዝ ሂደት ውስጥ ከተካተቱት ቁልፍ ሞለኪውሎች አንዱ ሳይቲዲን ትሪፎስፌት (ሲቲፒ) ሲሆን ይህም ለቫይረቢቢ ቁጥጥር ወሳኝ ነው። በCTP ትስስር ውስጥ ጣልቃ በመግባት ተመራማሪዎች እንደ Shigella ያሉ ጎጂ ባክቴሪያዎችን ተጽእኖ የሚቀንሱ የሕክምና ዘዴዎችን ለማዘጋጀት ተስፋ ያደርጋሉ.
ይህ ጥናት የባክቴሪያ በሽታ አምጪ ተህዋሲያንን ቀስቅሴዎችን በማጋለጥ ረገድ ጠቃሚ እርምጃን የሚያመለክት ሲሆን ለአዳዲስ ህክምና እና መከላከያ መንገዶች በር ይከፍታል። ሳይንቲስቶች ባክቴሪያዎች በሽታን እንዲፈጥሩ የሚያስችሉ ዘዴዎችን በመረዳት እነዚህን ኢንፌክሽኖች ለመዋጋት እና ዓለም አቀፍ ጤናን ለማሻሻል የበለጠ ውጤታማ ስልቶችን ማዘጋጀት ይችላሉ።
ምንጭ፡-የኔቫዳ ዩኒቨርሲቲ ላስቬጋስ [ዩአርኤል የለም]