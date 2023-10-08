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ሳይንስ

የሳይንስ ሊቃውንት ከፑልሳር ከፍተኛውን የጋማ ጨረሮችን ያገኙታል።

Byሮበርት አንድሪው

ጥቅምት 8, 2023
የሳይንስ ሊቃውንት ከፑልሳር ከፍተኛውን የጋማ ጨረሮችን ያገኙታል።

በናሚቢያ የሚገኘውን የኤችኤስኤስ ኦብዘርቫቶሪ በመጠቀም የሳይንስ ሊቃውንት ፑልሳር ተብሎ ከሚጠራው ከሞተ ከዋክብት ከፍተኛውን የጋማ ጨረሮች በመለየት አስደናቂ ግኝት አደረጉ። የጋማ ጨረሮች የሚለካው በሚያስደንቅ 20 ቴራ ኤሌክትሮን ቮልት ሲሆን ይህም ከሚታየው የብርሃን ሃይል በግምት 10 ትሪሊየን እጥፍ ይበልጣል። ይህ ግኝት የፑልሳር ጋማ ጨረሮችን አመራረት ላይ ያለውን ንድፈ ሃሳብ ይፈታተነዋል፣ አለምአቀፍ የተመራማሪዎች ቡድን ኔቸር አስትሮኖሚ በተባለው ጆርናል ላይ እንዳስቀመጠው።

ፑልሳርስ ኃይለኛ የሱፐርኖቫ ፍንዳታ የደረሰባቸው የከዋክብት ቅሪቶች ናቸው። እነዚህ የከዋክብት ፍንዳታዎች 20 ኪሎ ሜትር አካባቢ ትንሽ ዲያሜትር ያላቸውን የሞቱ ኮከቦች በመባል የሚታወቁትን በሚያስደንቅ ሁኔታ ጥቅጥቅ ያሉ ነገሮችን ይተዋል ። እነዚህ ኮከቦች በከፍተኛ ፍጥነት የሚሽከረከሩ ሲሆን ግዙፍ መግነጢሳዊ መስክ አላቸው።

በኤማ ዴ ኦና ዊልሄልሚ ከ DESY የሚመራው የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን ስለ pulsars ባህሪያት ብርሃን ይሰጣል። እነዚህ የሞቱ ከዋክብት በዋነኛነት በኒውትሮን የተዋቀሩ እና በሚያስደንቅ ሁኔታ ጥቅጥቅ ያሉ መሆናቸውን ዊልሄልሚ ገልጿል። መጠናቸውን ለማየት፣ ከግዙፉ የጊዛ ፒራሚድ በ900 እጥፍ የሚበልጥ ክብደት ካለው ከአምስት ቢሊዮን ቶን በላይ ከሚሆነው የቁስ የሻይ ማንኪያ የሻይ ማንኪያ ጋር ታወዳድራቸዋለች።

በኤችኤስኤስ ኦብዘርቫቶሪ የተገኘው ግኝት የ pulsar gamma ጨረሮች እንዴት እንደሚፈጠሩ አሁን ያለውን ግንዛቤ ፈታኝ ያደርገዋል። እንዲህ ባለው ከፍተኛ የኃይል መጠን ላይ የጋማ ጨረሮችን ልቀትን ለማብራራት ተጨማሪ ምርምር እና ትንተና አስፈላጊ ይሆናል. ይህ ግኝት ለአዳዲስ የአሰሳ መንገዶች እና በአጽናፈ ዓለማችን ውስጥ ስላሉት ሚስጥራዊ ፑልሳርስ የበለጠ ግንዛቤ መንገዱን ይከፍታል።

ምንጮች:
- ጆርናል: ተፈጥሮ አስትሮኖሚ
- የኤችኤስኤስ ታዛቢ ቡድን በ DESY

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