ከፈሳሽ CO2 ጋር መቆራረጥ ትናንሽ መንቀጥቀጦችን፣ አዲስ የምርምር ትርዒቶችን ሊያስከትል ይችላል።

አዲስ ጥናት እንዳረጋገጠው በፈሳሽ ካርቦን ዳይኦክሳይድ (ካርቦን ዳይኦክሳይድ) ወይም በውሃ መቆራረጥ አነስተኛ መንቀጥቀጥ ሊያስከትል ይችላል። ይህ ጥናት የሚያረጋግጠው መንቀጥቀጡ የሚፈጠረው ወደ ትልቅና ጎጂ የመሬት መንቀጥቀጥ ሊያስከትሉ በሚችሉ ተመሳሳይ ሂደቶች ነው።
መፍረስ፣ ወይም የሃይድሮሊክ ስብራት፣ ዘይት እና የተፈጥሮ ጋዝ ለማውጣት ከምድር ገጽ በታች ፈሳሾችን ማስገባትን ያካትታል። ተለምዷዊ የፍሬኪንግ ዘዴዎች የቆሻሻ ውሃን ሲጠቀሙ, ይህ የተለየ ምርመራ በፈሳሽ CO2 አጠቃቀም ላይ ያተኮረ ነው. በፈሳሽ CO2 መሰባበር ካርቦን የመቀነስ ተጨማሪ ጥቅም አለው፣ ይህም ለከባቢ አየር ሙቀት ማቆየት ያለውን አስተዋፅኦ ይቀንሳል።
ግምቶች እንደሚያመለክቱት የካርቦን ዳይኦክሳይድ መሰባበር በየዓመቱ እስከ አንድ ቢሊዮን የፀሐይ ብርሃን ፓነሎች የሚደርሰውን ካርቦን የመቆጠብ አቅም አለው። ይህም ካርቦን ከመሬት በታች እና ከከባቢ አየር ውስጥ እንዲወጣ ስለሚያደርግ ከቆሻሻ ውሃ መቆራረጥ ጋር ሲነፃፀር ለአካባቢ ተስማሚ የሆነ አማራጭ ያደርገዋል.
ሳይንስ በተባለው ጆርናል ላይ የታተመው ጥናቱ እንደሚያመለክተው በ CO2 ፍራክኪንግ የሚከሰቱ መንቀጥቀጦች ግኝቶች በውሃ ላይ የተመሰረተ ስብራት ላይም ሊተገበሩ ይችላሉ. ሁለቱም ዘዴዎች የሴይስሚክ እንቅስቃሴን ሊያስከትሉ ይችላሉ.
የመሬት መንቀጥቀጥ ተመራማሪዎች ቀደም ሲል የእነዚህን መንቀጥቀጦች ምንጭ ሲከራከሩ አንዳንዶች ከሩቅ በተከሰቱት ትላልቅ የመሬት መንቀጥቀጦች የተከሰቱ ሲሆን ሌሎች ደግሞ በሰዎች እንቅስቃሴ የተፈጠረ ጫጫታ ነው ብለው ይገምታሉ። ተመራማሪዎቹ በዌሊንግተን፣ ካንሳስ በሚገኝ የፍራኪንግ ቦታ ዙሪያ የሴይስሞሜትሮችን በመትከል፣ መንቀጥቀጡ በእርግጥም ከፈሳሽ መርፌዎች ጋር የተያያዘ መሆኑን ለማወቅ ችለዋል።
እነዚህን እንቅስቃሴዎች መከታተል የዓለቶችን መበላሸትን ለመረዳት እና መርፌ ከተከተቡ በኋላ የፈሳሾችን እንቅስቃሴ ለመከታተል ወሳኝ ነው. የሞዴል ሙከራዎች የሴይስሚክ እንቅስቃሴን የመጉዳት እድልን ለመቀነስ ደህንነቱ የተጠበቀ ፈሳሽ መርፌ ግፊቶችን ለመወሰን ይረዳሉ። ሆኖም ግን, የማይታወቁ ስህተቶች መኖራቸው በሁሉም ሁኔታዎች ውጤቱን ለመተንበይ አስቸጋሪ ያደርገዋል.
ይህ ጥናት fracking በሴይስሚክ እንቅስቃሴዎች ላይ ሊያመጣ የሚችለውን ተፅእኖ ብርሃን ያበራል እና ከሂደቱ ጋር ተያይዘው የሚመጡ ስጋቶችን ለመከላከል ጥንቃቄ የተሞላበት ክትትል እና ቁጥጥር አስፈላጊነት ላይ ያተኩራል።
ምንጮች:
- ሻንኮ ኒዮጊ፣ አቢጂት ጎሽ፣ አብሃሽ ኩመር እና ሪቻርድ ደብሊው ሃማክ። "ፈሳሽ መርፌ በሚወጋበት ጊዜ የመንቀጥቀጥ ምልክቶች የሚመነጩት በስህተት መንሸራተት ነው።" ሳይንስ.
- ዩሲ ሪቨርሳይድ ጥቅም ላይ የሚውለው ፈሳሽ ምንም ይሁን ምን መፍረስ ትናንሽ መንቀጥቀጦችን ሊያስከትል ይችላል። ሳይንስ ዴይሊ፣ ኦገስት 4፣ 2023።