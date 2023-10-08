አዲስ ጥናት የተደበቀውን አህጉር ዚላንድን ሰፊ የእሳተ ገሞራ ክልል ያሳያል

የኪዊ ሳይንቲስቶች ቴክቶኒክስ በተባለው የሳይንስ ጆርናል ላይ አዲስ መረጃን በቅርቡ እውቅና ያገኘችው ስምንተኛ አህጉር ዚላሊያን አሳትመዋል። ጥናቱ የዚላንድ ካርታዎች - በግምት የኒውዚላንድ መጠን - ለመጀመሪያ ጊዜ የባህር ውስጥ ዳርቻዎችን ጨምሮ። አህጉሩ ከውቅያኖስ በታች ተደብቋል, ከባህር ጠለል በላይ ትንሽ ክፍል ብቻ በኒው ዚላንድ መልክ. ዚላንድያ በዓለም ላይ በጣም ታናሽ፣ ትንሹ እና ቀጭኑ አህጉር ተደርጋ ትቆጠራለች እናም ለእኛ በማይታይ ሁኔታ ሆና ቆይታለች። ነገር ግን፣ ውቅያኖሶች ከተሟጠጡ፣ በደቡብ ፓስፊክ ውስጥ በግምት አምስት ሚሊዮን ካሬ ኪሎ ሜትር ይሸፍናል።
ከማዕበል በታች በድብቅ ብዛት ያቀፈችው ዚላንድያ በአንድ ወቅት ከባህር ጠለል በላይ ከበርካታ ሚሊዮን አመታት በፊት ቆማለች። ዳይኖሰርቶች በዝቅተኛ ቦታው ላይ ይንከራተቱ ነበር፣ እና መገኘቱ ከአንድ መቶ ለሚበልጡ ዓመታት በሳይንሳዊ ወረቀቶች ላይ ፍንጭ ተሰጥቶታል። ይሁን እንጂ በጂኤንኤስ ሳይንስ የተመራ አንድ አስደናቂ ጥናት ዚላንድን እውቅና ያለው አህጉር ያደረገው እስከ 2017 ድረስ አልነበረም። አሁን፣ ከስድስት ዓመታት በኋላ፣ ሳይንቲስቶች የዚላንድ ሰሜናዊ ክፍል ጂኦሎጂን በመቅረጽ ከ100 እስከ 60 ሚሊዮን ዓመታት በፊት በጎንድዋና ሱፐር አህጉር ዳርቻ ላይ የፈነዳውን ግዙፍ የእሳተ ገሞራ አካባቢ አረጋግጠዋል።
ከዚህ ቀደም በጎንድዋና መፍረስ ውስጥ የማግማ ሚና ዝቅተኛ ነበር ሲል ጥናቱ አመልክቷል። በዚላንድ የሚገኘው የእሳተ ገሞራ ክልል 250,000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፋት ይሸፍናል፣ በግምት የራሱ የኒውዚላንድ መጠን። ጥናቱ የዚላንድ ጥንታዊ የ 250 ሚሊዮን ዓመታት "የጀርባ አጥንት" በመባል የሚታወቀው ሚድያን ባቶሊት በመባል የሚታወቀውን እና እስከ ኒው ካሌዶኒያ ድረስ 4,000 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል. ጥናቱ አህጉሪቱን በፈጠሩት የዚላንድ ጂኦሎጂካል ክስተቶች ላይ አዲስ ብርሃን ፈንጥቋል ነገር ግን በአካላዊ ድንበሯ እና ውህደቷ ገና ብዙ የሚዳሰሱ እና የሚታወቁ መሆናቸውን አጉልቶ ያሳያል።
ምንጮች:
[ምንጭ 1]
[ምንጭ 2]