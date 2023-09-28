የካፒቶጆፓ አማዞኒካ ግኝት፡ በፔሩ አማዞን ውስጥ አዲስ ተርብ ዝርያ

በፔሩ የሚገኘው የAllpahuayo-Mishana ብሄራዊ ሪዘርቭ በአስደናቂ ብዝሃ ህይወት ዝነኛ ሲሆን በፊንላንድ የሚገኘው የቱርኩ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ካፒቶጆፓ የተባለ አዲስ ተርብ ጂነስ በማግኘታቸው የበለፀገ የህይወት ታሪኩን ጨምረዋል። ተመራማሪዎቹ በመጠባበቂያው ውስጥ የነፍሳት ብዝሃ ህይወትን ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ሲያጠኑ የቆዩት ተመራማሪዎቹ አዲሱን ዝርያ በቅርቡ በታተመ ጥናት ገልፀውታል።
ካፒቶጆፓ በዋነኛነት በሞቃታማ አካባቢዎች በሚገኙ ትላልቅ እና በቀለማት ያሸበረቁ ተርቦች የሚታወቀው የIchneumoninae ንዑስ ቤተሰብ ነው። እነዚህ ተርብ የእሳት እራት እና ቢራቢሮ አባጨጓሬዎችን እና ሙሽሪኮችን ይመገባሉ። ተመራማሪዎቹ በዚህ ንዑስ ቤተሰብ ውስጥ ብዙ የማይታወቁ ዝርያዎችን አግኝተዋል, ወደፊት በሚደረጉ ጥናቶች ውስጥ ለመግለጽ ያቀዱት.
የአልፓሁአዮ-ሚሻና ብሔራዊ ጥበቃ በ1980ዎቹ መገባደጃ ላይ ሳይንሳዊ ታዋቂነትን ያተረፈው የእጽዋት ተመራማሪው አልዊን ጄንትሪ በደን ውስጥ በሚገኝ ትንሽ ቦታ ላይ ሪከርድ የሆነ የዛፍ ዝርያዎችን ሲመዘግብ ነበር። ከ1998 ጀምሮ የቱርኩ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የነፍሳት ብዝሃ ሕይወትን በተመሳሳይ የምርምር አካባቢዎች ሲያጠኑ የቆዩ ሲሆን በሚያስደንቅ ሁኔታ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን የነፍሳት ዝርያዎች አግኝተዋል። ካፒቶጆፓን ያገኙት በዚህ ክልል ውስጥ ነው።
Capitojoppa የሚለው ስም አዲስ የተገኘው ተርብ ጂነስ ባህሪያት ላይ ግንዛቤን ይሰጣል። "ካፒቶ" በደቡብ አሜሪካ እንደሚገኘው የባርቤት ወፍ ዝርያ ካፒቶ ትልቅ ጭንቅላትን ያመለክታል። የስሙ "ጆፓ" ክፍል የካፒቶጆፓን ከዋፕ ጂነስ ጆፓ ጋር መመሳሰልን ያመለክታል. የተወሰነው የዝርያ ስም "አማዞኒካ" ከአማዞን ጋር ይዛመዳል.
የፊንላንድ ተመራማሪዎችም በአልፓሁአዮ-ሚሻና ሪዘርቭ በጥበቃ ስራዎች ላይ ተሳትፈዋል። ክልሉ ወደር በሌለው የዝርያ ብዛት የሚታወቅ ሲሆን ተመራማሪዎቹ እንደ የአየር ንብረት ለውጥ ያሉ የሰው ልጅ እንቅስቃሴዎች የዝናብ ደንን እንዴት እንደሚጎዱ እያጠኑ ነው።
የካፒቶጆፓ አማዞኒካ መገኘት በአልፓሁአዮ-ሚሻና ብሄራዊ ሪዘርቭ ውስጥ ስላለው አስደናቂ የብዝሃ ህይወት ግንዛቤ እየጨመረ ይሄዳል። በክልሉ የሚካሄደው ቀጣይ ምርምር የሰው ልጅ እንቅስቃሴ በዚህ ልዩ ሥነ-ምህዳር ላይ ስለሚያስከትላቸው ውጤቶች ብርሃንን ለመስጠት ይረዳል።
ምንጭ:
- "Capitojoppa, አዲስ የ Ichneumoninae (Hymenoptera, Ichneumonidae) ከፔሩ አማዞንያ" በብራንደን አር. ክላሪጅ, ካሪ ኤም. Kaunisto, እና ኢላሪ ኢ. Sääksjärvi, 1 ሴፕቴምበር 2023, Zoo Keys. DOI፡ 10.3897/ zookeys.1178.108929