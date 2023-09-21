በዓለም ላይ እጅግ ጥንታዊው በሰው-የተገነባው መዋቅር ግኝት በመጀመሪያ የሰው ልጅ ቴክኖሎጂ ላይ አዲስ ብርሃን ፈነጠቀ

የብሪታንያ እና የአፍሪካ አርኪኦሎጂስቶች በደቡባዊ አፍሪካ ውስጥ እጅግ በጣም ጥንታዊ የሆነ ግኝት አግኝተዋል - በዓለም ላይ እጅግ ጥንታዊው በሰው-የተገነባ መዋቅር። ከግማሽ ሚሊዮን ዓመታት በፊት በጠፉ የሰው ዘር የተገነባው ይህ አስደናቂ መዋቅር በሰሜን ዛምቢያ በውሃ በተሸፈነ መሬት ውስጥ ተገኝቷል። ከተሠራ እንጨት የተሠራው መዋቅር በማርሽላንድ ላይ ወይም በእርጥብ መሬት ውስጥ እንደ ከፍ ያለ የትራክ መንገድ ወይም መድረክ ሆኖ አገልግሏል ተብሎ ይታመናል።
ይህ አዲስ የተቆፈረው መዋቅር ከየትኛውም የታወቀ ሰው ሰራሽ መዋቅር ቢያንስ በእጥፍ ይበልጣል። የእሱ ግኝት ስለ መጀመሪያ የሰው ልጅ ቴክኖሎጂ እና የግንዛቤ ችሎታዎች የአርኪኦሎጂ ግንዛቤን እንደሚያሻሽል ይጠበቃል። ቀደምት ሰዎች በምህንድስና እና በአናጢነት የተራቀቁ ክህሎቶች እንደነበሩ ይጠቁማል ቀደም ሲል ከታሰበው በጣም ቀደም ብሎ።
በሰው የተገነባው የትራክ መንገድ ወይም መድረክ በቃላምቦ ወንዝ ደቡባዊ ባንክ አጠገብ ካለው ትልቅ ቅድመ ታሪክ የሰው ሰፈራ ትንሽ ክፍል ነው። ይህ ቦታ 235 ሜትር ከፍታ ካለው ፏፏቴ እና 300 ሜትር ጥልቀት ካለው ካንየን አስደናቂ የተፈጥሮ ድንቆች ጋር ቅርብ ነው። ረግረጋማ መሬትን፣ ሀይቆችን እና የወንዝ ዳርቻዎችን የሚያጠቃልለው ልዩ የሆነው የአካባቢ መልክአ ምድራዊ አቀማመጥ ቀደምት የሰው አዳኝ ሰብሳቢዎችን ወደ አካባቢው ሳቦ አልቀረም።
በተጨማሪም አርኪኦሎጂስቶች ለመቁረጥ፣ ለመቁረጥ እና ለመቧጨር የሚያገለግሉ የድንጋይ መሳሪያዎችን እንዲሁም ለማብሰያ የሚሆን ምድጃ አግኝተዋል። በዚህ አካባቢ ይኖሩ የነበሩ ቅድመ ታሪክ ያላቸው ሰዎች ከ600,000 እስከ 300,000 ዓመታት በፊት የነበረው የጠፋው የሆሞ ሃይድልበርገንሲስ ዝርያ አባላት ነበሩ። ሆሞ ሄይደልበርገንሲስ በዚያን ጊዜ አፍሪካን፣ ምዕራብ እስያ እና አውሮፓን በቅኝ ገዝቶ ነበር ነገር ግን ከጊዜ በኋላ መጥፋት ቻለ፣ ምናልባትም እንደ ሆሞ ሳፒየንስ እና ኒያንደርታልስ ካሉ በጣም የላቁ የሰው ዘር ዝርያዎች ውድድር የተነሳ ሊሆን ይችላል።
በእንግሊዝ፣ በቤልጂየም እና በዛምቢያ መካከል ያለው ትብብር የጥልቅ ሩትስ ኦፍ ሂውማንቲ የምርምር ፕሮጀክት ባለፉት አራት ዓመታት ውስጥ የአርኪኦሎጂ ጥናቶችን መርቷል። የLuminescence የፍቅር ጓደኝነት ቴክኒኮች የአወቃቀሩን ዕድሜ እና ሌሎች ግኝቶችን ለመወሰን ጥቅም ላይ ውለዋል. እንደ ፕሮጄክቱ ዳይሬክተር ፕሮፌሰር ላሪ ባርሃም ፣ ይህ ግኝት በመጥፋት ላይ ያሉ የሰዎች ዝርያዎችን ነባር ግንዛቤዎችን የሚፈታተን እና በሰው ልጅ ዝግመተ ለውጥ ላይ አዳዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣል ።
ምንጮች:
- ተፈጥሮ፣ ጥራዝ/ጉዳይ፡ ጥራዝ. 582፣ እትም 7812፣ ገጽ 468-471 (2020)
- ጥልቅ የሰብአዊነት ምርምር ፕሮጀክት እና የሊቨርፑል ዩኒቨርሲቲ
ትርጓሜዎች
- ከፍ ያለ የዱካ መንገድ፡- ከፍ ያለ መንገድ፣ ብዙውን ጊዜ እንደ ረግረጋማ መሬት ወይም ረግረጋማ ቦታዎች ያሉ አስቸጋሪ ቦታዎችን ለመሻገር የሚያስችል መንገድ ነው።
- ቅድመ ታሪክ፡ ከታሪክ በፊት ያለውን ጊዜ በመጥቀስ፣ በተለይም የጽሑፍ ቋንቋ ከመፈጠሩ እና የአጻጻፍ ስርዓት ከመፈጠሩ በፊት ያለውን ጊዜ ነው።
– Luminescence dating: በጊዜ ሂደት የተከማቸ ጨረራ በመለካት ማዕድናትን ወይም ቅርሶችን ዕድሜ ለመወሰን የሚያገለግል ዘዴ።