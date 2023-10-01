በዓለም እጅግ ጥንታዊው በሰው-የተገነባ በደቡብ አፍሪካ ውስጥ ተገኘ

ከዩናይትድ ኪንግደም፣ ቤልጂየም እና ዛምቢያ የተውጣጡ አርኪኦሎጂስቶች በዓለም ላይ እጅግ ጥንታዊ የሆነውን በሰው ልጅ በደቡብ አፍሪካ ውስጥ አገኙ። ቢያንስ ግማሽ ሚሊዮን አመት ያስቆጠረው ይህ መዋቅር ከተሰራ እንጨት የተሰራ ሲሆን ምናልባትም በእርጥበት መሬት ላይ እንደ ከፍ ያለ የትራክ መንገድ ወይም ከፍ ያለ መድረክ ሆኖ ያገለግል ነበር። ግኝቱ የተገኘው በሰሜናዊ ዛምቢያ በውሃ በተሞላ መሬት ውስጥ ሲሆን ከዚህ ቀደም ይታወቅ የነበረው የሰው ሰራሽ መዋቅር በእጥፍ ይበልጣል። ይህ ግኝት የአርኪኦሎጂስቶች ስለ መጀመሪያ የሰው ልጅ ቴክኖሎጂ እና የግንዛቤ ችሎታዎች ያላቸውን ግንዛቤ ይለውጣል ተብሎ ይጠበቃል።
የእንጨት መዋቅር በካላምቦ ወንዝ ደቡባዊ ዳርቻ ላይ የአንድ ትልቅ ቅድመ ታሪክ የሰው ልጅ መኖር ትንሽ ክፍል ነው። በተፈጥሮ ድንቆች የሚታወቀው አካባቢው -235 ሜትር ከፍታ ያለው ፏፏቴ እና 300 ሜትር ጥልቀት ያለው ቦይ - ቀደምት የሰው አዳኝ ሰብሳቢዎችን ወደ ክልሉ ሳቡ አልቀረም። ፏፏቴው እና የተለያዩ የአካባቢ መልክዓ ምድሮች ለአደን እና ለመሰብሰብ ሀብቶችን እና እድሎችን ሰጥተዋል። የፏፏቴው አካባቢ ረግረጋማ መሬት፣ ትናንሽ ሀይቆች፣ የውሃ መስመሮች፣ የወንዞች ዳርቻዎች እና ለም የጎርፍ ሜዳዎች ነበሩት። ወንዙ በአሳ የበለፀገ እና እንስሳትን የሚስብ ወደ ታንጋኒካ ሀይቅ ይፈስሳል።
የአርኪኦሎጂስቶች የእንጨት መዋቅር ሁለት ክፍሎችን አግኝተዋል - 1.4 ሜትር ርዝመት ያለው የዛፍ ግንድ እና የዛፍ ግንድ. እነዚህም በቅድመ ታሪክ አናጺዎች ተስተካክለዋል። እንዲሁም ከድንጋይ የተሠሩ የመቁረጥ፣ የመቁረጥ እና የመቧጨር መሳሪያዎችን እንዲሁም ለማብሰያ የሚሆን ምድጃ አግኝተዋል። በዚያ ይኖሩ የነበሩት ቅድመ ታሪክ ሰዎች ከ600,000 እስከ 300,000 ዓመታት በፊት የነበረው ሆሞ ሄይደልበርገንሲስ የተባለው ዝርያ አባላት ነበሩ።
የጥናት ፕሮጀክቱ 'Deep Roots of Humanity' የተሰኘው የሊቨርፑል፣ አበርስትዋይት፣ ሮያል ሆሎዋይ እና ሊዬጅ ዩኒቨርሲቲዎች እንዲሁም የዛምቢያ ብሔራዊ ሙዚየም ቦርድ እና የብሔራዊ ቅርስ ጥበቃ ኮሚሽን ባለሙያዎችን አሳትፏል። Luminescence የፍቅር ግንኙነት ዘዴዎች ግኝቶቹን ዕድሜ ለመወሰን ጥቅም ላይ ውሎ ነበር. የፕሮጀክት ዳይሬክተር የሆኑት ፕሮፌሰር ላሪ ባርሃም ይህ ግኝት ለረጅም ጊዜ መጥፋት ስላለባቸው የሰው ልጆች ያለንን ግንዛቤ እየቀየረ ነው ብለዋል።
ምንጮች:
- ተፈጥሮ (የአካዳሚክ ዘገባ): [link]
- ጥልቅ የሰብአዊነት ምርምር ፕሮጀክት እና የሊቨርፑል ዩኒቨርሲቲ: [አገናኝ]