አዲስ ግኝት የአለምን እጅግ ጥንታዊ በሰው-የተሰራ መዋቅር ያሳያል

የብሪታንያ እና የአፍሪካ አርኪኦሎጂስቶች ስለ መጀመሪያ የሰው ልጅ ቴክኖሎጂ እና የግንዛቤ ችሎታዎች ያለንን ግንዛቤ ሊለውጥ የሚችል አዲስ ግኝት አድርገዋል። በደቡባዊ አፍሪካ ውስጥ በዓለም ላይ እጅግ ጥንታዊው በሰው-የተገነባው መዋቅር ከግማሽ ሚሊዮን ዓመታት በፊት በጠፉ የሰው ዘር የተገነባ መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ አግኝተዋል። ከተሠራ እንጨት የተሠራው መዋቅር ከፍ ባለ መንገድ ወይም ከፍ ያለ መድረክ ሆኖ አገልግሏል. በሰሜናዊ ዛምቢያ በውሃ በተሸፈነ መሬት የተገኘ ሲሆን እድሜው ከሌሎቹ የታወቀ የሰው ሰራሽ መዋቅር ቢያንስ በእጥፍ ይበልጣል።
ይህ ግኝት በካላምቦ ወንዝ ደቡባዊ ባንክ ላይ ትልቅ ቅድመ ታሪክ ያለው የሰው ልጅ መገኘት አካል ነው። ከአስደናቂው 235 ሜትር ከፍታ ካላምቦ ፏፏቴ እና 300 ሜትር ጥልቀት ካለው ቦይ ጥቂት መቶ ሜትሮች ርቀት ላይ የሚገኘው ይህ ቦታ በዓለም የመጀመሪያ የግንባታ “መሐንዲሶች” እና አናጺዎችን ጨምሮ ቀደምት የሰው አዳኝ ሰብሳቢዎችን ስቧል።
ረግረጋማ መሬት፣ ሀይቆች፣ የውሃ መስመሮች፣ የወንዞች ዳርቻዎች፣ በተለያዩ የዛፍ ዝርያዎች የተሸፈኑ ኮረብታዎች እና ከፏፏቴው በሚረጨው የዝናብ ደን ውስጥ የሚታዩት የተለያዩ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጦች በርካታ ሀብቶችን በመስጠት የተለያዩ እንስሳትን ይስባል። በተጨማሪም አርኪኦሎጂስቶች ከድንጋይ የተሠሩ መሳሪያዎችን የመቁረጥ፣ የመቁረጥ እና የመቧጨር እንዲሁም ለማብሰያ የሚሆን ምድጃ አግኝተዋል።
አወቃቀሩን የገነቡት ቅድመ ታሪክ ሰዎች ከ600,000 እስከ 300,000 ዓመታት በፊት የነበረው ሆሞ ሄይደልበርገንሲስ በመባል የሚታወቁት የጠፉ ዝርያዎች አካል ናቸው። ከ 300,000 ዓመታት በፊት, ይህ ዝርያ ከመጥፋት የተነሣ ሊሆን ይችላል, ምናልባትም እንደ ኒያንደርታሎች እና ሆሞ ሳፒየንስ ካሉ በጣም የላቁ የሰዎች ዝርያዎች ውድድር ምክንያት ሊሆን ይችላል.
ግኝቱ የተገኘው ከሊቨርፑል፣ አበርስትዊት፣ ሮያል ሆሎዋይ እና ሊዬጅ ዩኒቨርሲቲዎች የተውጣጡ አርኪኦሎጂስቶች እና ሳይንቲስቶች እንዲሁም የዛምቢያ ብሔራዊ ሙዚየም ቦርድ እና የብሔራዊ ቅርስ ጥበቃ ኮሚሽን ናቸው። የግኝቶቹ የፍቅር ጓደኝነት የ luminescence የፍቅር ጓደኝነት ቴክኒኮችን በመጠቀም የተካሄደው በአበርስትዊዝ ዩኒቨርሲቲ ባለሞያዎች ነው።
ይህ አዲስ ግኝት በሰዎች ቀደምት የቴክኖሎጂ እና የግንዛቤ ችሎታዎች ላይ ብርሃን ይፈጥራል እና የ Kalambo ፏፏቴ አካባቢ የሰው ልጅ ዝግመተ ለውጥን ለመረዳት ያለውን ጠቀሜታ ያጎላል።
ምንጮች:
ተፈጥሮ (የአካዳሚክ ዘገባ)
- ጥልቅ የሰብአዊነት ምርምር ፕሮጀክት እና የሊቨርፑል ዩኒቨርሲቲ
- አበርስቲዊዝ ዩኒቨርሲቲ