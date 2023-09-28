የብሪታንያ እና የአፍሪካ አርኪኦሎጂስቶች በዓለም ላይ እጅግ ጥንታዊ የሆነውን በሰው-የተሰራ መዋቅር አገኙ

ከእንግሊዝ እና ከአፍሪካ የመጡ አርኪኦሎጂስቶች ከግማሽ ሚሊዮን አመት በፊት በግምት በጠፋ የሰው ዘር የተሰራውን በአለም ላይ እጅግ ጥንታዊ የሆነውን በሰው-የተሰራ መዋቅር የሚያሳይ ማስረጃ አግኝተዋል። ከእንጨት በተሠራ እንጨት የተሠራው መዋቅር በደቡብ አፍሪካ የተገኘ ሲሆን በማርሽላንድ ወይም ረግረጋማ ቦታዎች ላይ እንደ ከፍ ያለ የትራክ መንገድ ወይም መድረክ ጥቅም ላይ እንደዋለ ይታመናል። ይህ ግኝት ከየትኛውም የሰው ሰራሽ መዋቅር ቢያንስ በእጥፍ ይበልጣል፣ አርኪኦሎጂስቶች ስለ መጀመሪያ የሰው ልጅ ቴክኖሎጂ እና የግንዛቤ ችሎታዎች ያላቸውን ግንዛቤ ይለውጣል ተብሎ ይጠበቃል።
አወቃቀሩ የተገኘው በሰሜናዊ ዛምቢያ በውሃ በተሞላ መሬት ላይ ሲሆን በካላምቦ ወንዝ ደቡባዊ ባንክ ላይ ከነበረው የሰው ልጅ ቅድመ ታሪክ ትንሽ ክፍል ነበር። በዓለም ታዋቂ ከሆነው ካላምቦ ፏፏቴ እና ጥልቅ ካንየን አጠገብ ተገኝቷል። ፏፏቴው እና ልዩ የሆነው የአካባቢ መልክአ ምድራዊ አቀማመጥ ቀደምት የሰው አዳኞችን ወደ አካባቢው የሳበ ሲሆን ይህም በዓለም የመጀመሪያዎቹ የግንባታ መሐንዲሶች እና አናጢዎች ጭምር ነው.
በፏፏቴው ዙሪያ ያለው አካባቢ ለም የጎርፍ ሜዳ፣ ረግረግ መሬት፣ ሀይቆች፣ የውሃ መስመሮች፣ የወንዞች ጫካዎች፣ በደን የተሸፈኑ ኮረብታዎች እና በፏፏቴው የሚመነጨው የዝናብ ደን ያካትታል። እነዚህ የተለያዩ አካባቢዎች የተለያዩ እንስሳትን ይስባሉ፣ ከተለያዩ ዕፅዋት፣ ፍራፍሬዎች እና ለውዝ ጋር ይሳባሉ፣ ይህ ደግሞ ቀደምት የሰው ልጆችን ይስባል።
አርኪኦሎጂስቶች 1.4 ሜትር ርዝመት ያለው የዛፍ ግንድ እና የዛፍ ግንድ አግኝተዋል, ሁለቱም በቅድመ ታሪክ አናጢዎች ተስተካክለዋል. ግንዱ በሁለቱም ጫፎች ላይ ለመለጠጥ እና በጎኑ ላይ U-ቅርጽ ያለው የተቀረጸ ኖት ነበረው። ከዚያም በአግድም ቅርጽ ባለው የዛፍ ግንድ ላይ ተተክሏል, ውጤታማ በሆነ መንገድ "መቆለፊያ" በመፍጠር መንገዱን ወይም መድረክን ከማርሽ በላይ ከፍ ያደርገዋል. የእንጨት መሰንጠቂያ ሊሆን የሚችል ትልቅ የእንጨት ቁራጭ በአቅራቢያው ተገኝቷል።
ለመቁረጥ፣ ለመቁረጥ እና ለመቧጨር የተለያዩ የድንጋይ መሳሪያዎች በቁፋሮ ተገኝተው ምግብ ለማብሰል የሚያስችል ምድጃም ተገኝተዋል። በዚህ አካባቢ ይኖሩ የነበሩት የጥንት ሰዎች ከ600,000 እስከ 300,000 ዓመታት በፊት በአፍሪካ፣ በምዕራብ እስያ እና በአውሮፓ ይኖሩ የነበሩ ሆሞ ሄይደልበርገንሲስ የተባሉ የጠፉ ዝርያዎች ናቸው።
የአርኪዮሎጂ ምርመራዎቹ ባለፉት አራት ዓመታት ውስጥ በእንግሊዝ፣ ቤልጂየም እና ዛምቢያ በተገኙ ተመራማሪዎች ተካሂደዋል። የአበርስትዋይት ዩኒቨርሲቲ ባለሙያዎች የግኝቱን ዕድሜ ለመወሰን luminescence የፍቅር ጓደኝነት ቴክኒኮችን ተጠቅመዋል፣ ይህም በአካባቢው አሸዋ ውስጥ ያሉ ማዕድናት ለፀሐይ ብርሃን የተጋለጡበትን የመጨረሻ ጊዜ መመርመርን ያካትታል።
ይህ እጅግ አስደናቂ ግኝት ስለ መጀመሪያው የሰው ልጅ ስልጣኔ ግንዛቤ ውስጥ ጉልህ አስተዋፅዖ ያደርጋል እና ስለ ቅድመ አያቶቻችን የግንዛቤ ችሎታዎች እና የቴክኖሎጂ እድገቶች አዳዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ምንጮች:
- ጥልቅ የሰብአዊነት ምርምር ፕሮጀክት እና የሊቨርፑል ዩኒቨርሲቲ
- ተፈጥሮ ጆርናል
- የሊቨርፑል ዩኒቨርሲቲ