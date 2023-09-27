በደቡብ አፍሪካ ውስጥ እጅግ ጥንታዊው የሰው-የተገነባ መዋቅር ግኝት

የብሪታንያ እና የአፍሪካ አርኪኦሎጂስቶች በደቡባዊ አፍሪካ ውስጥ በዓለም ላይ እጅግ ጥንታዊ የሆነውን በሰው ልጅ የተገነባውን መዋቅር የሚያሳይ ማስረጃ አግኝተዋል። ከግማሽ ሚሊዮን ዓመታት በፊት በጠፉ የሰው ዘር አባላት የተደረገው ይህ አስደናቂ ግኝት ከማንኛውም የታወቀ ሰው ሰራሽ መዋቅር በእጥፍ ይበልጣል። ከእንጨት በተሠራ እንጨት የተሠራው መዋቅር በእርጥበት ቦታ ላይ ከፍ ያለ የትራክ መንገድ ወይም ከፍ ያለ መድረክ ሆኖ አገልግሏል ተብሎ ይታመናል.
ግኝቱ የአርኪኦሎጂስቶችን ስለ መጀመሪያ የሰው ልጅ ቴክኖሎጂ እና የግንዛቤ ችሎታዎች ግንዛቤ ላይ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል። የተመራማሪዎች ቡድን ይህንን መዋቅር ያገኘው በሰሜን ዛምቢያ, በውሃ በተሞላ መሬት ውስጥ ነው. ይህ ትንሽ የቅድሚያ ታሪክ የሰው ልጅ መገኘት ክፍል የሚገኘው በካላምቦ ወንዝ አቅራቢያ፣ ከላምቦ ፏፏቴ እና በጥልቅ ካንየን አቅራቢያ ነው።
ፏፏቴውን እና የተለያዩ መልክዓ ምድሮችን ጨምሮ የአከባቢው አስደናቂ የተፈጥሮ ባህሪያት ቀደምት የሰው አዳኝ ሰብሳቢዎችን ሳባቸው አልቀረም። ተመራማሪዎቹ እነዚህ ግለሰቦች በዓለም የመጀመሪያው የግንባታ “መሐንዲሶች” እና አናጢዎች ሊሆኑ እንደሚችሉ ያምናሉ። የ Kalambo ፏፏቴ ከውቅር ውስጥ ወደ ላይ, ከፏፏቴው በሚረጭበት ምክንያት በአካባቢው የዝናብ ደን ይፈጥራል. በተጨማሪም ወንዙ ወደ ታንጋኒካ ሀይቅ ይፈስሳል፣ ብዙ እንስሳትን ይስባል ወደሆነው የበለፀገ የአሳ ማጥመጃ ስፍራ።
በክልሉ ውስጥ ያሉ የተለያዩ አካባቢዎች የተለያዩ የእጽዋት፣ የፍራፍሬ፣ የለውዝ እና የእንስሳት ዓይነቶች ይሰጡ ነበር፣ ስለዚህም ቀደምት የሰው ልጆችን ይስባል። አርኪኦሎጂስቶች ከእንጨት የተሠራው የእንጨት መዋቅር ሁለት ክፍሎችን አግኝተዋል-1.4 ሜትር ርዝመት ያለው የአንድ ዛፍ ግንድ ክፍል እና የተሻሻለ የዛፍ ግንድ, ሁለቱም በቅድመ ታሪክ አናጢዎች የተቀረጹ ናቸው. ጉቶው ላይ በአግድም ከመቀመጡ በፊት ግንዱ ተቀርጾ እና ተቀርጾ ነበር፣ ይህም አስተማማኝ እና ከፍ ያለ የትራክ መንገድ ወይም መድረክ ተፈጠረ።
ተመራማሪዎቹ በአካባቢው ቀደምት የሰው ልጅ እንቅስቃሴ መኖሩን የሚጠቁሙ የድንጋይ መሳሪያዎችን ለመቁረጥ, ለመቁረጥ እና ለመቧጨርም አግኝተዋል. የቦታው ነዋሪዎችን ከ600,000 እስከ 300,000 ዓመታት በፊት ያበበው ሆሞ ሄይደልበርገንሲስ የተባለ የመጥፋት ዝርያ እንደሆነ ለይተዋል።
ይህ እጅግ አስደናቂ ግኝት ስለ መጀመሪያው የሰው ልጅ የቴክኖሎጂ እድገት ግምቶችን ይፈታተናል። ከእንግሊዝ፣ ቤልጂየም እና ዛምቢያ በተገኙ ተመራማሪዎች የተካሄዱት የአርኪኦሎጂ ጥናቶች አራት አመታትን አስቆጥረዋል። ግኝቶቹ ተፈጥሮ በሳይንሳዊ መጽሔት ላይ ታትመዋል. የፕሮጀክቱ ዳይሬክተር ፕሮፌሰር ላሪ ባርሃም ይህ ግኝት ለረጅም ጊዜ የጠፉትን የሰው ልጅ ዝርያዎች ያለንን ግንዛቤ ይለውጣል ብለው ያምናሉ።
ምንጮች:
- ተፈጥሮ (ሳይንሳዊ መጽሔት)
- ጥልቅ የሰብአዊነት ምርምር ፕሮጀክት እና የሊቨርፑል ዩኒቨርሲቲ
– ፕሮፌሰር ላሪ ባርሃም፣ የሊቨርፑል ዩኒቨርሲቲ የአርኪኦሎጂ፣ ክላሲክስ እና ኢግብቶሎጂ ዲፓርትመንት
- ፕሮፌሰር ጂኦፍ ዱለር, አበርስቲዊዝ ዩኒቨርሲቲ