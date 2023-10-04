ሳይንቲስቶች ከአስትሮይድ ቤንኑ በናሙና ውስጥ ያልተጠበቀ ቁሳቁስ አግኝተዋል

ሳይንቲስቶች ከምድር አቅራቢያ ከሚገኘው አስትሮይድ ቤንኑ የተሰበሰበ ናሙና የያዘውን ጣሳ ሲከፍቱ አንድ አስደሳች ግኝት አግኝተዋል። ከሚጠበቁት ከመሬት ውጭ ያሉ ዓለቶችና አፈር፣ በመያዣው ክዳን እና ግርጌ ውስጠኛ ክፍል ላይ የተትረፈረፈ ጥቁር፣ ጥሩ-ጥራጥሬ ነገር አግኝተዋል። ይህ ያልተጠበቀ ቆሻሻ ስለ አስትሮይድ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል።
ናሙናው የተሰበሰበው በ 200 ዓመታት ጊዜ ውስጥ ከመሬት 7 ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ ወደምትገኘው ቤኑ የተጓዘው የናሳ OSIRIS-REx ተልዕኮ አካል ነው። ተልእኮው የአስትሮይድን ገጽ መነካካት እና ናሙናውን ለመጣል ወደ ምድር መመለስን ያካትታል። ናሙናውን የያዘው ጣሳ በፍጥነት ወደ ናሳ ወደ ሂውስተን ጆንሰን የጠፈር ማእከል በጥንቃቄ ተወስዷል።
እንደ ቤኑ ያሉ አስትሮይድስ ከጥንት የፀሐይ ስርዓት ምስረታ የተረፈ ናቸው። የራሳችንን ፕላኔት ታሪክ ለመረዳት እና ምድርን ከአስቴሮይድ ተጽእኖ ለመጠበቅ ስልቶችን ለማዘጋጀት የእነሱን ስብጥር እና ምህዋር ማጥናት ወሳኝ ነው። በቆርቆሮው ውስጥ የተገኘው የተትረፈረፈ ቁሳቁስ አስደሳች ግኝት ነው, ምክንያቱም ከተጠበቀው በላይ ለማጥናት ብዙ ነገር እንዳለ ያመለክታል.
ሳይንቲስቶቹ አሁን በቆርቆሮው ውስጥ ካለው የሜካኒካል ጭንቅላት ውስጥ ሁሉንም እቃዎች ለመሰብሰብ ጊዜያቸውን ይወስዳሉ. ናሙናውን ለመተንተን የኤሌክትሮን ማይክሮስኮፖችን፣ ኤክስሬይ እና የኢንፍራሬድ መሳሪያዎችን መቃኘትን ጨምሮ የተለያዩ የማይክሮአናሊቲካል ቴክኒኮችን ይጠቀማሉ። እነዚህ መሳሪያዎች የናሙናውን ኬሚካላዊ ስብጥር ለመወሰን ይረዳሉ፣ እርጥበት የተላበሱ ማዕድናትን ወይም ኦርጋኒክ ቅንጣቶችን ለመለየት እና በአስትሮይድ ላይ ያሉ ልዩ ልዩ ማዕድናትን ለመለየት ይረዳሉ።
ከቤንኑ የተሰበሰበው ናሙና የመጀመሪያ ትንታኔ ተመራማሪዎችን ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና ለጅምላ ናሙና ምርመራ እንዲዘጋጁ ይረዳቸዋል ፣ ይህም በኦክቶበር 11 በ NASA ስርጭት ላይ ይገለጣል ። እንደ ቤኑ ያሉ አስትሮይድን በማጥናት ሳይንቲስቶች ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ ። ስለ ሥርዓተ ፀሐይ አፈጣጠር የተሻለ ግንዛቤ እና የኮስሞስ ምስጢራትን መፍታት።
ይህ በእንዲህ እንዳለ ናሙናውን የማድረስ ሃላፊነት ያለው የጠፈር መንኮራኩር አሁን OSIRIS-APEX ተብሎ የሚጠራው አፖፊስ የተባለውን ሌላ የምድር አቅራቢያ አስትሮይድ ለማጥናት ነው። አፖፊስ እ.ኤ.አ. በ 2029 በአይን ለመታየት ወደ ምድር በበቂ ሁኔታ ያልፋል፣ ይህም ለቀጣይ ሳይንሳዊ አሰሳ አስደሳች ኢላማ ያደርገዋል።
ምንጮች:
- ሲ.ኤን.ኤን.