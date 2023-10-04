የናሳ OSIRIS-REx ተልዕኮ አስገራሚ የአስትሮይድ ናሙና ቅንብርን አገኘ

በናሳ OSIRIS-REx ተልእኮ ውስጥ የተሳተፉ ሳይንቲስቶች ከመሬት አቅራቢያ ከሚገኘው አስትሮይድ ቤንኑ የተሰበሰበውን የናሙና መያዣ መያዣ ሲከፍቱ ባገኙት ያልተጠበቁ ግኝቶች ተገርመዋል። ከመያዣው ክዳን እና ከመሠረቱ ጋር የሚጣበቁ የጨለማ፣ የጥራጥሬ እቃዎች ትርፍ ስለ አስትሮይድ ስብጥር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል።
የ OSIRIS-REx ተልእኮ መጠናቀቁ ለናሳ ትልቅ ምእራፍ አሳይቷል። በ7 ቢሊዮን ማይል ርቀት ላይ ከተጓዘ የ 3.86 አመታት ጉዞ በኋላ፣ መንኮራኩሩ በቤኑ ወለል ላይ በመንካት እና በመሄድ መንቀሳቀስን ተከትሎ በሴፕቴምበር 24 ቀን በተሳካ ሁኔታ በዩታ በረሃ አረፈ።
እ.ኤ.አ. በጥቅምት 2020 የጠፈር መንኮራኩሩ የቤንኑን ገጽታ ለመረበሽ እና ናሙና ለመሰብሰብ TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) ተጠቅሟል። የተሰበሰበው ቁሳቁስ ብዛት በጣም ትልቅ ከመሆኑ የተነሳ የናሙና ጭንቅላት በቆርቆሮው ውስጥ ከመያዙ በፊት ቅንጣቶች ወደ ጠፈር ሲንሸራተቱ ተስተውለዋል።
ያልተጠበቀው ግኝት ሳይንቲስቶች በቆርቆሮው ውስጥ የሚገኙትን ቁሳቁሶች ፈጣን ምርመራ የማካሄድ እድልን እንዲያስቡ አነሳስቷቸዋል. ተመራማሪዎች ከመያዣው ገጽ ጋር የሚጣበቁ ጥቁር እና ጥቃቅን ጥራጥሬዎችን በማጥናት ስለ ቤንኑ ስብጥር እና አመጣጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
እንደ ቤኑ ያሉ የአስትሮይዶችን ስብጥር መረዳት የሳይንስ ሊቃውንት የእኛን ሥርዓተ ፀሐይ አፈጣጠር እና የዝግመተ ለውጥ እንቆቅልሾችን እንዲፈቱ ወሳኝ ነው። ተመራማሪዎች ከቤንኑ የተገኙትን ናሙናዎች በመተንተን አስትሮይድ በሶላር ሲስተም የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ያለውን ሚና ለማወቅ እና በምድር ላይ ስላለው ህይወት አመጣጥ ግንዛቤዎችን ለማግኘት ይፈልጋሉ።
ይህ ያልተጠበቀ ግኝት ለምርምር አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል እና እንደ OSIRIS-REx ያሉ የጠፈር ተልእኮዎች ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን እውቀት እና በውስጡ ያለንን ቦታ ለማስፋት ያለውን ጠቀሜታ ያጎላል።
ምንጮች:
- ሲ.ኤን.ኤን.