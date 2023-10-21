አዲስ Asteroid "Polyhymnia" ስለ ያልታወቁ ንጥረ ነገሮች ጥያቄዎችን ያስነሳል

በቅርቡ በአሪዞና ዩኒቨርስቲ የተደረገ ጥናት በምድር ላይ የታወቁትን ንጥረ ነገሮች የሚቃወም “ፖሊሂምኒያ” የተባለ አስትሮይድ አግኝቷል። በአውሮፓ ፊዚካል ጆርናል ፕላስ ላይ የወጣው ጥናቱ እንደሚያሳየው ፖሊሂምኒያ በፕላኔታችን ላይ ከሚገኙ ከማንኛውም ንጥረ ነገሮች የበለጠ ጥግግት ያለው ሲሆን ይህም በአሁኑ ጊዜ ከፔርዲክቲክ ጠረጴዛችን ውስጥ የማይገኝ ንጥረ ነገር መኖሩን ይጠቁማል.
ፖሊሂምኒያ በማርስ እና በጁፒተር መካከል ባለው የአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ለፕላኔታችን ባለው ቅርበት ምክንያት "በቅርብ-ምድር" አስትሮይድ ተከፋፍሏል. አስትሮይዶች ጠቃሚ ያልሆኑ ቢመስሉም አፃፃፋቸው የአስትሮፊዚስቶችን እና የናሳ ሳይንቲስቶችን ይስባል። በእርግጥ ናሳ ናሙናዎችን ለማግኘት እና ንብረቶቹን የበለጠ ለመመርመር ፖሊሂምኒያን በንቃት በመከታተል ላይ ይገኛል።
በአሪዞና ዩኒቨርሲቲ የፊዚክስ ፕሮፌሰር የሆኑት ዮሃን ራፌልስኪ ስለ ግኝቱ አስተያየት ሲሰጡ እንደ ፖሊሂምኒያ ያሉ አስትሮይድስ እጅግ በጣም ከባድ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን ከያዙ እነዚህ ንጥረ ነገሮች እንዴት እንደተፈጠሩ እና ለምን በሌላ ቦታ ያልተገኙ ጥያቄዎችን ያስነሳል ብለዋል። የፖሊሂምኒያ ጥግግት በምድር ላይ ካሉት በጣም ጥቅጥቅ ያሉ እንደ ኦስሚየም ካሉ እጅግ በጣም ብዙ የፕሮቶን ንጥረ ነገሮች በልጦ ይበልጣል።
የአሪዞና ዩኒቨርሲቲ ቡድን ፖሊሂምኒያን እንደ “CUDO” (Compact Ultradense Object) መድቧል፣ ይህም በአሁኑ ጊዜ ለሰው ልጅ የማይታወቁ አካላት መኖራቸውን ያሳያል። ይህ ንጥረ ነገር በአቶሚክ ቁጥር 164 የተረጋጋ ሆኖ እንደሚቆይ ይታመናል፣ ይህም በአሁኑ ጊዜ ከምናውቀው ከማንኛውም ንጥረ ነገር በእጅጉ የላቀ መሆኑን ያሳያል።
ናሳ ከፖሊሂምኒያ ናሙናዎችን ለማጥናት እና ለማውጣት ሰው አልባ የጠፈር መንኮራኩር የማምጠቅ እቅድ ማዘጋጀት ጀምሯል። ይህ ተልዕኮ በአሪዞና ዩኒቨርሲቲ እና በናሳ መካከል በቅርቡ የተደረገ ትብብር ሲሆን ይህም ቤንኑ ከተባለው አስትሮይድ ናሙናዎችን በተሳካ ሁኔታ አምጥቷል። እነዚህ ናሙናዎች በካርቦን የበለፀጉ ሆነው ተገኝተዋል፣ ይህም በአስትሮይድ ውስጥ ጠቃሚ የሆኑ ብረቶች ሊኖሩ እንደሚችሉ ይጠቁማል።
የፖሊሂምኒያ ግኝት እና ልዩ እፍጋቱ በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ የማይታወቁ ንጥረ ነገሮች መኖር እና እንዴት እንደተፈጠሩ አስደሳች ጥያቄዎችን ያስነሳል። ከዚህ አስትሮይድ ናሙናዎችን የማጥናት እና የማውጣት መጪው ተልእኮ ስለ ስርዓታችን ምሥጢር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ትርጓሜዎች
– አስትሮይድ፡- በፀሐይ ዙሪያ የምትዞር ትንሽ ድንጋያማ አካል፣ በተለይም በማርስ እና በጁፒተር መካከል ባለው የአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ ይገኛል።
- ጥግግት፡ የአንድ ንጥረ ነገር ብዛት በአንድ ክፍል።
- ንጥረ ነገር: በኬሚካል ዘዴ ወደ ቀላል ንጥረ ነገሮች ሊከፋፈል የማይችል ንጥረ ነገር. ኤለመንቶች በየወቅቱ ሠንጠረዥ ላይ ባሉ ምልክቶች ይወከላሉ።
– ወቅታዊ ሠንጠረዥ፡- የኬሚካል ንጥረ ነገሮች በሰንጠረዥ ዝግጅት፣ በአቶሚክ ቁጥራቸው፣ በኤሌክትሮን አወቃቀራቸው እና ተደጋጋሚ ኬሚካላዊ ባህሪያቸው ላይ በመመስረት የተደራጁ።
– ፕሮቶን፡- አዎንታዊ ክፍያ ያለው የሱባቶሚክ ቅንጣት፣ በአቶም አስኳል ውስጥ የሚገኝ።
ምንጮች:
- ጥናት በአውሮፓ ፊዚካል ጆርናል ፕላስ ላይ ታትሟል
- የአሪዞና ዩኒቨርሲቲ ጋዜጣዊ መግለጫ