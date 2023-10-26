ከጁራሲክ ዘመን ኮሎሳል ሜጋ አዳኝን ይፋ ማድረግ

ሳይንቲስቶች በጁራሲክ ዘመን ለ80 ሚሊዮን ዓመታት ውቅያኖሶችን ሲቆጣጠር የነበረው ያልተለመደ ፍጡር በቅርቡ በተደረገ አንድ ግኝት ይፋ አድርገዋል። ሎሬይኖሳዉሩስ በመባል የሚታወቀው ይህ ግዙፍ ሜጋ አዳኝ ባለ 4.3 ጫማ ርዝመት ያለው መንጋጋ እና የተንጣለለ የቶርፔዶ ቅርጽ ያለው አካል ነበረው። በተለምዶ የባህር ነፍሰ ገዳዮች ተብሎ የሚጠራው የታላሶፎና ክላድ አባል የሆነው ሎሬይኖሳዉሩስ ከ170 ሚሊዮን አመታት በፊት የበለፀገ ነበር።
በሰሜን ምስራቅ ፈረንሳይ የሚገኘው እና በአሁኑ ጊዜ ግራንድ ኢስት በመባል የሚታወቀው የዚህ ጥንታዊ የባህር ውስጥ ተሳቢ እንስሳት ቅሪተ አካላት ከዳይኖሰር ዘመን ጀምሮ ስለ ሜጋ አዳኝ ፕሊሶሳር ቀደምት ሕልውና ጠቃሚ ግንዛቤን ይሰጣሉ። ከፕሌሲዮሰርስ ጋር የቅርብ ዝምድና ያላቸው ፕሊዮሳርስ በተዋጣለት የመዋኛ ችሎታቸው እና እባብ የሚመስሉ ጭንቅላት ያላቸው ቺቢ ዶልፊኖች በሚመስሉ ልዩ ገጽታቸው ይታወቃሉ። ሆኖም፣ እንደ መጀመሪያው ሜጋ-አዳኝ ፕሊዮሰርር ጎልቶ የሚታየው ሎሬይኖሳሩስ ነው።
ሳይንቲስቶች ስለ ቅሪተ አካሎቹ ጥልቅ ትንታኔ በመስጠት የመንጋጋውን ሦስት ክፍሎች፣ ሥር ያለው የጥርስ ዘውድ እና የክንኑን ቁርጥራጭ ጨምሮ አምስት ልዩ ግኝቶችን በድጋሚ መርምረዋል። ጥናታቸው የሎሬይኖሳዉሩስ ጉልህ ባህሪያትን በመለየት በፕሊዮሳር የዝግመተ ለውጥ ዛፍ ላይ ያለውን ልዩ ቅርንጫፍ በመለየት አሳይቷል። በተለይም ሎሬይኖሳዉሩስ ከሌሎች ፕሊዮሰርስ ጋር ሲወዳደር ሰፋ ያለ እና የሽብልቅ ቅርጽ ያላቸው ስፕሌኒየሎች እና የታችኛው መንጋጋ አጥንቶች አሉት።
“የሜሶዞይክ ውቅያኖሶች ነገሥታት” ተብለው የተፈጠሩት ፕሊዮሳዉሪዶች፣ ሎሬይኖሳዉረስን ጨምሮ፣ በውሃ ውስጥ ግዛታቸው ላይ የበላይ ሆነዋል። በዚያ ዘመን የነበራቸው ከፍተኛ ጥንካሬ እና የበላይነት “የስርወ መንግስት” የሚል ስያሜ አስገኝቶላቸዋል። ሎሬይኖሳዉሩስ የመረጠውን አደን ሊዋጥ የሚችል መንጋጋ ሻርኮችን፣ የባህር ኤሊዎችን እና ሌሎች ፕሌሲዮሳርሮችን ጨምሮ የተለያዩ ትላልቅ የባህር እንስሳትን በላ።
የሚገርመው ነገር፣ የፕሊዮሰርስ መከሰት ከ175 ሚሊዮን ዓመታት በፊት በጁራሲክ የምግብ ሰንሰለት ውስጥ ትልቅ ለውጥ አምጥቷል። ይህ ወቅት እንደ ዶልፊን-እንደ ኢክቲዮሳርስ ያሉ ከፍተኛ አዳኞች እያሽቆለቆለ መጥቷል፣ ይህም ለፕሊዮሳውሮች እንዲነሱ እና የበላይነታቸውን እንዲመሰርቱ መንገድ ይከፍታል።
አማካኝ ሎሬይኖሳዉረስ ከ20 ጫማ በላይ ርዝማኔ ቢያልፍም፣ ከእነዚህ የባህር ገዳዮች መካከል አንዳንዶቹ 50 ጫማ ርቀት ዘረጋ። የምድርን ታሪክ ጥልቀት ስንመረምር፣እነዚህ አስደናቂ ፍጥረታት ሀሳባችንን መማረካቸውን እና በጥንታዊው የባህር አለም ድንቆች ላይ ብርሃን ማፍሰሳቸውን ቀጥለዋል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
Lorrainosaurus ምንድን ነው?
ሎሬይኖሳዉሩስ ከ170 ሚሊዮን አመታት በፊት በጁራሲክ ዘመን የነበረ ጥንታዊ የባህር ተሳቢ እንስሳት ነው። በተለምዶ የባህር ነፍሰ ገዳዮች በመባል የሚታወቀው የታላሶፎኔ ክላድ አባል ነበር እና እንደ መጀመሪያው ሜጋ አዳኝ ፕሊሶሰር ይቆጠራል።
የሎሬይኖሳሩስ መለያ ባህሪዎች ምንድ ናቸው?
ሎሬይኖሳዉሩስ ትልቅ ባለ 4.3 ጫማ ርዝመት ያለው መንጋጋ እና የተሳለጠ እና የቶፔዶ ቅርጽ ያለው አካል ነበረው። ስፕሌኒየሎቹ እና የታችኛው መንገጭላ አጥንቶች ከሌሎች ፕሊዮሰርስ ጋር ሲነፃፀሩ ሰፋ ያሉ እና የሽብልቅ ቅርጽ ያላቸው ነበሩ።
ሎሬይኖሳዉሩስ በምን ዓይነት አዳኝ ይመገባል?
ሎሬይኖሳዉሩስ እንደ ሻርኮች፣ የባህር ኤሊዎች እና ሌሎች ፕሌሲዮሰርስ ባሉ ትላልቅ የባህር እንስሳት ላይ በመመገብ የተለያየ አመጋገብ ነበረው።
ሎሬይኖሳዉሩስ ውቅያኖሶችን ለምን ያህል ጊዜ ተቆጣጠረ?
ሎሬይኖሳዉረስ በጁራሲክ ዘመን ለ 80 ሚሊዮን አመታት እንደ ከፍተኛ አዳኝ ገዛ።
ፕሊዮሰርስ በጁራሲክ የምግብ ሰንሰለት ላይ ምን ተጽዕኖ አሳድሯል?
በግምት ከ175 ሚሊዮን ዓመታት በፊት፣ እንደ ዶልፊን-እንደ ኢክቲዮሳርስ ያሉ ከፍተኛ አዳኝ አዳኞች እየቀነሱ ነበር፣ ይህም ሎሬይኖሳዉረስን ጨምሮ ፕሊዮሳርሮች እንዲነሱ እና በውቅያኖሶች ላይ የበላይነት እንዲኖራቸው እድል ፈጠረ።