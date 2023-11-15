ድዋርፍ ፕላኔት ኤሪስ፡ ፍሪጊድ ዓለም ምስጢራትን መግለጺ

በ2005 የተገኘው እንቆቅልሽ የሰማይ አካል የሆነው ድዋርፍ ፕላኔት ኤሪስ ለረጅም ጊዜ ምስጢር ሆኖ ቆይቷል። ከፕሉቶ ጋር ተመሳሳይነት ያለው ስፋት ያለው እና በስርአተ ፀሀይ ስርአቱ ውስጥ ያለው ቦታ፣ ኤሪስ እስካሁን ድረስ እንደ NASA's New Horizons ባሉ የጠፈር መንኮራኩሮች ፕሉቶ ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። ይሁን እንጂ በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች በኤሪስ እና ልዩ ባህሪያቱ ላይ አዲስ ብርሃን ፈንጥቀዋል, ይህም ከጠፈር ዘመዱ የሚለይ አስደናቂ ዓለም አሳይቷል.
የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን ከጨረቃ ዲስኖሚያ ጋር ያለውን ግንኙነት በመተንተን የኤሪስን አወቃቀሮች እና ስብጥር የሚመረምር ጥናት አድርጓል። ኤሪስ ከበረዶው ቅርፊት በታች ድንጋያማ የሆነ ውስጠኛ ክፍል እንዳለው ደርሰውበታል፣ ይህም ከፕሉቶ የሚለየው፣ በረዷማ ውጫዊ ክፍል ከፍተኛ የበረዶ ክምችት ያለው እና ከመሬት በታች ያለው ፈሳሽ ውቅያኖስ ነው።
ይህ ጥናት እንዳመለከተው ኤሪስ በታሪኳ ለመቅለጥ ያህል ሞቃታማ በሆነበት ወቅት ድንጋዩ ወደ ውስጥ እንዲሰምጥ አድርጎታል። ልክ እንደ ፕሉቶ፣ ኤሪስ ፈሳሽ ውቅያኖስን የመሸከም ዕድሉ አነስተኛ ነው፣ ምንም እንኳን በረዶው በፕላኔታችን ውስጥ በሚቀረው የሙቀት መጠን የተነሳ በቀስታ የሚንቀጠቀጥ እንቅስቃሴን ያደርጋል። እነዚህ ግኝቶች ስለ ኤሪስ የጂኦሎጂካል ታሪክ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ እና ልዩ ባህሪያቱን ያጎላሉ።
ዲያሜትሩ ከፕሉቶ በትንሹ ያነሰ ፣ ኤሪስ ከፍ ያለ የድንጋይ ክምችት ስላለው ከፍተኛ ክብደት አለው። ይህ ኤሪስ ከአጎቱ ልጅ 25% የበለጠ ግዙፍ ያደርገዋል። በአንፃራዊነት፣ የምድር ጨረቃ ዲያሜትሯ በግምት 2,160 ማይል (3,475 ኪሜ) ነው።
በጥንቷ ግሪክ የክርክር አምላክ ስም የተሰየመችው ኤሪስ ከምድር 68 ጊዜ ያህል ርቆ ከፀሐይ በሚያስገርም ርቀት ይዞራል። ይህ ሰፊ መለያየት በኤሪስ ላይ ብትቆም ኖሮ ፀሀይ ከደማቅ ኮከብ አትበልጥም ማለት ነው። የኤሪስ አከባቢ ቅዝቃዜ ተፈጥሮ እኩለ ቀን ላይም ቢሆን ዘላለማዊ ምሽግ ይመስላል።
በኤሪስ እና በጨረቃዋ ዲስኖሚያ መካከል ያለው ግንኙነትም ትኩረት የሚስብ ነው። ከምድር-ጨረቃ ስርዓት ጋር በሚመሳሰል መልኩ፣ ዲስኖሚያ ከኤሪስ ቀስ በቀስ የሚገፉትን ማዕበል ሀይሎች ያጋጥመዋል፣ በዚህም ምክንያት የፕላኔቷን እሽክርክሪት ይቀንሳል። በውጤቱም, ኤሪስ እና ዲስኖሚያ ሁልጊዜ ተመሳሳይ ፊት እርስ በርስ ያቀርባሉ, ይህ ውቅረት ቲዳል መቆለፊያ በመባል ይታወቃል. ይህ ዝግጅት ከፕሉቶ እና ከትልቁ ጨረቃ ቻሮን ጋር ተመሳሳይ ነው ነገር ግን ከምድር-ጨረቃ ስርዓት ይለያል።
እነዚህ የቅርብ ጊዜ ግኝቶች ስለ ኤሪስ እና ስለ ባህሪያቱ ያለንን ግንዛቤ ጥልቅ ያደርጉታል። ኤሪስን ስለ ፕሉቶ ከምናውቀው ነገር ጋር በማነፃፀር፣ እያንዳንዱ ትልቅ ድንክ ፕላኔቶች ልዩ እንደሆኑ እናስታውሳለን፣ ሰፊ አጠቃላይ መግለጫዎችን ያስጠነቅቃል። የእኛን ሥርዓተ ፀሐይ ርቀው በሚገኙ አካባቢዎች ማሰስ ስንቀጥል፣ ኤሪስ አስደናቂ የጥናት ነገር ሆኖ ይቀጥላል፣ ይህም የጠፈር አካባቢያችንን ውስብስብ እና ልዩ ልዩ ተፈጥሮ ያሳያል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ ኤሪስ ከፕሉቶ የሚለየው እንዴት ነው?
መ: ኤሪስ እና ፕሉቶ ተመሳሳይ መጠን ያላቸው ሲሆኑ፣ ኤሪስ ከፍ ያለ የድንጋይ ክምችት እና ከፕሉቶ ጋር ሲወዳደር ዝቅተኛ የበረዶ ይዘት አለው። ኤሪስ ከፕሉቶ በተለየ መልኩ የከርሰ ምድር ፈሳሽ ውቅያኖስ ተጠርጣሪ የለውም።
ጥ፡ ኤሪስ ከምድር ጨረቃ ጋር እንዴት ይነጻጸራል?
መ፡ ኤሪስ በዲያሜትር ከፕሉቶ ጨረቃ በመጠኑ ያነሰ ነው፣ ነገር ግን ጥቅጥቅ ባለ የዓለት ስብጥር ምክንያት ትልቅ ክብደት አለው።
ጥ፡ ኤሪስ ከፀሐይ ምን ያህል ይርቃል?
መልስ፡ ኤሪስ ፀሀይን በመዞር በአማካይ ከምድር 68 እጥፍ ርቀት ላይ በመዞር በእኛ ስርአተ ፀሀይ ውስጥ ካሉ እጅግ በጣም ርቀው ከሚገኙ ነገሮች አንዷ ያደርጋታል።
ጥ: - ለምን ኤሪስ ሁል ጊዜ በዘላቂው ምሽት ላይ ይታያል?
መ: ከፀሐይ ባለው ከፍተኛ ርቀት ምክንያት ወደ ኤሪስ የሚደርሰው የፀሐይ ብርሃን እጅግ በጣም የተገደበ ነው, በዚህም ምክንያት ለዘለአለም ጨለማ የሆነ አካባቢን ያመጣል.
ጥ፡ በኤሪስ እና በጨረቃ ዲስኖሚያ መካከል ያለው ግንኙነት ምንድን ነው?
መ: ኤሪስ እና ዲስኖሚያ በደንብ ተቆልፈዋል ይህም ማለት ሁልጊዜ አንድ አይነት ፊት እርስ በርስ ያቀርባሉ ማለት ነው. የዲስኖሚያ ማዕበል ኃይሎች የኤሪስን ሽክርክር በጊዜ ሂደት ያቀዘቅዛሉ።