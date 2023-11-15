ወደ ሚስጥራዊው ድንክ ፕላኔት ኤሪስ አዲስ ግንዛቤዎች

የሳይንስ ሊቃውንት ስለ ድንክ ፕላኔት ኤሪስ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ አግኝተዋል, ይህም ስለ አጻጻፉ እና አወቃቀሩ ብርሃን ሰጥተዋል. ኤሪስ በአብዛኛው ያልተመረመረ ቢሆንም፣ ተመራማሪዎች ወሳኝ ዝርዝሮችን ለማግኘት በጨረቃዋ ዲስኖሚያ ላይ ተመርኩ። በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ኤሪስ ከበረዶ ቅርፊት በታች ድንጋያማ ውስጠኛ ክፍል አለው፣ ይህም ከጠፈር ዘመዱ ፕሉቶ ይለያል። ምንም እንኳን ኤሪስ እና ፕሉቶ ሁለቱም በረዷማ ውጫዊ ክፍል ድንጋያማ ውስጣዊ ክፍል ቢኖራቸውም፣ ኤሪስ ከፍ ያለ የድንጋይ ክምችት እና ዝቅተኛ የበረዶ ይዘት እንዳለው ይታመናል።
የጥናቱ መሪ የሆኑት የፕላኔቶች ሳይንቲስት ፍራንሲስ ኒሞ ኤሪስ በታሪኩ ውስጥ የማቅለጥ ሂደትን በማሳለፉ ድንጋዩ ወደ መሃል እንዲሰምጥ አድርጓል። በረዶው በበኩሉ ከውስጥ በሚቀረው ሙቀት ምክንያት ቀርፋፋ የመወዛወዝ እንቅስቃሴ ያጋጥመዋል። ይህ ግኝት ኤሪስ በውስጧ ፈሳሽ ውቅያኖስን የመያዝ ዕድሉ እንደሌለው ያሳያል። የኤሪስ ዲያሜትር ወደ 1,445 ማይል ያህል ይለካዋል፣ ይህም ከፕሉቶ 1,473 ማይል ትንሽ ያነሰ ያደርገዋል። ይሁን እንጂ ከፍተኛ መጠን ያለው ጥቅጥቅ ባለ የድንጋይ ክምችት ምክንያት ኤሪስ ከፕሉቶ 25% የበለጠ ክብደት አለው.
ፕሉቶ በዋነኛነት በበረዶ የተነፈሰ ቢሆንም፣ ኤሪስ በዓለት ስብጥር የሚታወቅ ሲሆን በውጫዊ ጎኑ ላይ አነስተኛ መጠን ያለው በረዶ አለው። የካልቴክ የስነ ፈለክ ተመራማሪ እና የጥናት ባልደረባ ማይክ ብራውን ኤሪስ በአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ ያለው እያንዳንዱ አስትሮይድ በመጨመር ፕሉቶን እንደሚመስል ገልጿል። ኤሪስ የሚለው ስም ከጥንታዊው የግሪክ የክርክር አምላክ የተገኘ ሲሆን በፀሐይ ዙሪያ በመዞር በመሬት እና በፀሐይ መካከል በአማካይ 68 ጊዜ ያህል ርቀት ላይ በመዞር አንድ ምህዋር ለመጨረስ 557 ዓመታት ፈጅቷል።
የኤሪስ ጨረቃ ዳይስኖሚያ፣ በኤሪስ አፈ ታሪክ ሴት ልጅ ስም የተሰየመች፣ ዲያሜትሩ በግምት 440 ማይል እና በአብዛኛው በበረዶ የተዋቀረ ነው። ከምድር-ጨረቃ ስርዓት ጋር በሚመሳሰል መልኩ ዲስኖሚያ ቀስ በቀስ በማዕበል ይገፋል, በዚህም ምክንያት የኤሪስ ሽክርክሪት እየቀነሰ ይሄዳል. ይህ ሂደት የሚደመደመው ኤሪስ ሁልጊዜ ተመሳሳይ ፊት ለዳይስኖሚያ በማቅረቡ ነው።
ድንክ ፕላኔት ከፀሀይ ያላት ርቀት የቀን ብርሃን እንዳትደሰት ስለሚከለክለው በኤሪስ ላይ ቆሞ ዘላለማዊ ምሽግ ይመሰክራል። ፀሐይ በሰማይ ላይ ካለ ደማቅ ኮከብ አትበልጥም ፣ በቀላሉ በፒን ጭንቅላት ተዘጋግታለች።
ኤሪስ እና ፕሉቶ ከኔፕቱን ባሻገር የሚገኙት በፕላኔታችን ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ በጣም ሩቅ ከሆነው ፕላኔት ነው። ዓለም አቀፉ የስነ ፈለክ ዩኒየን ሴሬስ፣ ሃውሜአ እና ማኬሜክን ጨምሮ አምስት ድንክ ፕላኔቶችን ሲያውቅ ኤሪስ በጣም ግዙፍ ነው። እነዚህ አዳዲስ ግኝቶች አፅንዖት እንደሚሰጡ, እያንዳንዱ ትላልቅ ድንክ ፕላኔቶች ልዩ ባህሪያት አሏቸው. የእነዚህን የሩቅ የሰማይ አካላት ውስብስብነት እና ልዩነት ስለሚያሳዩ በኤሪስ እና በፕሉቶ መካከል ያለው ንጽጽር በጥንቃቄ መቅረብ አለበት።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ በኤሪስ እና ፕሉቶ መካከል ያለው ዋና ልዩነት ምንድን ነው?
መ: ኤሪስ ከፕሉቶ ጋር ሲወዳደር ከፍ ያለ የድንጋይ ክምችት እና ዝቅተኛ የበረዶ ይዘት አለው።
ጥ: - ኤሪስ በዋና ውስጥ ፈሳሽ ውቅያኖስ አለው?
መ: አሁን ባለው ጥናት ላይ በመመስረት፣ ኤሪስ ፈሳሽ ውቅያኖስን ይይዛል ማለት አይቻልም።
ጥ፡ ኤሪስ በመጠን ከፕሉቶ ጋር እንዴት ይነጻጸራል?
መ: ኤሪስ ከፕሉቶ ትንሽ ያነሰ ዲያሜትር አለው።
ጥ፡ በኤሪስ ላይ ቀርፋፋ የበረዶ እንቅስቃሴ መንስኤው ምንድን ነው?
መ: በኤሪስ ላይ ያለው በረዶ ከውስጥ በሚቀረው ሙቀት ምክንያት ቀርፋፋ የመወዛወዝ እንቅስቃሴ ያጋጥመዋል።
ጥ፡ ኤሪስ በፀሐይ ዙሪያ አንድ ምህዋር ለመጨረስ ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል?
መ: ኤሪስ በፀሐይ ዙሪያ አንድ ምህዋር ለመጨረስ በግምት 557 ዓመታት ይወስዳል።
ጥ: - ፀሐይ ከኤሪስ ላይ እንዴት ትገለጣለች?
መልስ፡ ፀሀይ እንደ ደማቅ ኮከብ ትታያለች፣ እና ከኤሪስ ትልቅ ርቀት የተነሳ እኩለ ቀን ላይ እንደመሸ ይመስላል።
ምንጮች:
- [የሳይንስ እድገቶች](https://advances.sciencemag.org/)
- [የካሊፎርኒያ ሳንታ ክሩዝ ዩኒቨርሲቲ] (https://www.ucsc.edu/)
- [የካሊፎርኒያ የቴክኖሎጂ ተቋም (ካልቴክ)] (https://www.caltech.edu/)