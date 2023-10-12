የማይክሮስዊመሮች የነዳጅ ኢኮኖሚን ​​ለማስላት የተዘጋጀ ቲዎረም

የማክስ ፕላንክ ዳይናሚክስ እና ራስን ማደራጀት ኢንስቲትዩት ተመራማሪዎች በማይክሮስዊመሮች ውስጥ ለማነሳሳት የሚያስፈልገው አነስተኛ ሃይል እንደ ባክቴሪያ ወይም አርቲፊሻል የተሰሩ ቁሶችን ለማስላት የሚያስችል አዲስ ቲዎሬም ፈጥረዋል። ንድፈ ሃሳቡ ከራስ-መነሳሳት በስተጀርባ ያሉትን ዘዴዎች የበለጠ ለመረዳት ያስችላል, ይህም ለተግባራዊ አፕሊኬሽኖች ቀልጣፋ ማይክሮስዋሚዎችን ለመንደፍ በጣም አስፈላጊ ነው.
ባህላዊ ሞዴሎች ብዙውን ጊዜ ማይክሮስዋሪዎችን በውጭ ኃይሎች እንደሚጎተቱ ወይም እንደሚጎተቱ አድርገው ወስደዋል። ይሁን እንጂ አዲሱ አቀራረብ ለራስ-መነሳሳት በሚያስፈልገው ጉልበት ላይ ያተኩራል. ይህ ልማት የማስላት መሳሪያዎችን ሳያስፈልግ የማመቻቸት ችግሮችን መፍታት ያስችላል።
የቲዎሬም ውጤቶቹም ለማይክሮ ስዊቾች በጣም ቀልጣፋውን ቅርፅ ለመወሰን ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ. የሚገርመው, የተገኙት ቅርጾች በተፈጥሮ ውስጥ ከሚገኙት ጋር ተመሳሳይነት አላቸው. ይህ ግኝት ተፈጥሮ ቅርጾቹን ለተቀላጠፈ እንቅስቃሴ እንዳመቻች ያሳያል።
አዲስ የቀረበው ሞዴል በንቃት በራስ በሚንቀሳቀሱ ማይክሮስዊመሮች እና በውጪ በሚነዱ ቅንጣቶች መካከል ያለውን የኢንትሮፒ ምርት ልዩነት ያብራራል። የኢንትሮፒክ ተጽእኖዎች በአጉሊ መነጽር ሚዛን ላይ በሚገኙ ቅንጣቶች እንቅስቃሴ ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ. ጥናቱ ማይክሮፍሉይዲክስ፣ ባዮፊዚክስ እና የቁሳቁስ ሳይንስን ጨምሮ በተለያዩ ዘርፎች ላይ አንድምታ አለው።
ማይክሮስዋሚዎች ቅንጣቶችን እና ሞለኪውሎችን ወደ ዒላማ ቦታዎች የማጓጓዝ አቅም አላቸው፣ ይህም እንደ መድኃኒት አቅርቦት ላሉ መተግበሪያዎች ጠቃሚ ያደርጋቸዋል። በማይክሮ ስዊቾች ውስጥ የመንቀሳቀስ መርሆዎችን መረዳት በተለያዩ መስኮች ለፈጠራ እና ተግባራዊ አተገባበር እድሎችን ይከፍታል።
በአጠቃላይ፣ የተሻሻለው ቲዎሪ የማይክሮ ስዊቾችን የነዳጅ ኢኮኖሚ ለማስላት እና ዲዛይናቸውን ውጤታማ በሆነ መንገድ ለማነሳሳት የሚያስችል ጠቃሚ መሳሪያ ይሰጣል።
ምንጭ:
- አብደላህ ዳዲ-ሙሳ-ኢደር እና ሌሎች፣ “በማይክሮስዊመሮች ከውስጥ መበታተን ጋር አነስተኛ የኢንትሮፒ ምርት፣”Nature Communications (2023)። DOI፡ 10.1038/s41467-023-41280-z
- ማክስ ፕላንክ ሶሳይቲ፣ "ሳይንቲስቶች የማይክሮስዊመርን የነዳጅ ኢኮኖሚ ለማስላት ቲዎሪ ያዳብራሉ" Phys.org (2023)።