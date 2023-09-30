ሳይንቲስቶች ዲ ኤን ኤውን በመስታወት በመቀባት ጠንካራ እና ቀላል ክብደት ያለው ቁሳቁስ ይፈጥራሉ

ተመራማሪዎች ዲ ኤን ኤ በንፁህ የብርጭቆ ቅርጽ በመቀባት ትልቅ እመርታ አድርገዋል። ይህ መሬትን የሚሰብር ግኝት በምህንድስና እና በመከላከያ ውስጥ የተለያዩ መተግበሪያዎችን የመጠቀም እድል አለው።
በባህላዊ መልኩ ብርጭቆው ደካማነቱ ይታወቃል ነገር ግን ከኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ፣ ከኮነቲከት ዩኒቨርስቲ እና ከዩኤስ ኢነርጂ ዲፓርትመንት ብሩክሃቨን ናሽናል ላቦራቶሪ ሳይንቲስቶች ንጹህ የሆነ የመስታወት ቅርፅ ሠርተው ዲ ኤን ኤን እንዲለብሱ ማድረግ ችለዋል። ውጤቱም በሚያስደንቅ ሁኔታ ቀላል ክብደት ያለው ቁሳቁስ ሲሆን አስደናቂ ጥንካሬም አለው።
የምርምር ቡድኑ ይህንን አዲስ ቁሳቁስ ለመፍጠር የናኖስኬል የመስታወት መዋቅር እና የዲኤንኤ ልዩ ባህሪያትን ተጠቅሟል። የዲኤንኤውን የተፈጥሮ ችሎታ በራስ የመገጣጠም ችሎታ በመጠቀም የዲ ኤን ኤውን መታጠፍ ወደ ተለዩ ቅርጾች በማዘጋጀት ራሳቸውን ወደ ትላልቅ 3D መዋቅሮች ለመገጣጠም ፕሮግራም የሚዘጋጁ ናኖሚካላዊ የግንባታ ብሎኮችን መፍጠር ችለዋል። ከዚያም ኢንኦርጋኒክ ያልሆኑ ናኖፓርተሎች እና ፕሮቲኖችን በማዋሃድ ትልቅ የላቲስ መዋቅር ይፈጥራሉ።
የሳይንስ ሊቃውንት ይህ ባዮሞሊኩላር ስካፎልዲንግ የሲሊካ ማእቀፎችን ለመፍጠር ጥቅም ላይ በሚውልበት ጊዜ ምን እንደሚፈጠር ለማወቅ ወሰኑ, በመስታወት ውስጥ ዋናው ንጥረ ነገር. የተገኘው ቁሳቁስ ከሚጠበቀው በላይ አልፏል, ክብደቱ አነስተኛ በሆነበት ጊዜ የብረት ጥንካሬን አልፏል.
ይህ ግኝት ለተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ምህንድስና እና መከላከያን ጨምሮ ትልቅ አንድምታ አለው። ቀላል ክብደት ያለው ግን ጠንካራ ቁሳቁስ ይበልጥ ቀልጣፋ እና ዘላቂ አወቃቀሮችን ለመፍጠር እንዲሁም በመከላከያ ትጥቅ ውስጥ ሊያገለግል ይችላል። በዚህ አካባቢ ተጨማሪ ምርምር ወደ የበለጠ አዳዲስ አፕሊኬሽኖች ሊመራ ይችላል.
በአጠቃላይ ይህ ዲኤንኤ በመስታወት የመሸፈን አዲስ ግኝት ልዩ ጥንካሬ እና ቀላልነት ላላቸው ቁሳቁሶች አዳዲስ እድሎችን ከፍቷል። ሳይንቲስቶች የዲኤንኤ ልዩ ባህሪያትን በመጠቀም እና የመስታወት ናኖ ስኬል በመጠቀም የተለያዩ መስኮችን የመለወጥ አቅም ያለው ቁሳቁስ ፈጥረዋል።
ምንጮች:
– ናኖስኬል፡- ናኖስኬል የሚያመለክተው እጅግ በጣም ትንሽ የሆነ የርዝመት ልኬትን ነው፣በተለምዶ በናኖሜትሮች (nm) ቅደም ተከተል፣ እሱም አንድ ቢሊዮንኛ ሜትር ነው። የናኖስኬል ክስተቶች የቁሳቁስ ሳይንስ፣ ኬሚስትሪ፣ ባዮሎጂ እና ፊዚክስን ጨምሮ ለብዙ መስኮች ጠቃሚ ናቸው።
- ዲ ኤን ኤ፡ ዲ ኤን ኤ ወይም ዲኦክሲራይቦኑክሊክ አሲድ የዘረመል መረጃን የሚሸከም ሁለት ረጅም ኑክሊዮታይዶች ያሉት ሞለኪውል ነው። በሰዎች እና በሌሎች ፍጥረታት ውስጥ በዘር የሚተላለፍ ቁሳቁስ ነው.
- አሲድ፡ በውሃ ውስጥ ሲሟሟ፣ ፒኤች ከ 7.0 በታች የሚሰጥ ወይም ሃይድሮጂን ion የሚሰጥ ማንኛውም ንጥረ ነገር።
- ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ በኒው ዮርክ ከተማ ውስጥ የግል አይቪ ሊግ የምርምር ዩኒቨርሲቲ።
- አር ኤን ኤ፡ ሪቦኑክሊክ አሲድ ከዲ ኤን ኤ ጋር የሚመሳሰል ፖሊሜሪክ ሞለኪውል ሲሆን በኮድ፣ ዲኮዲንግ እና ጂኖችን በመቆጣጠር ረገድ የተለያዩ ባዮሎጂያዊ ሚናዎች አሉት።