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አዲስ ዲ ኤን ኤ እና የብርጭቆ ቁሳቁስ አምስት ጊዜ ቀላል እና ከብረት አራት ጊዜ የበለጠ ጠንካራ

ByMampho Brescia

ጥቅምት 2, 2023
አዲስ ዲ ኤን ኤ እና የብርጭቆ ቁሳቁስ አምስት ጊዜ ቀላል እና ከብረት አራት ጊዜ የበለጠ ጠንካራ

በቅርብ ጊዜ በኮነቲከት ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች እና አጋሮቻቸው የተደረገ ግኝት ታላቅ ጥንካሬን እና ቀላልነትን የሚያጣምር አዲስ ቁሳቁስ እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል ፣ ያልተለመደ ጥምረት። ይህ ግኝት እንደ አውቶሞቲቭ እና የሰውነት ትጥቅ ያሉ ኢንዱስትሪዎችን የመቀየር አቅም አለው። ይህን ቁሳቁስ የበለጠ አስደናቂ የሚያደርገው ዲ ኤን ኤ እና መስታወት በመጠቀም የተሰራ መሆኑ ነው።

ሳይንቲስቶቹ ይህን ስኬት ያስመዘገቡት የዲ ኤን ኤ ስካፎል በመጠቀም ከመስታወት ጋር የሚመሳሰል ናኖ የተዋቀረ የሲሊካ ቁሳቁስ በመፍጠር ነው። የዲ ኤን ኤ ስካፎል የቁሱ አጽም ሆኖ ይሠራል፣ ይህም ናኖ የተዋቀረ ሲሊካ እንዲፈጠር ማዕቀፍ ይሰጣል። ተመራማሪዎቹ የዲ ኤን ኤውን ስካፎል በቀጭኑ ብርጭቆ በሚመስል ነገር ይሸፍኑታል። ይህ የዲኤንኤ አጽም እና የመስታወት ሽፋን ጥምረት በሚያስደንቅ ሁኔታ ጠንካራ ብቻ ሳይሆን ቀላል ክብደት ያለው ቁሳቁስ አስገኝቷል። እንደ እውነቱ ከሆነ አምስት እጥፍ ቀላል እና ከብረት ብረት በአራት እጥፍ ይበልጣል.

የብርጭቆ ጥንካሬ የሚመጣው እንከን የለሽ አወቃቀሩ ከፍተኛ ጫናዎችን የሚቋቋም ነው። ተመራማሪዎቹ ናኖ መጠን ያላቸውን ብርጭቆዎች በመጠቀም ቁሱ እንከን የለሽ ሆኖ መቆየቱን ማረጋገጥ ችለዋል። ከብረታ ብረት እና ሴራሚክስ ጋር ሲወዳደር ዝቅተኛ የመስታወት መጠን ለቁሳዊው ጥንካሬ እና ቀላልነት አስተዋፅኦ ያደርጋል።

በዚህ ቁሳቁስ ፈጠራ ውስጥ እራሱን የሚገጣጠም ዲ ኤን ኤ መጠቀም የማግና-ቲልስ እንዴት እንደሚሰራ ተመሳሳይ ነው. የተወሰኑ ርዝመቶች እና ኬሚካላዊ ባህሪያት ያላቸው የተወሰኑ የዲ ኤን ኤ ቁርጥራጮች በተፈጥሮ አንድ ላይ ተጣምረው የእቃውን አጽም ይፈጥራሉ። እጅግ በጣም ቀጭን በሆነ የመስታወት ንብርብር የተሸፈነው የዲኤንኤ አጽም በውስጡ ባሉ ባዶ ቦታዎች ምክንያት በመዋቅራዊ ጥንካሬ ብቻ ሳይሆን ክብደቱም ቀላል የሆነ ቁሳቁስ ይፈጥራል።

ይህ የመሬት ማውረጃ ቁሳቁስ ዲ ኤን ኤ እና ብርጭቆን በማጣመር ጠንካራ ግን ቀላል ክብደት ያላቸውን ቁሳቁሶች የመፍጠር አቅምን ያሳያል። በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ከመጓጓዣ እስከ መከላከያ መሳሪያዎች ድረስ እድገቶችን ይከፍታል.

ምንጭ:
- የኮነቲከት ዩኒቨርሲቲ
- የኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ
- Brookhaven ብሔራዊ ላቦራቶሪ

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