ሳይንቲስቶች ፎቶሲንተሲስን ለመረዳት የክሎሮፕላስት ፕሮቲኖም የስፔሻል አትላስን ይፈጥራሉ

ተመራማሪዎች በፎቶሲንተሲስ ውስጣዊ አሠራር ላይ ብርሃን በማብራት የክሎሮፕላስት ፕሮቲኖም የቦታ አትላስ ሠርተዋል። በእጽዋት እና በአልጌዎች ውስጥ የሚገኙት ክሎሮፕላስትስ የፀሐይ ኃይልን በፎቶሲንተሲስ ወደ ኬሚካላዊ ኃይል በመቀየር ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
በሴል ጆርናል ላይ በወጣው ጥናት ሳይንቲስቶች በአረንጓዴው አልጋ ክላሚዶሞናስ ክሎሮፕላስት ውስጥ 1,034 ፕሮቲኖች የሚገኙበትን ቦታ ካርታ ሠርተዋል። ይህ ሁሉን አቀፍ ካርታ የክሎሮፕላስትን የቦታ አደረጃጀት ያሳያል እና የተለያዩ የክሎሮፕላስት አወቃቀሮችን ይለያል፣ የክሎሮፕላስት ኤንቨሎፕ፣ የዲ ኤን ኤ ፕሮቲን ውህዶች፣ የስብ ማከማቻ ማይክሮክፍሎች እና ከካርቦን ዳይኦክሳይድ መያዛ ጋር የተያያዙ የፕሮቲን አካላትን ጨምሮ።
ተመራማሪዎቹ በሚታወቁ ፕሮቲኖች እና አዳዲስ አካላት መካከል ያለውን መስተጋብር በመመርመር በክሎሮፕላስት እና በሌሎች ሴሉላር አወቃቀሮች ውስጥ የሚገኙ ፕሮቲኖችን አግኝተዋል፣ ይህም በነዚህ መዋቅሮች መካከል ያለውን ግንኙነት እና ግንኙነትን ይጠቁማል። የማሽን መማሪያ ቴክኒኮችን በመጠቀም፣ ቡድኑ በClamydomonas ውስጥ ያሉ ሁሉም ፕሮቲኖች ያሉበት ቦታ ትንበያዎችን ፈጠረ፣ ይህም ቀደም ሲል ላልታወቁ ፕሮቲኖች ሴሉላር አካባቢያቸው ላይ በመመስረት የማስቀመጫ ተግባራትን በመመደብ ላይ ነው።
የስፔሻል አትላስ በክሎሮፕላስት ውስጥ ስላሉት ፕሮቲኖች ተግባር እና አደረጃጀት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል፣ ይህም ሳይንቲስቶች የፎቶሲንተሲስን ውስጣዊ አሠራር የበለጠ እንዲረዱ ያስችላቸዋል። የአየር ንብረት ለውጥን በግብርና ላይ የሚያጋጥሙትን ችግሮች ለመቅረፍ ይህ እውቀት ለተሻሻለ ምርታማነት ለኢንጂነሪንግ ሰብሎች አስፈላጊ ነው።
በሊያንዮንግ ዋንግ እና ሌሎች የተደረገው ጥናት. በፎቶሲንተሲስ ውስጥ የተሳተፈውን ማዕከላዊ ሴሉላር መዋቅር የሆነውን የክሎሮፕላስትን ምስጢር በማውጣት ላይ በማተኮር ለወደፊቱ ጥናቶች መሠረት ይጥላል።
ምንጮች:
- Lianyong Wang et al፣ “አንድ ክሎሮፕላስት ፕሮቲን አትላስ የባዮሳይንቴቲክ መንገዶችን ትክክለኛ አወቃቀሮችን እና የቦታ አደረጃጀትን ያሳያል” ሴል (2023)።
- የጆርናል መረጃ: ሕዋስ