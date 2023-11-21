የሞንጎሊያውያን ሳይንቲስቶች ስለ ዳይኖሰርስ ሞት መነሻ አዳዲስ ግንዛቤዎችን አገኙ

በሞንጎሊያ የመሬት ቁፋሮ ያካሄዱት የሳይንስ ሊቃውንት የዳይኖሰርን የሞት አነሳስ ላይ ብርሃን የሚፈጥር አስደናቂ ግኝት አደረጉ። በጎቢ በረሃ በባሩን ጎዮት ምስረታ ላይ፣ የቅሪተ አካል ተመራማሪዎች ቀደም ሲል የማይታወቅ የዳይኖሰር ዝርያ የሆነውን የራስ ቅል እና ሙሉ በሙሉ አፅም አግኝተዋል። ይህ ግኝት በተለይ ትኩረትን የሚስብ ያደረገው አብዛኛዎቹ አጥንቶች አሁንም በዳይኖሰር የመጀመሪያ የሞት አቀማመጥ ውስጥ የተደረደሩ በመሆናቸው ስለ ባህሪያቸው እና ስለ ፊዚዮሎጂ አዳዲስ ግንዛቤዎችን በመስጠት ነው።
Jaculinykus yaruui ተብሎ የሚጠራው ይህ ዝርያ ከአልቫሬዝሳውሪዶች የተገኘ ነው ተብሎ ይታመናል ፣ ከትንሽ ፣ እንደ ወፍ መሰል ዳይኖሰርስ ቡድን ከኋለኛው የክሬታሴየስ ጊዜ። ግኝቱ የዘመናችን ወፎች ብቻ ሲሞቱ የተለየ የእንቅልፍ አቀማመጥ ያሳያሉ የሚለውን የቀድሞ አስተያየቶችን ይፈታተናል። ይህ ግኝት የሚያመለክተው ባህሪው አቪያን ባልሆኑ ዳይኖሰርቶች እና በአእዋፍ ዘመዶቻቸው መካከል ከሚጠበቀው በላይ የተለመደ ነበር።
የቅሪተ አካል ተሳቢ እንስሳት ተባባሪ ረዳት ዶክተር ጂንግማይ ኦኮነር ስለ ግኝቱ አስፈላጊነት ተወያይተዋል። ከባህላዊው የመኝታ አቀማመጥ በወጣበት ወቅት፣ የዳይኖሰር ጭንቅላት በእግሮቹ ላይ ተጣብቆ፣ ጅራቱ በሰውነቱ ላይ ተጣብቆ ነበር። ይህ አኳኋን በዘመናችን የሚገኙትን ወፎች የሚያንጸባርቅ ሲሆን ይህም በሁለቱ መካከል ሊኖር የሚችል ግንኙነት መኖሩን ያሳያል። የመኝታ አቀማመጥ በሞት ውስጥ እንኳን የሰውነት ሙቀትን በመጠበቅ የሙቀት መቆጣጠሪያ ተግባርን እንደሠራ ይታመናል።
ይህ ግኝት በአልቫሬዝሳሪድስ ውስጥ ስለተከሰቱት የዝግመተ ለውጥ ለውጦች ጠቃሚ ፍንጭ ይሰጣል። እነዚህ ዳይኖሰርቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ መጠናቸው እየጠበበ ሲሄድ፣ ልክ እንደ አውሮፕላኑ አጋሮቻቸው ተመሳሳይ የሙቀት መቆጣጠሪያ ስልት ወስደዋል። ይህ የሚያመለክተው የአቪያን መሰል የሙቀት መቆጣጠሪያ ባህሪ የተጎላበተ በረራ ከመጀመሩ በፊት የተሻሻለ ሲሆን ይህም የጥንታዊ ዳይኖሰርቶችን አስደናቂ መላመድ እና ባህሪያትን ያሳያል።
ይህ እጅግ አስደናቂ ግኝት ስለ ዳይኖሰር ባህሪ ያለንን ግንዛቤ ከማስፋት በተጨማሪ በጥንታዊ እና በዘመናዊ ወፎች መካከል ያለውን የጋራ ባህሪያት አፅንዖት ይሰጣል። የፕላኔታችንን ታሪክ እና በአንድ ወቅት በምድር ላይ ይንሸራሸሩ የነበሩትን ፍጥረታት ምስጢር ለማወቅ ቅሪተ አካላትን በጥልቀት ማጥናት አስፈላጊ መሆኑን ያጎላል።
በየጥ
1. የግኝቱ አስፈላጊነት ምንድን ነው?
በሞንጎሊያ ጎቢ በረሃ ከዚህ ቀደም የማይታወቅ የዳይኖሰር ዝርያ መገኘቱ ዳይኖሶሮች ሲሞቱ የእንቅልፍ አቀማመጥ ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። ይህ ግኝት እንደሚያመለክተው የዘመናችን አእዋፍ የሚመስለው ልዩ የእንቅልፍ አቀማመጥ ቀደም ሲል ከታሰበው በላይ በኤቪያን ባልሆኑ ዳይኖሰርቶች እና በአእዋፍ ዘመዶቻቸው ዘንድ የተለመደ ነበር።
2. የዳይኖሰር የመኝታ አቀማመጥ ከዘመናዊ ወፎች ጋር እንዴት ይዛመዳል?
የዳይኖሰር የመኝታ አቀማመጥ፣ ጭንቅላቱ በእግሮቹ ላይ ታጥቆ ጅራቱ በሰውነቱ ላይ ተጠምጥሞ የዘመናችን ወፎች የእንቅልፍ አቀማመጥ ያንጸባርቃል። ይህ መመሳሰል በሁለቱ መካከል ሊኖር የሚችለውን ግንኙነት ያመለክታል፣ ሲሞቱ ወፎች ብቻ ይህንን ልዩ አቋም ያሳያሉ የሚለውን ሀሳብ ይሞግታል።
3. ዳይኖሰር ይህን የመኝታ አቀማመጥ የወሰደው ለምንድን ነው?
ባለሙያዎች እንደሚያምኑት የእንቅልፍ አቀማመጥ በሞት ውስጥ እንኳን የሰውነት ሙቀትን ለመቆጠብ የሚረዳ የሙቀት መቆጣጠሪያ ተግባር ነው. በጊዜ ሂደት የመጠን ለውጥ ሲደረግ ይህ ባህሪ በዳይኖሰርቶች መካከል የተፈጠረ ሊሆን ይችላል።
4. ይህ ግኝት ስለ ዳይኖሰር ዝግመተ ለውጥ ምን ያሳያል?
ግኝቱ እንደሚያመለክተው በዳይኖሰር ዝርያ ውስጥ የሚታየው የአቪያን-መሰል የሙቀት መቆጣጠሪያ ባህሪ ከኃይል በረራ አመጣጥ ቀደም ብሎ ነው። አልቫሬዝሳውሪዶች ከጊዜ ወደ ጊዜ መጠናቸው እየጠበበ ሲሄድ፣ ልክ እንደ አቪያን አቻዎቻቸው ተመሳሳይ የሙቀት መቆጣጠሪያ ስልት ወስደዋል።
5. ይህ ግኝት ስለ ጥንታዊ ሕይወት እንድንረዳ የሚረዳን እንዴት ነው?
ስለ ዳይኖሰር ባህሪ እና ፊዚዮሎጂ አዳዲስ ግንዛቤዎችን በመግለጥ ይህ ግኝት ስለ ጥንታዊ የህይወት ቅርጾች ያለንን ግንዛቤ ያሰፋዋል። የፕላኔታችንን ታሪክ ለመረዳት ጥንቃቄ የተሞላበት የቅሪተ አካል ትንተና አስፈላጊነትን በማጉላት በዳይኖሰር እና በዘመናችን ወፎች መካከል ያለውን የጋራ ባህሪያት አጉልቶ ያሳያል።