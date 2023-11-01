በዳይኖሰር መጥፋት ላይ አቧራ ከዚህ ቀደም ካሰብነው በላይ ትልቅ ሚና ተጫውቷል?

የሳይንስ ሊቃውንት የአስትሮይድ ተጽእኖ ዳይኖሰርስ እንዲጠፋ ምክንያት ሆኗል ብለው ያምኑ ነበር. ይሁን እንጂ አዳዲስ ጥናቶች እንደሚያሳዩት አቧራ, ቀጥተኛ ተጽእኖ ሳይሆን, በመጥፋታቸው ውስጥ የበለጠ ጉልህ ሚና ተጫውቷል.
ኔቸር ጂኦሳይንስ ላይ የወጣ አንድ ጥናት እንደሚያመለክተው የቤልጂየም ተመራማሪዎች የአስትሮይድ ተጽእኖ ወዲያውኑ የሚያስከትለው ጉዳት አስከፊ ቢሆንም፣ ከዚህ ቀደም የተደረጉ ጥናቶች ሌላ ወሳኝ ነገርን ችላ ብለው ይከራከራሉ - በትሪሊዮን ቶን የሚቆጠር አቧራ ወደ ከባቢ አየር ውስጥ ሊገባ ይችላል።
ተመራማሪዎቹ አቧራው የፀሐይን ጨረሮች በመዝጋቱ እና የአለም የሙቀት መጠን በከፍተኛ ሁኔታ እንዲቀንስ ስለሚያደርግ “ዓለም አቀፍ ክረምት” እንዳስከተለ ጠቁመዋል። ይህ የብርሃን እጥረት ለተክሎች ህይወት አስቸጋሪ እንዲሆን አድርጎታል, ይህም የእጽዋት ተክሎች እንዲቀንስ እና በመቀጠልም የምግብ ሰንሰለትን በሙሉ ይነካል.
በከባቢ አየር ውስጥ እንዳለ የሚገመተው የአቧራ መጠን በጣም አስደናቂ ነው፡ ወደ 2,000 ጊጋ ቶን የሚጠጋ ሲሆን ይህም ከኤቨረስት ተራራ ክብደት ከ11 እጥፍ ይበልጣል። በሰሜን ዳኮታ በሚገኝ ቅሪተ አካል ላይ በደለል ላይ የሚሰሩ የኮምፒዩተር ማስመሰያዎች እንደሚያሳዩት አቧራው እስከ ሁለት አመት ድረስ የፀሐይ ብርሃንን በመዝጋት እፅዋትን ለፎቶሲንተሲስ አስፈላጊውን ሃይል እንዳያገኝ አድርጓል።
ከወዲያውኑ ተጽእኖ ባሻገር፣ ጥናቱ እንደሚያመለክተው የዳይኖሰሮች መጥፋት ድንገተኛ ክስተት ሳይሆን ቀስ በቀስ በጥቂት አመታት ውስጥ የተከናወነ ሂደት ነው።
የዚህ ምርምር አንድምታዎች ከቅድመ ታሪክ ፍጥረታት ዓለም በላይ ይዘልቃሉ. ሌላ የቅርብ ጊዜ ዘገባ እንደሚያመለክተው፣ አስትሮይድ ከሚያመጣው ተጽእኖ ጋር ተመሳሳይ በሆነ መልኩ፣ በምድር ላይ የኒውክሌር ቦምብ ፍንዳታ እንዲሁ በከባቢ አየር ላይ ተመሳሳይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል፣ ይህም ወደ “የኑክሌር ትንሽ የበረዶ ዘመን” ይመራል።
የዳይኖሰሮች መጥፋት በምድር ስነምህዳር ላይ ከፍተኛ ለውጥ ቢያመጣም አንዳንድ ሳይንቲስቶች ሰዎችን ጨምሮ አጥቢ እንስሳትን ለማፍራት አስፈላጊው ቅድመ ሁኔታ ነበር ብለው ይከራከራሉ።
በማጠቃለያው፣ እጅግ በጣም ጥሩ ምርምር የአስትሮይድ ቀጥተኛ ተጽእኖ ለዳይኖሰርስ መጥፋት ብቻ ተጠያቂ ነው የሚለውን የረዥም ጊዜ እምነት ይፈታተናል። ይልቁንም በከባቢ አየር ውስጥ ባለው ከፍተኛ መጠን ያለው አቧራ ያስከተለው ዓለም አቀፋዊ ክረምት የምድርን ስብጥር በማስተካከል እና ለአጥቢ እንስሳት የዝግመተ ለውጥ ስኬት መንገዱን በመክፈት ረገድ ትልቅ ሚና እንደነበረው ይጠቁማል።