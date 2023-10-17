የESA PAVER ፕሮጀክት ዓላማው በጨረቃ ላይ መንገድ የሚገባቸው ወለሎችን መፍጠር ነው።

የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ESA) በጨረቃ ላይ ለመንገድ ተስማሚ የሆኑ ንጣፎችን ለመፍጠር PAVER የተባለ ፕሮጀክት አነሳ። ይህ ታላቅ ስራ ሃይለኛ ሌዘርን በመጠቀም የጨረቃን አቧራ ወደ ጠንካራ የብርጭቆ ወለል በማቅለጥ በጨረቃ ወለል ላይ ያሉ የእንቅስቃሴ ቦታዎችን መንገዶችን እና ማረፊያዎችን ንጣፍ ለማድረግ ያለመ ነው። የፔቨር ፕሮጄክቱ የሚመራው በጀርመን የቢኤኤም የቁሳቁስ ጥናትና ምርምር ተቋም፣ አሌን ዩኒቨርሲቲ፣ LIQUIFER ሲስተምስ ቡድን በኦስትሪያ እና በጀርመን ክላስትታል የቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ነው።
የእንደዚህ አይነት ፕሮጀክት አስፈላጊነት የጨረቃ አቧራ ከሚያስከትላቸው ተግዳሮቶች የተነሳ ነው, እሱም እጅግ በጣም ጥሩ, ብስባሽ እና ተጣብቋል. በአፖሎ ዘመን የጨረቃ ብናኝ ከፍተኛ ችግር አስከትሏል, መሳሪያዎችን በመዝጋት እና የጠፈር ልብሶችን መሸርሸር. በአፖሎ 17 የጨረቃ ሮቨር ላይ ያለው አቧራ መከማቸቱ የሙቀት መጠኑን አስከትሏል፣ የሶቪየት ዩኒየን ሉኖክሆድ 2 ሮቨር ደግሞ ራዲያተሩ በአቧራ በተሸፈነ ጊዜ ከመጠን በላይ በማሞቅ ተሸንፏል።
የፔቨር ፕሮጀክት በ12 ኪሎ ዋት የካርቦን ዳይኦክሳይድ ሌዘር በመጠቀም የተመሰለውን የጨረቃ አቧራ በማቅለጥ እነዚህን ፈተናዎች ለማሸነፍ ያለመ ነው። ይህ ሂደት በጨረቃ አፈር ላይ በትላልቅ ቦታዎች ላይ ጠንካራ ንጣፎችን ለመመስረት እርስበርስ መሃከል፣ ክፍት የሆነ ጂኦሜትሪክ ቅርጾችን ይፈጥራል። እነዚህ ወለሎች እንደ መንገድ ወይም ማረፊያ ሊሆኑ ይችላሉ።
የተገኘው ቁሳቁስ ብርጭቆ እና ተሰባሪ ነው ነገር ግን ወደ ታች የመጨመቂያ ኃይሎችን መቋቋም ይችላል። ቢሰበርም, እንደ አስፈላጊነቱ ጥቅም ላይ ሊውል እና ሊጠገን ይችላል. ቡድኑ ሁለት ሴንቲሜትር ውፍረት ያለው 100 ካሬ ሜትር ማረፊያ በ115 ቀናት ውስጥ ሊሰራ እንደሚችል ገምቷል።
ይህ ፕሮጀክት በኢዜአ መሰረታዊ ተግባራት በOpen Space Innovation Platform (OSIP) በኩል ለሚመራው የሃሳብ ጥሪ ምላሽ ሲሆን ይህም ከመሬት ውጭ ማምረት እና ግንባታ ጋር የተያያዙ የምርምር ሀሳቦችን ይፈልጋል። የPAVER ፕሮጀክት ውጤታማ ኢንቨስትመንት ተብሎ ተወድሷል፣ ለተጨማሪ ምርመራ ብዙ ተስፋ ሰጭ መንገዶችን ከፍቷል።
ጠፈርተኞች ወደ ጨረቃ ወለል ለመመለስ በሚዘጋጁበት ወቅት፣ ለመንገድ ተስማሚ የሆኑ ንጣፎች መፈጠር የጨረቃን አሰሳ ደህንነት እና ቅልጥፍናን በእጅጉ ያሳድጋል። የፔቨር ፐሮጀክቱ በጨረቃ ብናኝ ለሚነሱ ተግዳሮቶች መፍትሄ ይሰጣል፣ ይህም ጨረቃን ለወደፊት ተልእኮዎች የበለጠ ለመኖሪያ ምቹ እና እንድትጓዝ ያደርገዋል።
ምንጮች:
- ኢዜአ
- BAM የቁሳቁስ ምርምር እና ሙከራ ተቋም
- አሌን ዩኒቨርሲቲ
- LIQUIFER ሲስተምስ ቡድን
- ክላስትታል የቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ
- የቁሳቁስ ፊዚክስ ተቋም በጀርመን ኤሮስፔስ ማዕከል፣ ዲኤልአር