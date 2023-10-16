ሜታልሊክ ሃይድሮጅን፡ በቁሳዊ ሳይንስ ውስጥ ተስፋ ሰጪ ድንበር

ለበርካታ አሥርተ ዓመታት ሳይንቲስቶች የብረታ ብረት ባህሪያትን የሚያሳዩ ልዩ የሃይድሮጂን ቅርጽ የሆነውን የብረታ ብረት ሃይድሮጂን ጽንሰ-ሐሳብ በጣም ጓጉተዋል. ይህ ያልተለመደ ንጥረ ነገር በከፍተኛ ጫና ውስጥ እንደሚኖር ይታመናል, እና እንደ ጁፒተር ባሉ የፕላኔቶች እምብርት ውስጥ ተስተውሏል. ይሁን እንጂ በላብራቶሪ ውስጥ ሜታሊካዊ ሃይድሮጂንን ማቀናጀት በጣም ከባድ ፈተና ሆኖ ተገኝቷል.
እ.ኤ.አ. በ 1935 የፊዚክስ ሊቃውንት ዩጂን ዊግነር እና ሂላርድ ቤል ሀንቲንግተን ሜታልሊክ ሃይድሮጂን በ 25 ጊጋፓስካል ግፊት (ጂፒኤ) ግፊት ሊገኝ እንደሚችል ሀሳብ አቅርበዋል ። ይሁን እንጂ የቅርብ ጊዜ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ትክክለኛው ግፊት ከዚህ የመጀመሪያ ግምት ይበልጣል.
የተለያዩ የምርምር ቡድኖች ቀደም ባሉት ጊዜያት ሜታሊክ ሃይድሮጂንን በተሳካ ሁኔታ እንደፈጠሩ ቢናገሩም ግኝታቸው ከጊዜ በኋላ በመለኪያ ስህተቶች ወይም የተሳሳተ የካሊብሬሽን ቴክኒኮች ተጠቃሽ ነው። እነዚህ መሰናክሎች ቢኖሩም ሳይንቲስቶች አልማዝ አንቪል ሴል የተባለውን ዘዴ በመጠቀም ከፍተኛ እድገት አድርገዋል። ይህ ዘዴ ከፍተኛ ጫናዎች ላይ ለመድረስ በሁለት አልማዞች መካከል ሃይድሮጂንን መጨፍለቅ ያካትታል.
ግፊቱ እየጨመረ ሲሄድ, የሃይድሮጂን ሞለኪውሎች የደረጃ ሽግግር ወደ ጠንካራ ሁኔታ ይደርሳሉ. ከፍ ባለ ግፊትም ቢሆን ሞለኪውሎቹ መለየት ይጀምራሉ, በዚህም ምክንያት አንድ ነጠላ የቫሌሽን ኤሌክትሮን ያለው ንጹህ አልካላይን ብረት ይፈጥራል. ተመራማሪዎች በቅርቡ ወደ ብረታ ብረትነት መሸጋገሩን የሚያመለክተው "የባንድ ክፍተት" መዘጋቱን ተመልክተዋል.
ጠንካራ ሜታሊክ ሃይድሮጂን ሊደረስበት የሚችል ከሆነ እንደ ፈሳሽ ብረት እና ሱፐርኮንዳክተር ያሉ ያልተለመዱ ባህሪያትን ሊያሳይ ይችላል። ነገር ግን፣ ንፁህ ሜታሊካል ሃይድሮጂንን ለመፍጠር የቴክኖሎጂ እንቅፋቶች ሳይንቲስቶች የብረታ ብረት እና ሃይድሮጂን ጥምረት የሆኑትን ሃይድሬድ ዝቅተኛ ግፊቶች ላይ የላቀ ብቃትን ለማግኘት ያለውን አቅም እንዲመረምሩ አነሳስቷቸዋል።
ምንም እንኳን ሜታሊካል ሃይድሮጂን በኢንዱስትሪዎች ውስጥ ተግባራዊ መተግበሪያን ከማግኘቱ በፊት ጊዜ ሊወስድ ቢችልም በዚህ መስክ ላይ የሚደረጉ ጥናቶች ለአዳዲስ ሱፐርኮንዳክተሮች እና የላቀ ቴክኖሎጂዎች ልማት ተስፋ ሰጪ ተስፋዎችን ይሰጣል።
ምንጮች፡ የኬሚካል ፊዚክስ፣ ሳይንስ፣ ተፈጥሮ ፊዚክስ ጆርናል