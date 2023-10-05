አዲስ ቴክኒክ የውስጠ-ህዋስ ሂደቶችን በዓይነ ሕሊናህ ለማየት የምስል ዘዴዎችን ያጣምራል።

በፒተር ዳሃልበርግ በ SLAC ናሽናል አክስሌሬተር ላቦራቶሪ የሚመራ የተመራማሪዎች ቡድን ክራዮጀኒክ ኤሌክትሮን ቶሞግራፊ (cryo-ET) እና ሱፐር-ጥራት ያለው የፍሎረሰንት ማይክሮስኮፒ ምስል ዘዴዎችን በማጣመር የውስጠ-ህዋስ ሂደቶችን በዝርዝር ለማየት የሚያስችል ዘዴ በማዘጋጀት ላይ ነው። ዳህልበርግ የሁለቱም ቴክኒኮችን ጥቅሞች በማዋሃድ የተወሰኑ ባዮሞለኪውሎችን ለመለየት እና ስለ ሴሉላር አውድ አጠቃላይ እይታ እንዲኖር ለማድረግ ያለመ ነው።
ከፍተኛ ጥራት ያለው የፍሎረሰንት ማይክሮስኮፒ የግለሰብ ሞለኪውሎችን ለመከታተል ውጤታማ ነው፣ ነገር ግን በዙሪያው ስላለው ሴሉላር አካባቢ መረጃ ይጎድለዋል። በሌላ በኩል Cryo-ET ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የሴሎች ምስሎች ያቀርባል ነገር ግን ነጠላ ሞለኪውሎችን መለየት እና መከታተል አይችልም። የዳሃልበርግ ቴክኒክ፣ “እጅግ-የተፈታ ክሪዮጅኒክ ኮርሬላቲቭ ብርሃን እና ኤሌክትሮን ቲሞግራፊ” ተብሎ የሚጠራው ይህ ውስንነት በሁለቱም ዘዴዎች የተገኙ ምስሎችን በመደራረብ የታለመውን ሞለኪውል እና አካባቢውን በግልፅ ያሳያል።
ይሁን እንጂ እነዚህን ቴክኒኮች በማጣመር ጉልህ የሆነ ማመቻቸት እና በአጉሊ መነጽር ማሻሻያዎችን ይጠይቃል. ዳህልበርግ እና ቡድኑ በትናንሽ ፍርግርግ ላይ እንደ ፍላሽ የሚቀዘቅዙ ህዋሶችን የመሳሰሉ ተግዳሮቶችን ለማሸነፍ እና የሁለቱም የምስል ዘዴዎች ተኳሃኝነትን ለማረጋገጥ በተያያዘው የፍተሻ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ (FIB-SEM) አማካኝነት ትኩረት ያለው ion beam ወፍጮ ስርዓትን ለማሻሻል እየሰሩ ነው።
ይህንን ለማሳካት ዳህልበርግ የእይታ ማይክሮስኮፕ በመጨመር FIB-SEMን አሻሽሏል። ይህ ማሻሻያ ፍርግርግ ማንቀሳቀስ ሳያስፈልግ የፍሎረሰንስ ማይክሮስኮፒ መረጃን ለመሰብሰብ ያስችላል፣ ስለዚህም ሊከሰት የሚችለውን ጉዳት እና ብክለት ይቀንሳል።
ቡድኑ ይህንን ዘዴ ቀደም ሲል በ Caulobacter crescentus ባክቴሪያል ሴሎች ውስጥ ያሉትን ፕሮቲኖች ባህሪ ለማጥናት ተጠቅሞበታል፣ ይህም ያልተመጣጠነ ክፍፍል ነው። ውጤቶቹ ስለ ሴሉላር ሂደቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሰጥተዋል እና በሰዎች ሴሎች ውስጥ ባሉ ተመሳሳይ ዘዴዎች ላይ ብርሃን የመስጠት አቅም አላቸው።
ዳህልበርግ እና ቡድኑ የተሻሻለውን ማይክሮስኮፕ ሙሉ በሙሉ ለመጠቀም እና ቴክኒኩን ማራመዱን ለመቀጠል ጓጉተዋል። ክሪዮ-ኢቲ እና ሱፐር-ጥራት ያለው የፍሎረሰንት ማይክሮስኮፒን በማጣመር መሰረታዊ ሴሉላር ሂደቶችን የሚያንቀሳቅሱ የሞለኪውላር ማሽኖችን ሚስጥሮች ለመፍታት አላማቸው።
ምንጭ፡ የብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ሂደቶች (2020)፣ DOI፡ 10.1073/pnas.2001849117