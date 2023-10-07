በኒው ሜክሲኮ ውስጥ ያሉ ጥንታዊ የእግር አሻራዎች በአሜሪካ ውስጥ ስለ ሰው መገኘት አዲስ ግንዛቤን ይሰጣሉ

አዲስ ጥናት እንዳረጋገጠው በኒው ሜክሲኮ የተገኙ ቅሪተ አካላት የሰው ልጅ በአሜሪካ አህጉር ውስጥ መገኘቱን የሚያሳዩ ቀጥተኛ ማስረጃዎች ናቸው። ዱካዎቹ በመጀመሪያ የተያዙት ከ22,000 ዓመታት በፊት ነው፣ ነገር ግን በወቅቱ ውዝግብ ተነስቶ ነበር። ሆኖም፣ ሁለት ተጨማሪ የፍቅር ጓደኝነት ዘዴዎች አሁን የመጀመሪያውን ግምት አረጋግጠዋል፣ ይህም አለመግባባቱን ሊፈታ ይችላል።
እ.ኤ.አ. በ 2021 በቀድሞው የኒው ሜክሲኮ ሐይቅ አቅራቢያ በጥንታዊ ጭቃ ውስጥ የተጠበቁ ከ60 በላይ የእግር አሻራዎች ተገኝተዋል። ሳይንቲስቶች በተለያዩ የድንጋይ ንጣፎች ላይ ከሚገኙት የውሃ ውስጥ ተክሎች ዘሮች ጋር በመገናኘት ከ23,000 እስከ 21,000 ዓመታት በፊት ሰዎች በአካባቢው እንደሚገኙ ይገምታሉ።
ይህ ግኝት በሰሜን አሜሪካ የመጀመሪያዎቹ ሰፋሪዎች ከ 16,000 እስከ 14,000 ዓመታት በፊት በሳይቤሪያ የመሬት ድልድይ መጡ የሚለውን እምነት ይፈታተናል። የጂኦሎጂ ባለሙያ እና የጥናቱ አስተባባሪ ካትሊን ስፕሪንግገር ስለ እነዚህ አሻራዎች እና ስለ መጀመሪያው የሰው ልጅ ፍልሰት ግንዛቤ ውስጥ ስላላቸው አንድምታ ገና ብዙ መማር እንዳለ አጽንኦት ሰጥተዋል።
የኖቤል ሽልማቶች በፊዚክስ፣ በኬሚስትሪ እና በመድኃኒት ለተሰበሰቡ ሳይንቲስቶች ተሸለሙ
የ2023 የኖቤል ሽልማት በኬሚስትሪ ለሳይንቲስቶች Moungi G. Bawendi፣ Louis E. Brus እና Alexei I. Ekimov የተሸለሙት የኳንተም ነጥቦችን በማግኘታቸው እና በማዋሃዳቸው ነው። የኳንተም ነጠብጣቦች ልዩ ባህሪያት ያላቸው ናኖፓርተሎች ናቸው, እና መጠናቸው ባህሪያቸውን ይወስናል. እነዚህ ቅንጣቶች አሁን በቴሌቭዥን ስክሪኖች፣ ኤልኢዲ አምፖሎች እና ሌሎች አፕሊኬሽኖች ውስጥ በስፋት ጥቅም ላይ ይውላሉ።
በተጨማሪም በፊዚክስ የኖቤል ሽልማት የተሸለመው ፒየር አጎስቲኒ፣ ፌሬንክ ክራውስ እና አን ኤል ሁሊየር በኤሌክትሮን ዳይናሚክስ ላይ በቁስ አካል ላይ ለሚደረገው ጥናት በአቶ ሰከንድ የብርሀን ምቶች በሚፈጥሩት የሙከራ ዘዴያቸው ነው። በአቶ ሰከንድ የብርሀን ትርኢቶች አማካኝነት የሰሩት ድንቅ ስራ ስለ ቁስ ባህሪ ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ ጠቃሚ ነው።
ለህክምና የኖቤል ሽልማት ካታሊን ካሪኮ እና ድሩ ዌይስማን ኑክሊዮሳይድ ቤዝ ማሻሻያዎችን በሚመለከት ግኝቶቻቸውን ለማግኘት ሄዷል፣ይህም በኮቪድ-19 ላይ ውጤታማ የኤምአርኤንኤ ክትባቶችን መፍጠር አስችሏል። የእነርሱ አስተዋፅኦ ወረርሽኙን ለመከላከል በሚደረገው ዓለም አቀፍ ትግል ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል።
የኔዘርላንድ ተመራማሪ በፓኪስታን የመሬት መንቀጥቀጥ ይተነብያል
በመሬት መንቀጥቀጥ ትንበያው የሚታወቀው የኔዘርላንዱ ተመራማሪ ፍራንክ ሁገርቤትስ በፓኪስታን በ48 ሰአት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የመሬት መንቀጥቀጥ ሊከሰት እንደሚችል ፍንጭ ሰጥተዋል። ሁገርቤትስ ከዚህ ቀደም በቱርክ እና በሶሪያ የተናገራቸው ትንበያዎች ትክክለኛ ናቸው፣ ይህም የቅርብ ጊዜ የይገባኛል ጥያቄው ላይ ፍላጎት እንዲጨምር አድርጓል።
የሳይንስ ማህበረሰብ ስለ የመሬት መንቀጥቀጥ ትንበያዎች አሁንም ተጠራጣሪ ሆኖ እያለ፣ ፓኪስታን ይህንን ትንበያ በቁም ነገር እየወሰደችው እንደሆነ ሪፖርቶች ያመለክታሉ። በይነመረቡ የመሬት መንቀጥቀጥ ትንበያ ጉዳትን ለመከላከል ሊረዳ ይችላል በሚለው መላምት ተወጥሮ ቆይቷል።
በስፔን ውስጥ አዲስ ዳይኖሰር ተገለጠ
Garumbatitan የሚባል አዲስ የሳውሮፖድ ዳይኖሰር በስፔን ተገለጠ። ከ122 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ጀምሮ ይህ ዳይኖሰር ስለ ዳይኖሰር ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። በ10 ሜትሮች ቁመት የቆመው ጋራምባቲታን ሜትር ርዝመት ያላቸው የአከርካሪ አጥንቶች ነበሩት እና ለመንቀሳቀስ በሜታካርፓልዎቹ ላይ በመተማመን፣ የእግር ጫማ የመሰለ የእግር ጉዞን በመከተል። በእንቅስቃሴው ወቅት ሰፊ እድገቶቹ የሚጠቁሙት ወደ ውስጥ ባለው ፌሙር ነው።
ይህ ባለአራት እጥፍ የሚመስለው ከ30 እስከ 40 ኪሎ ግራም ምግብ በየቀኑ ይበላ ነበር፣ ይህም ከፍተኛ የምግብ ፍላጎቱን ያሳያል። በተራሮች መካከል ተሠርተው የሚቀመጡና ግዙፉን ቁጥቋጦ ማቆየት በሚችሉ ትላልቅ ዛፎች በተሞሉ ደኖች ውስጥ ይንሸራሸራሉ።
ምንጮች:
- አሶሺየትድ ፕሬስ
- የኖቤል ሽልማት