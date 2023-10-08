የ2023 የኖቤል ተሸላሚዎች ይፋ ሆነዋል

በዚህ ሳምንት የኖቤል ተሸላሚዎች ለህክምና፣ ፊዚክስ እና ኬሚስትሪ እ.ኤ.አ. ለ2023 ይፋ ሆኑ። ካታሊን ካሪኮ እና ድሩ ዌይስማን ከኒውክሊዮሳይድ ቤዝ ማሻሻያ ጋር በተያያዙ ግኝቶቻቸው በህክምና ወይም ፊዚዮሎጂ የኖቤል ሽልማት አግኝተዋል። በኮቪድ-19 ላይ mRNA ክትባቶች። በፊዚክስ የኖቤል ሽልማት የተሸለሙት ፒየር አጎስቲኒ፣ ፌሬንክ ክራውስ እና አን ኤል ሁሊየር አዳዲስ መሳሪያዎችን በማዘጋጀት እና የኤሌክትሮኖችን አለም በማሰስ ላደረጉት ስራ ነው። Moungi G. Bawendi፣ Louis E. Brus እና Alexei I. Ekimov የኳንተም ነጥቦችን በማግኘታቸው እና በማዋሃዳቸው የኬሚስትሪ የኖቤል ሽልማት ተሰጥቷቸዋል።
በአጽናፈ ሰማይ የመጀመሪያዎቹ ጋላክሲዎች ዙሪያ ያለው ምስጢር
የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ስለ አጽናፈ ሰማይ የመጀመሪያ ታሪክ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል፣ ይህም ከጠፈር ንጋት ጀምሮ ያሉ የጋላክሲዎችን ስብስብ አሳይቷል። ይሁን እንጂ የሳይንስ ሊቃውንት በዚህ የመጀመሪያ ጊዜ ውስጥ የበሰሉ የሚመስሉ እና ግዙፍ ጋላክሲዎች መኖራቸው ግራ ተጋብቷቸዋል. በቅርብ የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው እነዚህ ጋላክሲዎች ከተጠበቀው በታች ሊሆኑ ይችላሉ ነገር ግን በኮከብ መፈጠር ምክንያት ብሩህ ይመስሉ ነበር. ይህ ታላቅ የጅምላ አሳሳች አመለካከት ሳይንቲስቶችን ግራ ያጋባ ከመሆኑም በላይ የጠበቁትን ነገር ውድቅ አድርጓል።
የብሉዋከር 3 ሳተላይት በሥነ ፈለክ ጥናት ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ
ሳይንቲስቶች ኔቸር በተሰኘው መጽሔት ላይ አንድ ጥናት አሳትመዋል, ይህም ብሉዋልከር 3 ሳተላይት በሥነ ፈለክ ላይ ያለውን ተፅዕኖ በዝርዝር አስቀምጧል. በAST SpaceMobile የተሰራው ይህ ሳተላይት የሞባይል እና የብሮድባንድ አገልግሎቶችን በአለም አቀፍ ደረጃ ለማድረስ የታሰበ ህብረ ከዋክብት አካል ነው። ምልከታዎች እንደሚያሳዩት ብሉዋከር 3 በሌሊት ሰማይ ላይ ካሉት በጣም ደማቅ ነገሮች አንዱ ነው ፣ ከሁሉም በጣም ብሩህ ኮከቦች በስተቀር።
ISRO ለጋጋንያን ተልዕኮ ይዘጋጃል።
የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) ለጋጋንያን ተልዕኮ ያልተጣመሩ የበረራ ሙከራዎች ዝግጅት እያደረገ ነው። የበረራ ሙከራ ተሽከርካሪ የማስወረድ ተልዕኮ-1 (ቲቪ-ዲ1) በጥቅምት 2023 መጨረሻ ከStish Dhawan Space Center በስሪሃሪኮታ ይካሄዳል ተብሎ ይጠበቃል። የጋጋንያን ተልዕኮ ሰዎችን ወደ ዝቅተኛ የምድር ምህዋር ማስጀመር እና በቤንጋል ባህር ወይም በአረብ ባህር በማረፍ በደህና ወደ ምድር የመመለስ አቅሙን ለማሳየት ያለመ ነው።
ውጤታማ እና ርካሽ የወባ ክትባት
የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ R21/MatrixM የተባለ አዲስ የወባ ክትባት ሠራ። በህንድ ሴረም ኢንስቲትዩት የተሰራው በአራት የአፍሪካ ሀገራት በደረጃ-3 ሙከራ የተሞከረ ሲሆን የክትባት ውጤታማነት ከ75 በመቶ በላይ አሳይቷል። ይህም ቀደም ሲል ከተመከረው የወባ ክትባት RTS,S/AS01 ከፍ ያለ ሲሆን ይህም ከ56-5 ወር እድሜ ያላቸው ህጻናት 17% ውጤታማነት ነበረው. አዲሱ ክትባት በተለይ ወባ ወቅታዊ በሆነባቸው አካባቢዎች ውጤታማ ነው።
በኒው ሜክሲኮ ውስጥ ጥንታዊ የሰው አሻራዎች
በኒው ሜክሲኮ በሚገኘው በኋይት ሳንድስ ብሄራዊ ፓርክ የጥንት የሰው ልጅ አሻራ መኖሩን አዲስ ጥናት አረጋግጧል። ራዲዮካርበን እና በኦፕቲካል የተቀሰቀሰ luminescence መጠናናት ቴክኒኮች እንዳረጋገጡት እነዚህ አሻራዎች ከ21,000 እስከ 23,000 ዓመታት በፊት የተፈጠሩት ባለፈው የበረዶ ዘመን ነው። ይህ ግኝት የሚያመለክተው ሆሞ ሳፒየንስ ቀደም ሲል ከታሰበው ጊዜ በጣም ቀደም ብሎ በሰሜን አሜሪካ ይኖሩ ነበር ፣ ምንም እንኳን ምቹ ባልሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ።
በደቡብ አፍሪካ ውስጥ የመጀመሪያዎቹ የእባቦች ዱካዎች ተገኝተዋል
የሳይንስ ሊቃውንት በደቡብ አፍሪካ ኬፕ ደቡባዊ የባህር ዳርቻ ቅሪተ አካል ውስጥ የመጀመሪያውን የእባብ ዱካ ለይተው አውቀዋል። በዎከር ቤይ ተፈጥሮ ሪዘርቭ የሚገኘው ይህ የዱካ ቅሪተ አካል ከ93,000 እስከ 83,000 ዓመታት በፊት ባለው የፕሌይስቶሴን ዘመን የተመለሰ ነው። በፓፍ አዴር (Bitis arietans) እንደተሰራ ይታመናል. ይህ ግኝት ቀደም ሲል በአጥቢ እንስሳት፣ በአእዋፍ እና በሚሳቡ ዱካዎች ይመራ በነበረው ከክልሉ በ Pleistocene የቅሪተ አካል መዝገብ ላይ ያለውን ክፍተት ይሞላል።