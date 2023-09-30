የጁፒተር ጨረቃ ኢሮፓ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ይይዛል, የህይወት እድልን ይጨምራል

የናሳ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የጁፒተር በረዷማ ጨረቃን ኢሮፓን በተመለከተ ትልቅ ግኝት አድርጓል። ቴሌስኮፑ ለሕይወት አስፈላጊ የሆነውን ካርቦን ዳይኦክሳይድን በዩሮፓ ላይ አግኝቷል። ይህ ግኝት ዩሮፓ ህይወትን መደገፍ የሚችልበትን አስደሳች እድል ከፍ አድርጓል። ትንታኔ እንደሚያመለክተው ካርቦን ዳይኦክሳይድ የመጣው ከዩሮፓ የከርሰ ምድር ውቅያኖስ እንጂ በሜትሮይት ወይም በሌላ የውጭ ምንጮች ነው። በተጨማሪም ካርቦን ዳይኦክሳይድ በአንፃራዊነት በቅርብ ጊዜ በጂኦሎጂካል ጊዜ ውስጥ የተቀመጠ ይመስላል።
በሌላ የጠፈር ምርምር ግኝት የናሳ OSIRIS-REx መንኮራኩር ቤንኑ ከተባለው አስትሮይድ ናሙና በተሳካ ሁኔታ ወስዷል። እ.ኤ.አ. በምድር ላይ የሕይወት አመጣጥ.
እንደ አለመታደል ሆኖ የሕንድ ጨረቃ ላንደር እና ሮቨር ቻንድራያን-3 እና ፕራግያን በቅደም ተከተል በሴፕቴምበር መጀመሪያ ላይ በእንቅልፍ ጊዜ ከገባ በኋላ ለመቀስቀስ ጥሪዎች ምላሽ መስጠት አልቻሉም። ከሴፕቴምበር 22 ጀምሮ ከጠፈር መንኮራኩሩ ጋር ግንኙነት ለመፍጠር የተደረገው ጥረት አልተሳካም። ሆኖም የሕንድ የጠፈር ባለስልጣናት የእጅ ሥራው በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት ውስጥ የእንቅስቃሴ ምልክቶችን ያሳያል የሚል ተስፋ አላቸው። ቻንድራያን-3 እና ፕራግያን በጨረቃ ደቡብ ዋልታ አካባቢ ያረፉ የመጀመሪያው ሰው ሰራሽ ነገሮች ሆነው ታሪክ ሰርተዋል፣ ህንድን የጨረቃ ማረፊያን ያስገኘች አራተኛዋ ሀገር ነች።
የወደፊቱን ጊዜ ስንመለከት፣ ቻይና በ2 Xihe-2026 የፀሐይ ፍለጋ ሳተላይትን ልታመጥቅ አቅዳለች። ይህ ሳተላይት ከዚህ ቀደም ያልተመረመረ በመሬት እና በፀሀይ መካከል ምህዋር ይጀምራል። ዋና ዓላማዎቹ የማግኔቲክ መስክን አመጣጥ እና ዝግመተ ለውጥ በፀሐይ ንቁ ክልሎች ማጥናት እና የሶስት አቅጣጫዊ መዋቅር እና የፀሐይ ፍንዳታ አካላዊ ዘዴዎችን በጥልቀት መረዳትን ያጠቃልላል። Xihe-2 በተጨማሪም የፀሐይ-ምድር ላግራንግ L5 ነጥብ ለመድረስ የመጀመሪያው ሰው ሰራሽ ፍተሻ ይሆናል።
እነዚህ በህዋ ምርምር ላይ የተከሰቱት የቅርብ ጊዜ እድገቶች ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን ግንዛቤ እና ከምድር በላይ የመኖር አቅምን ማስፋፋቱን ቀጥለዋል።