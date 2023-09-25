ስለ ሰው ልጅ ዝግመተ ለውጥ አስደናቂው እውነት፡ ከምንም በኋላ ልዩ አይደለንም።

ለብዙ መቶ ዘመናት ሆሞ ሳፒየንስ ወይም ዘመናዊ ሰዎች በምድር ላይ የተፈጠሩት እውነተኛ ሰዎች ብቻ እንደሆኑ ይታመን ነበር። እንደ ኒያንደርታሎች ያሉ ቀደምት የሰው ልጅ ዝርያዎች ውሎ አድሮ ሞተው ያነሱ ቅርጾች ተደርገው ይቆጠሩ ነበር። ይሁን እንጂ በቅርብ ጊዜ በዲኤንኤ ቴክኖሎጂ ውስጥ የተመዘገቡት እድገቶች ይህን የረጅም ጊዜ እምነት ተቃውመዋል። የሳይንስ ሊቃውንት ዲ ኤን ኤውን ከጥንት ሆሚኒን ማውጣት ችለዋል, የመጀመሪያዎቹ የሰው ቅድመ አያቶች እና ሌሎች ዘመዶች, ይህም የሰው ልጅ ታሪክ ጥናት ላይ ለውጥ አድርጓል.
ከዲኤንኤ ትንተና የተገኙ ግኝቶች ከአርኪኦሎጂካል ማስረጃዎች ጋር ተዳምረው ስለ ሰው ልጅ ዝግመተ ለውጥ ያለንን ግንዛቤ ቀይረዋል። ሆሞ ሳፒየንስ በአብዛኛዎቹ የሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ከተለያዩ ሆሚኒን ዝርያዎች ጋር አብሮ ይኖር ነበር። እነዚህ አሁን የጠፉ ቡድኖች በብዙ መልኩ ከእኛ ጋር ተመሳሳይ ነበሩ፣ እና የDNA መረጃው እንደሚያሳየው ሰዎች እንደ ኒያንደርታሎች፣ ዴኒሶቫንስ እና ሌሎች “የመናፍስት ህዝቦች” ካሉ ዝርያዎች ጋር የጠበቀ ግንኙነት ነበራቸው።
እነዚህ ግኝቶች ባለሙያዎች ሰው መሆን ምን ማለት እንደሆነ እንደገና እንዲያስቡ አድርጓቸዋል. አሁን እነዚህ ሌሎች የሆሚኒ ዝርያዎች ከኛ የተለዩ ሳይሆኑ ሰው የመሆንን የተለያዩ መንገዶችን እንደሚወክሉ እንገነዘባለን። እንደ ዋሻ ሥዕል፣ ትልልቅ እንስሳት አደን እና የግንባታ ግንባታን የመሳሰሉ የራሳቸው ልዩ ባህሪያት እና ባህላዊ ልማዶች ነበሯቸው። ቅድመ አያቶቻችን ከእነዚህ ቡድኖች ጋር በመቀላቀል ላይ የተሰማሩ ሲሆን ይህም የእነሱን የዘረመል ኮድ በዘመናዊው የሰው ልጅ ቁጥር ውስጥ እንዲካተት አድርጓል።
ቀደም ሲል በሰዎች የበላይነት ላይ ከነበረው እምነት በተቃራኒ፣ አሁን የምንረዳው የጥንት የሰው ልጅ ዘመዶቻችን የተራቀቁ ባህሪያት እና ባህላዊ መግለጫዎች የተወሳሰቡ ፍጡራን እንደነበሩ ነው። የዘመናችን ሰዎች የዝግመተ ለውጥ ቁንጮ ነበሩ የሚለው አስተሳሰብ ከቅኝ አገዛዝ እና ከቅኝ አገዛዝ ሥር የሰደዱ ቀደምት አድልዎዎች ውጤት ነው። እንደ እውነቱ ከሆነ የዝግመተ ለውጥ ታሪካችን በጣም የተወሳሰበ እና ከእነዚህ ሌሎች የሆሚኒ ዝርያዎች ጋር የተቆራኘ ነው።
የጥንታዊ ዲ ኤን ኤ ጥናት የሰው ልጅ ዝግመተ ለውጥን ለመረዳት አዳዲስ መንገዶችን ከፍቷል። ሳይንቲስቶች የዘመናችንን የሰው ልጅ ጂኖም ከኒያንደርታልስ፣ ዴኒሶቫንስና ሌሎች ቡድኖች ጋር በማነፃፀር እርስ በርስ ለመራባት የሚያስችል ግልጽ ማስረጃ አግኝተዋል። እነዚህ መገለጦች የተለያዩ የሆሚኒን ዝርያዎችን የሚለይ "ግድግዳ" የሚለውን አስተሳሰብ ይቃወማሉ እና በምትኩ የዘረመል ቅርሶቻችንን እርስ በርስ መተሳሰር ያጎላሉ።
ሲጠቃለል ሰው መሆን ሆሞ ሳፒየንስ በመሆን ብቻ አይገለጽም። የዝግመተ ለውጥ ታሪካችን ፕላኔቷን ከጋራን እና ጂኖችን ከተለዋወጥን ከሌሎች የሆሚኒን ዝርያዎች ጋር በጥብቅ የተያያዘ ነው። እነዚህ ግኝቶች ትልቅ የሰው ልጅ ስብጥር ድር አካል መሆናችንን እንደ ትህትና አስታዋሽ ሆነው ያገለግላሉ፣ እና የላቀ የሰው ልጅ ዝርያ ሀሳብ ከሳይንሳዊ ማስረጃዎች አንፃር የማይይዝ ተረት ነው።
ምንጮች:
- "ሰው መሆን ማለት ምን ማለት ነው?: ጥንታዊ ዲ ኤን ኤ ከመልሶቹ በላይ ብዙ ጥያቄዎችን ይከፍታል" በኤሪካ Engelhaupt, ናሽናል ጂኦግራፊ (መጋቢት 2019)
- "ጥንታዊ የዲኤንኤ ትንተና" በቤንስ ቪዮላ, የቶሮንቶ ዩኒቨርሲቲ
– በለንደን የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም የሰው ልጅ ዝግመተ ለውጥ ኤክስፐርት ከሆነው ክሪስ ስትሪንገር፣ የስሚዝሶኒያን የሰው አመጣጥ ፕሮግራም ዳይሬክተር ሪክ ፖትስ፣ የስቶኒ ብሩክ ዩኒቨርሲቲ አርኪኦሎጂስት ጆን ሺአ እና በካናዳ የታሪክ ሙዚየም የፊዚካል አንትሮፖሎጂ ተመራማሪ ጃኔት ያንግ ጋር የተደረገ ቃለ ምልልስ .