ሰው መሆን ምን ማለት ነው?

ሳይንቲስቶች ሆሞ ሳፒየንስ ውስብስብ ሃሳቦቻቸው እና ጥልቅ ስሜታቸው በምድር ላይ የሚራመዱ ብቸኛ እውነተኛ ሰዎች እንደነበሩ ያምኑ ነበር ፣ እንደ ኒያንደርታሎች ያሉ ቀደምት ቅርጾች ግን በዝግመተ ለውጥ ጎዳና ላይ ብቻ ይታዩ ነበር። ይሁን እንጂ በጥንታዊው የዲኤንኤ ቴክኖሎጂ በቅርብ ጊዜ የተደረጉ እድገቶች ይህንን አመለካከት ተቃውመውታል እና የበለጠ የተወሳሰበ የሰው ልጅ ታሪክን ምስል ያሳያሉ።
የጥንት የዲኤንኤ ቴክኖሎጂ መምጣት ተመራማሪዎች የጥንት ቅድመ አያቶቻችንን እና ሌሎች ተዛማጅ ቡድኖችን ጨምሮ ከጥንታዊ የሆሚኒን ዝርያዎች ጄኔቲክ ቁሳቁሶችን እንዲያወጡ አስችሏቸዋል ። በዲኤንኤ ትንተና ሳይንቲስቶች የእኛ ዝርያ እንደ ኒያንደርታሎች፣ ዴኒሶቫንስ እና ሌሎች በጄኔቲክ ማስረጃዎች ብቻ ከሚታወቁት “የሙት ህዝቦች” ካሉ ቀደምት ሰዎች ጋር አብረው እንደሚኖሩ ደርሰውበታል።
ይህ ግኝት በአንድ ወቅት እንዳሰብነው ልዩ እንዳልሆንን እና ሌሎች በመጥፋት ላይ ያሉ የሰዎች ቡድኖች በብዙ መልኩ ከእኛ ጋር ተመሳሳይ መሆናቸውን ያሳያል። እነዚህ ቡድኖች ከቅድመ አያቶቻችን ጋር የጠበቀ ግንኙነት ነበራቸው፣ ሊፈጠሩ የሚችሉ የእርስ በርስ ማዳቀልን ጨምሮ። የዲኤንኤ ትንተና ሆሞ ሳፒየንስ ከኒያንደርታሎች እና ዴኒሶቫንስ ጋር እንደተጣመረ አረጋግጧል፣ እና ሌሎች ያልታወቁ ሰዎች ማስረጃም በእኛ የዘረመል ኮድ ውስጥ ተገኝቷል።
ከቀደምት እምነቶች በተቃራኒ፣ እነዚህ ግኝቶች እንደሚያሳዩት ቀደምት የሰው ልጅ ዝርያዎች እንደ ጥበብ ሥራ፣ መሣሪያ አጠቃቀም እና የመቃብር ልምምዶች ያሉ ውስብስብ ባህሪያት እንደነበሯቸው ነው። የዘመናችን ሰዎች የዝግመተ ለውጥ ቁንጮ ነበሩ የሚለው አስተሳሰብ በእነዚህ ግኝቶች ተገዳድሯል፣ ይህም ሳይንቲስቶች የሰውን ልዩነት እንዲገመግሙ አድርጓቸዋል።
የሰው ልጅ ታሪክ አዲስ ግንዛቤ በተለያዩ የሰው ልጅ ዝርያዎች መካከል ያለውን ትስስር እና የጋራ የዘር ግንድ አጉልቶ ያሳያል። እሱ የሚያመለክተው እኛ ብቸኛው የሰው ልጅ “ዓይነት” መሆናችንን ሳይሆን የተለያየ የቤተሰብ ዛፍ ቅርንጫፍን እንደሚወክል ነው። ሳይንቲስቶች የጥንት ዲ ኤን ኤ እና የአርኪኦሎጂ ማስረጃዎችን በማጥናት ሰው መሆን ምን ማለት እንደሆነ ታሪኩን መግለጻቸውን እንደሚቀጥሉ ተስፋ ያደርጋሉ።
ምንጮች:
- https://www.smithsonianmag.com/smart-news/ancient-dna-reveals-humans-interbred-many-other-groups-180976436/
- https://www.nature.com/articles/d41586-019-01031-x