ሰማዩ ለምን ቀለሞችን ይለውጣል? ከጀርባው ያለውን ሳይንስ መረዳት

ቀኑን ሙሉ ሰማዩ ለምን ቀለማት እንደሚቀየር ጠይቀህ ታውቃለህ? ፀሐያማ ቀን ላይ ያለው ውብ ሰማያዊ ሰማይም ይሁን የፀሐይ መጥለቅ ደማቅ ቀለሞች፣ ከእነዚህ የቀለም ለውጦች ጀርባ ሳይንሳዊ ምክንያት አለ።
ፀሐያማ በሆነ ቀን ሰማዩ ለምን ሰማያዊ እንደሚመስል ለመረዳት የፀሐይ ብርሃን ወደ ምድር እንዴት እንደሚመጣ ማየት አለብን። የፀሐይ ብርሃን በማዕበል ውስጥ የሚጓዙ የተለያዩ ቀለሞች እና ኃይል ያቀፈ ነው. የፀሀይ ብርሀንን በክሪስታል ፕሪዝም ብንመራ የቀስተ ደመናን መልክ መለየት የቀለሞች መለያየትን እናያለን። ይህ የሚታይ የብርሃን ስፔክትረም በመባል ይታወቃል እና እንደ ቀይ፣ ብርቱካንማ፣ ቢጫ፣ አረንጓዴ፣ ሰማያዊ፣ ኢንዲጎ እና ቫዮሌት ያሉ ቀለሞችን ያካትታል።
የምንገነዘበው ቀለም በብርሃን የሞገድ ርዝመት ይወሰናል. ረዣዥም የሞገድ ርዝመቶች ቀይ ሆነው ይታያሉ፣ አጠር ያሉ፣ ብዙ የተቆራረጡ የሞገድ ርዝመቶች ሰማያዊ ወይም ወይን ጠጅ ናቸው። የፀሐይ ብርሃን ወደ ምድር ከባቢ አየር ውስጥ ሲገባ, በጋዞች የተበታተነ ይሆናል. ከባቢ አየር በዋነኛነት ሰማያዊ የሞገድ ርዝመቶችን ያሰራጫል, ለዚህም ነው በጠራራ ቀን ሰማያዊ ሰማይ የምናየው. ሌሎቹ ቀለሞች አሁንም አሉ ነገር ግን ያልተበታተኑ ናቸው, ይህም ነጭ ሰማይን ይመስላል.
ቀስተ ደመናዎች የሚከሰቱት የዝናብ ጠብታዎች እንደ ጥቃቅን ፕሪዝም ሲሠሩ፣ ብርሃንን ወደ ተለያዩ ቀለሞች በማጠፍ እና በመለየት ነው። በተለይ በፀሐይ መውጣት ወይም ስትጠልቅ ደመናዎች እንኳን የተለያየ ቀለም ያላቸውን ፍንጮች ሊያሳዩ ይችላሉ። ደመናዎች በውሃ ጠብታዎች እና በበረዶ ክሪስታሎች የተገነቡ ናቸው, እነዚህም ቀለሞችን ለመለየት አስተዋፅኦ ያደርጋሉ.
በፀሐይ መውጣት እና ስትጠልቅ የፀሐይ ጨረሮች በበለጠ የምድር ከባቢ አየር ውስጥ ይጓዛሉ። ይህ ሰማያዊ የሞገድ ርዝማኔዎች መበታተን ይቀንሳል, ይህም ሞቃት ቀለሞች በአይኖቻችን ውስጥ እንዲታዩ ያስችላቸዋል. የከባቢ አየር ሁኔታዎች እና የፀሀይ ማእዘን ጥምረት ከፀሐይ መውጣት እና ከፀሐይ መጥለቅ ጋር የምናያይዘው አስደናቂ ቀለሞችን ያመርታል።
ይሁን እንጂ የሰማይ ቀለም ላይ ተጽዕኖ የሚያደርጉ ሌሎች ምክንያቶችም አሉ. ትላልቅ የአቧራ ቅንጣቶች፣ ብክለት፣ የሰደድ እሳት ጭስ፣ የውሃ ትነት እና ደካማ የኦዞን ደረጃዎች ሰማዩ ቀይ ወይም ሌሎች ያልተለመዱ ቀለሞች እንዲታይ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። በናሳ የሚንቀሳቀሱ ሳተላይቶች የአየር ጥራትን የሚመለከቱ ጠቃሚ መረጃዎችን ለትንበያ ባለሙያዎች በማቅረብ ኤሮሶሎችን ለመለየት ያገለግላሉ።
በማጠቃለያው, በሰማይ ላይ የምናያቸው ቀለሞች በብርሃን መበታተን, በከባቢ አየር ሁኔታዎች እና በንጥረ ነገሮች መኖር ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ. ጥርት ያለ ሰማያዊ ሰማይም ይሁን አስደናቂ ጀምበር ስትጠልቅ፣ ከእነዚህ የቀለም ለውጦች በስተጀርባ ያለውን ሳይንስ መረዳታችን በተፈጥሮ አካባቢያችን ላይ ተጨማሪ አድናቆትን ይጨምራል።
ምንጭ፡ ሲቢኤስ ዜና፣ ካይል ሚለር - በአሜሪካ ሜትሮሎጂካል ሶሳይቲ የተረጋገጠ የብሮድካስት ሜትሮሎጂስት