በዚህ ሳምንት በሳይንስ ዜናዎች፡ የቫይኪንግ ውድ ሀብቶችን መፈተሽ፣ Soft Earth's Inner Core እና የኖቤል ሽልማት አሸናፊዎች

በአርኪኦሎጂ ዓለም ውስጥ፣ በማይታመን ቅርሶች እና ቅርሶች ግኝት የተሞላ አስደሳች ሳምንት ነበር። በኖርዌይ ከ1,200 ዓመታት በፊት የቆየ የቫይኪንግ ውድ ሀብት በቤተሰብ ጓሮ ውስጥ ተገኝቷል። በተጨማሪም፣ ከቫይኪንግ ውድ ሀብት የሚበልጡ የኖርስ አማልክትን የሚያሳዩ የወርቅ ምስሎች በኖርዌይም ተገኝተዋል። የዴንማርክ ታዋቂው ጄሊንግ ስቶን የሀገሪቱን ዘመናዊ ስም ቀደምትነት ያቀረበው ስለ ፈጣሪው አዳዲስ ግንዛቤዎችን እያሳየ ነው። እነዚህ ግኝቶች በዚህ ሳምንት በአርኪኦሎጂ ውስጥ ያሉ በርካታ ግኝቶች ፍንጭ ናቸው።
ወደ ፕላኔታችን ጠልቀው ሲገቡ ሳይንቲስቶች ስለ ምድር ውስጣዊ ክፍል አስገራሚ መገለጥ አድርገዋል። ቀደም ሲል ጠንካራ የብረት ኳስ ነው ተብሎ የሚታመን አዲስ ጥናት እንደሚያመለክተው ውስጣዊው እምብርት በሚያስደንቅ ሁኔታ ለስላሳ እና ቀደም ሲል ከታሰበው ያነሰ ግትር ነው. ይህ ልስላሴ ሃይፐርአክቲቭ አተሞች ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል። በሌላ ከመሬት ጋር በተያያዙ ዜናዎች የሳተላይት መረጃ እንደሚያሳየው የዘንድሮው የኦዞን ጉድጓድ ከአንታርክቲካ በእጥፍ ገደማ ያደገ ሲሆን እ.ኤ.አ. በ2021 የቶንጋ የውሃ ውስጥ እሳተ ገሞራ ፍንዳታ ለዚህ መስፋፋት አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል።
የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ ከፕላኔታችን ባሻገር አስደናቂ በሆኑ ግኝቶቹ ሳይንቲስቶችን ማስደነቁን ቀጥሏል። ፊዚክስ የሚሰብሩ ጨካኝ ነገሮች እና "የማይቻሉ" ጋላክሲዎች ተስተውለዋል. በተጨማሪም፣ ከፕሉቶ ባሻገር ደርዘን የሚሆኑ ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ ከዚህ ቀደም የማይታወቅ የሶላር ሲስተም ክፍላችንን ሊያሳዩ ይችላሉ።
በጤናው መስክ፣ በኖቫቫክስ የተሰራ የዘመነ የኮቪድ-19 ክትባት በአሜሪካ የምግብ እና የመድኃኒት አስተዳደር ጸድቋል። ከአይጦች ጋር በተደረገ ጥናት የነርቭ ሴሎች ለአንጎል የማስታወስ ችሎታ ያላቸው ብቸኛ ሴሎች እንዳልሆኑ ተረጋግጧል። በተጨማሪም የጄኔቲክ ምክንያቶች የቬጀቴሪያን አመጋገብን በሚመለከቱ ግለሰቦች ስኬት ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ.
በጥቅምት ወር መምጣት የኖቤል ሽልማቶች ወቅት ይመጣል። ለፊዚክስ፣ ለኬሚስትሪ እና ለህክምና ሽልማቶች የተበረከቱት እንደ ጥቃቅን የብርሃን ቁርጥራጮች መፈጠር፣ ልዩ የሆኑ የኳንተም ነጥቦችን በማግኘት እና በኤምአርኤን በክትባቶች ላይ ለተከናወኑ ጉልህ ስኬቶች ነው።
በዚህ ሳምንት ከተጋሩት አስደናቂ ምስሎች መካከል በናሳ ፐርሴቨራንስ ሮቨር የተቀረፀው በማርስ ላይ የአቧራ ሰይጣን ስክሪን ሾት ይገኝበታል። የአቧራ ዲያቢሎስ በግምት 1.2 ማይል ቁመት ይደርሳል፣ ይህም ከኢምፓየር ስቴት ህንፃ በአምስት እጥፍ ይበልጣል።
በመጪው ሳምንት በአንዳንድ የሰሜን፣ መካከለኛ እና ደቡብ አሜሪካ አካባቢዎች የሰማይ ተመልካቾች "የእሳት ቀለበት" የፀሐይ ግርዶሽ የመመልከት እድል ይኖራቸዋል። ሆኖም ግን, ቅድመ ጥንቃቄዎችን ማድረግ እና ፀሐይን በቀጥታ አለመመልከት አስፈላጊ ነው. DIY ግርዶሽ ተመልካቾችን፣ ልዩ መነጽሮችን ወይም የዲስኮ ኳሶችን መጠቀም ይህንን የሰማይ ክስተት በአስተማማኝ ሁኔታ ለመመልከት ያስችላል።
ምንጮች:
- የአርኪኦሎጂ ግኝቶች: የቀጥታ ሳይንስ
- የምድር ውስጣዊ እምብርት: የቀጥታ ሳይንስ
- ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ: የቀጥታ ሳይንስ
- የጤና ዜና: የቀጥታ ሳይንስ
- የኖቤል ሽልማቶች: የቀጥታ ሳይንስ
- የማርስ አቧራ ሰይጣን: የቀጥታ ሳይንስ
- የፀሐይ ግርዶሽ: የቀጥታ ሳይንስ