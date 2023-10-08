ሳይንቲስቶች የቀደምት ጋላክሲዎችን አመጣጥ ያውቁታል።

በአስደናቂ ግኝት የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ ከጽንፈ ዓለማት መጀመሪያ ጀምሮ የተሰበሰቡ የበሰሉ ጋላክሲዎች ስብስብ አግኝቷል። ይህ መገለጥ ሳይንቲስቶች ያሉትን የኮስሞሎጂ ንድፈ ሐሳቦች እንዲጠራጠሩ አድርጓል። ሆኖም፣ አዲስ ጥናት አሁን ካለው ሳይንሳዊ ግንዛቤ ጋር የሚስማማ ማብራሪያ ሊሰጥ ይችላል።
ባለፈው ዓመት ሥራ የጀመረው የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ስለ ጽንፈ ዓለም የመጀመሪያ ታሪክ አስደናቂ ግንዛቤ ሰጥቷል። በኮስሚክ ንጋት ወቅት የነበሩትን የጋላክሲዎች ቡድን ተመልክቷል፣ እንቆቅልሽ ዘመን። የእነዚህ ግዙፍ እና የበሰሉ ጋላክሲዎች መገኘት የሚጠበቁትን የሚቃረን እና ስለ ኮስሞሎጂ መሰረታዊ መርሆች ጥያቄዎችን አስነስቷል።
ሳይንቲስቶች አሁን ያለውን ሳይንሳዊ እውቀት ሳይጥሱ ይህን ምስጢር ለመፍታት በንቃት ሲሰሩ ቆይተዋል። የቅርብ ጊዜው ጥናት የኮስሞሎጂ ንድፈ ሐሳቦችን ሙሉ በሙሉ መገምገም የማያስፈልገው መፍትሄ ይሰጣል።
የስፓኒሽ ማስጀመሪያ PLD ቦታ ለሮኬት ማስጀመር ይዘጋጃል።
የስፔን ጀማሪ PLD Space፣ ለዳግም ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል ሚዩራ-1 ሮኬት ለሙከራ በዝግጅት ላይ ነው። ይህ ጅምር በ"ማይክሮ አስጀማሪዎች" እድገት ውስጥ ትልቅ ምዕራፍን የሚያመለክት ሲሆን በአውሮፓ የመጀመሪያው ሙሉ በሙሉ የግል የሮኬት ማስወንጨፊያ ይሆናል።
የሙከራ ጅምር ቅዳሜ ረፋዱ ላይ በደቡብ ምዕራብ ስፔን ከምትገኘው ከሁዌልቫ እንዲደረግ ታቅዷል። PLD Space ዓላማው በዚህ ንዑስ ተልእኮ አማካኝነት እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል የሮኬት ቴክኖሎጂን አዋጭነት ለማሳየት ነው። በሰኔ ወር ያልተሳካ ሙከራ ካጋጠመው በኋላ ኩባንያው የፈጠራ ሮኬቱን አቅም ለማሳየት ጓጉቷል።
የጥንት የሰው ልጅ አሻራዎች ከሚጠበቀው በላይ ቀደም ብለው በሺዎች የሚቆጠሩ ዓመታት ተቆጥረዋል።
አዲስ ጥናት እንዳረጋገጠው ሰዎች የሰሜን አሜሪካን መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ቀደም ብለው ከሚያምኑት በጣም ቀደም ብለው ይይዙ ነበር። በኒው ሜክሲኮ በሚገኘው ዋይት ሳንድስ ብሔራዊ ፓርክ የተገኙት ቅሪተ አካሎች ከ21,000 እስከ 23,000 ዓመታት ያህል ዕድሜ እንዳላቸው ተወስኗል።
ይህ ግኝት በሬዲዮካርቦን ላይ የተመሰረተ እና በኦፕቲካል የተቀሰቀሰ luminescence የፍቅር ጓደኝነት ቴክኒኮች፣ ሆሞ ሳፒየንስ በሰሜን አሜሪካ ባለፈው የበረዶ ዘመን በጣም አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ መገኘቱን ያመለክታል። እነዚህ ግኝቶች በከፍተኛ አከባቢዎች ውስጥ የዓይነታችንን የመቋቋም እና የመላመድ ችሎታ ላይ ብርሃን ፈንጥቀዋል።
ምንጮች:
- የሳይንስ ሊቃውንት ስለ አጽናፈ ሰማይ የመጀመሪያዎቹ ጋላክሲዎች እንቆቅልሹን አወጡ
– የስፔን ፒኤልዲ ስፔስ ከአውሮፓ የሮኬት ማስወንጨፊያ ሙከራ ለማድረግ ተቆጥሯል።
- አዳዲስ ሙከራዎች በኒው ሜክሲኮ ውስጥ የጥንት የሰዎች አሻራዎች ጥንታዊነት ያረጋግጣሉ