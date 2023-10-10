በአለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ ላይ ያለው የሩሲያ ሞዱል የቀዝቃዛ ሌክን አጋጥሞታል።

ከዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ሁለገብ ተጨማሪነት ያለው የሩሲያው ናኡካ ሞጁል በቅርቡ በመጠባበቂያ የማቀዝቀዝ ስርዓቱ ላይ የኩላንት መፍሰስ አጋጥሞታል። ፍሰቱ የተገኘዉ በተለመደው ፍተሻ ወቅት በመሆኑ የጠፈር ተመራማሪዎች ሁኔታውን እንዲገመግሙ አድርጓል። እንደ እድል ሆኖ, የሩሲያ የጠፈር ኤጀንሲ ሮስስኮስሞስ እንደሚለው, ሁለቱም ሰራተኞች እና አይኤስኤስ እራሱ ምንም አይነት ፈጣን አደጋ ውስጥ አይደሉም.
ወደፊትም መሐንዲሶች ጉዳዩን ለመመርመር እና ለማስተካከል ይሠራሉ። የናኡካ ሞጁል ከረዥም እና አድካሚ ጉዞ በኋላ በመትከል ባለፈው ሳምንት አይኤስኤስ ደርሷል። ይህ ችግር እንዳለ ሆኖ ሞጁሉ በጠፈር ጣቢያው ላይ ለሚደረጉ ስራዎችና ምርምሮች የበኩሉን አስተዋፅኦ እንደሚያበረክት ይጠበቃል።
ግዙፍ ጥንታዊ የፀሐይ አውሎ ነፋስ በፈረንሳይ ተራሮች በዛፍ ቀለበቶች ተገለጠ
በደቡባዊ ፈረንሣይ የአልፕስ ተራሮች ላይ የተደረገ አንድ ግኝት ከ14,300 ዓመታት በፊት ገደማ ተከስቶ የነበረውን ግዙፍ የፀሐይ አውሎ ንፋስ ማስረጃ ይፋ አድርጓል። ተመራማሪዎች በጥንታዊ ስኮትስ የጥድ ዛፎች ውስጥ ያሉትን አመታዊ የእድገት ቀለበቶችን በመተንተን በሬዲዮካርቦን ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ጭማሪ ለይተዋል ፣ ይህም ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ መጠን ያለው የፀሐይ ማዕበል እንዳለ ያሳያል ።
ይህ የፀሐይ አውሎ ነፋስ በዘመናችን ቢከሰት ኖሮ አስከፊ መዘዝ ሊያስከትል ይችል ነበር። ከፀሀይ የሚመነጨው ሃይለኛ ቅንጣቶች ሳተላይቶችን መውደም እና በኤሌክትሪክ መረቦች ላይ ሰፊ መስተጓጎል አስከትሏል። ይህ ግኝት የፀሐይ እንቅስቃሴን ኃይለኛ እና ሊረብሽ የሚችል ተፈጥሮን ያሳያል።
የዛፍ ቀለበቶች ጥናት ያለፈውን የአየር ንብረት እና የአካባቢ ሁኔታዎችን ለመረዳት እንደ ጠቃሚ መሳሪያ ሆኖ ያገለግላል. የሳይንስ ሊቃውንት የዛፍ ቀለበቶችን የእድገት ዘይቤ እና ኬሚካላዊ ስብጥር በመመርመር እንደ ይህ ጥንታዊ የፀሐይ አውሎ ንፋስ ባሉ ታሪካዊ ክስተቶች ላይ ግንዛቤን ያገኛሉ።
ምንጮች:
- የሩሲያ የጠፈር ኤጀንሲ ሮስኮስሞስ
- ከተለያዩ ኤጀንሲዎች የተገኘ ግብአት
- በደቡባዊ ፈረንሣይ የአልፕስ ተራሮች ሳይንቲስቶች የዛፍ ቀለበት ጥናት (የተወሰኑ ምንጮች አልተጠቀሱም)