በአለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ ላይ ያለው የሩሲያ ሞዱል የቀዝቃዛ ሌክን አጋጥሞታል።

የሩሲያ የጠፈር ኤጀንሲ ሮስስኮስሞስ ሰኞ ዕለት እንዳስታወቀው ከአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ጋር በተገናኘው የናኡካ ሞጁል ውስጥ የኩላንት ፍንጣቂ ተገኝቷል። ፍሰቱ በተለይ በአይኤስኤስ ላይ ያለውን የሙቀት መጠን ለመቆጣጠር የሚያገለግል የመጠባበቂያ ማቀዝቀዣ ዘዴን ነካ። ሮስኮስሞስ ሰራተኞቹም ሆኑ ጣቢያው ወዲያውኑ አደጋ ላይ እንዳልሆኑ አረጋግጧል። ጠፈርተኞች በአሁኑ ጊዜ ሁኔታውን እየገመገሙ እና ችግሩን ለመፍታት መፍትሄ እየፈለጉ ነው.
ጂን አርትዖት ዶሮዎችን ከወፍ ጉንፋን በመጠበቅ ረገድ ያለውን አቅም ያሳያል
የዩናይትድ ኪንግደም ተመራማሪዎች የጂን አርትዖት በዶሮዎች ላይ ከወፍ ጉንፋን በከፊል እንደሚከላከል ደርሰውበታል. ከ2022 ጀምሮ በሽታ አምጪ የሆነ የአቪያን ኢንፍሉዌንዛ ወይም የአእዋፍ ጉንፋን በአለም አቀፍ ደረጃ በዶሮ እርባታ ላይ ከፍተኛ ጉዳት አስከትሏል። ሳይንቲስቶች የዶሮዎቹን ጂኖች በማስተካከል ከወፍ ጉንፋን ለመከላከል በከፊል ሊከላከሉላቸው ችለዋል። ግኝቶቹ በዶሮ እርባታ ላይ አንድምታ ሊኖራቸው ይችላል እና ተጨማሪ የዚህ አስከፊ በሽታ ወረርሽኝ ለመከላከል ይረዳል.
የህንድ ጋጋንያን ተልእኮ በጥቅምት 21 ቁልፍ ፈተናን ለማካሄድ
የህንድ ታላቅ የጠፈር ተልዕኮ ጋጋንያን በኦክቶበር 21 ወሳኝ ፈተናን ያደርጋል።ፈተናው ባዶ ሞጁሉን ወደ ህዋ ላይ ማስጀመር እና በተሳካ ሁኔታ ወደ ምድር መመለስን ያካትታል። የመጨረሻው ተልእኮ ለሚቀጥለው ዓመት የታቀደ ሲሆን በግምት 90.23 ቢሊዮን የህንድ ሩፒ (1.08 ቢሊዮን ዶላር) ያስወጣል። የህንድ የመጀመሪያ የበረራ ተልእኮን የሚያመለክት ሲሆን ወደ ህንድ ውሃ በሰላም ከመመለሱ በፊት ከሶስት እስከ 400 ኪ.ሜ (250 ማይልስ) የሚሸፍኑ ሰራተኞች ያሉት የሰው ልጅ መኖሪያ የሆነ የጠፈር ካፕሱል ማስጀመርን ያካትታል። ጋጋንያን በህንድ እያደገች ባለው የጠፈር መርሃ ግብር ውስጥ ትልቅ ምዕራፍን ያሳያል።
የጥንት የፀሐይ አውሎ ነፋስ በፈረንሳይ ተራሮች በዛፍ ቀለበቶች ተገለጠ
በደቡባዊ ፈረንሣይ የአልፕስ ተራሮች አካባቢ በጥንታዊ ስኮትስ የጥድ ዛፎች ዓመታዊ የእድገት ቀለበቶች ላይ የተደረገ ትንታኔ ትልቁን የታወቀው የፀሐይ አውሎ ንፋስ ማስረጃ ተገኝቷል። ከዛሬ 14,300 ዓመታት በፊት የተከሰተው ይህ የፀሐይ አውሎ ንፋስ በአሁኑ ጊዜ ቢከሰት ኖሮ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ላይ ከፍተኛ መስተጓጎል ይፈጥር ነበር። አውሎ ነፋሱ ፀሀይ ከፍተኛ የሃይል ቅንጣቶችን ወደ ህዋ በማውጣቱ ምክንያት ነው። ተመራማሪዎች ራዲዮካርበን, የካርቦን ኢሶቶፕ, በድሮውዜት ወንዝ አቅራቢያ በሚገኙት የዛፉ ቅጠሎች ላይ ከፍተኛ ጭማሪ አሳይተዋል. ይህ ግኝት የፀሐይ አውሎ ነፋሶች ሊያስከትሉ የሚችሉትን ተፅእኖ እና ታሪካዊ ክስተታቸው ላይ ብርሃን ይፈጥራል።
ምንጮች:
- የሩሲያ ሞጁል ማቀዝቀዣ መፍሰስ: Roscosmos
- የጂን አርትዖት እና የአእዋፍ ጉንፋን፡ በ UK ጥናት
የሕንድ ጋጋንያን ተልዕኮ፡ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ምክትል ሚኒስትር ጂቴንድራ ሲንግ
- የጥንት የፀሐይ አውሎ ንፋስ፡- ከብዙ ተቋማት ተመራማሪዎች።