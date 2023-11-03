የምድር ሚስጥራዊ ጥልቅ የውስጥ ክፍል፡ ለአደጋ ጊዜ ፍንጭ

የመሬት መንቀጥቀጥ ተመራማሪዎች በምድር መጎናጸፊያ ውስጥ አንዱ ከአፍሪካ በታች ሌላው ደግሞ በደቡብ ፓስፊክ ስር ባሉ ሁለት እንቆቅልሽ ነጠብጣቦች ሲደነቁ ቆይተዋል። እነዚህ ግዙፍ፣ ጥቅጥቅ ያሉ አወቃቀሮች ሳይንቲስቶችን ለብዙ አሥርተ ዓመታት ግራ ሲያጋቡ ቆይተዋል። ይሁን እንጂ፣ በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት እነዚህ ነጠብጣቦች በቢሊዮን ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት የተከሰቱት ግዙፍ ግጭት ቅሪቶች ሊሆኑ ይችላሉ።
ሳይንቲስቶች አሁን እነዚህ ነጠብጣቦች በፕላኔታችን የመጀመሪያ ታሪክ ውስጥ ለተከሰተው አስከፊ ክስተት ማለትም በምድር እና በቲያ ተብሎ በሚጠራው የሰማይ አካል መካከል ስላለው ግጭት ማስረጃ ሊሆኑ እንደሚችሉ ያምናሉ። በፕላኔቷ ጨቅላነት ውስጥ እንደተፈጠረ የሚታመን ይህ ግጭት ለጨረቃችን መፈጠር ምክንያት ሊሆን ይችላል.
የእነዚህ ብሉቦች ትክክለኛ ተፈጥሮ እና መነሻቸው አሁንም የሳይንሳዊ ክርክር ጉዳይ ቢሆንም፣ ይህ አዲስ መላምት ስለ ምድር ጥልቅ የውስጥ ክፍል አስደናቂ ግንዛቤን ይሰጣል። ተጨማሪ ጥናቶች እና የቴክኖሎጂ እድገቶች በእነዚህ አህጉር-መጠን ያሉ ያልተለመዱ ሁኔታዎች ውስጥ የተያዙትን ምስጢሮች ለመፍታት ወሳኝ ይሆናሉ።
በየጥ:
ጥ፡- በምድር መጎናጸፊያ ውስጥ ያሉት ነጠብጣቦች ምንድን ናቸው?
መልስ፡ ብሉብ በምድር ካባ ውስጥ ጥቅጥቅ ያሉ መዋቅሮች አንዱ ከአፍሪካ በታች እና ሌላው በደቡብ ፓስፊክ ስር ይገኛሉ።
ጥ፡ መነሻቸው ምን ሊሆን ይችላል?
መልስ፡ ሳይንቲስቶች እነዚህ ነጠብጣቦች በምድር እና ቴያ በተባለ የሰማይ አካል መካከል ከፍተኛ ግጭት የፈጠሩ ቅርሶች ሊሆኑ እንደሚችሉ ይገመታል።
ጥ፡ ይህ ግጭት መቼ ተፈጠረ?
መልስ፡ ግጭቱ የተከሰተው የምድር አፈጣጠር መጀመሪያ ላይ እንደሆነ ይታመናል።
ጥ፡- ይህ ግጭት ጨረቃን ሊፈጥር ይችል ነበር?
መ: አዎ፣ እንደ መላምት ከሆነ፣ ይህ በመሬት እና በቲያ መካከል ያለው ግጭት የጨረቃችን መፈጠር ምክንያት ሊሆን ይችላል።
ጥ: ምን ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል?
መልስ፡ ሳይንቲስቶች ስለእነዚህ ነጠብጣቦች እና በምድር ታሪክ ውስጥ ስላላቸው ጠቀሜታ የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት ተጨማሪ ጥናቶችን ማካሄድ እና የላቀ ቴክኖሎጂን መጠቀም አለባቸው።
ምንጮች:
- ሳይንቲፊክ አሜሪካዊ፡ [scientificamerican.com](https://www.scientificamerican.com/article/unusual-blobs-deep-inside-earth-have-a-startling-origin/)
- ናሽናል ጂኦግራፊ፡ [nationalgeographic.com](https://www.nationalgeographic.com/science/article/how-did-moon-form-earths-deep-interior-holds-clues)