በአለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ ላይ ያለው የሩሲያ ሞዱል የቀዝቃዛ ሌክን አጋጥሞታል።

ከዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ጋር የተያያዘው የሩስያ ሁለገብ ናኡካ ሞጁል በመጠባበቂያ የማቀዝቀዝ ስርዓቱ ላይ የኩላንት ፍንጣቂ አጋጥሞታል ሲል የሩስያ የጠፈር ኤጀንሲ ሮስስኮስሞስ ገልጿል። ሰራተኞቹ እና ጣቢያው በፍጥነት አደጋ ላይ ባይሆኑም, ጠፈርተኞች ሁኔታውን እየገመገሙ ነው. ሞጁሉ የጠፈር ተጓዦችን የሙቀት መጠን የመቆጣጠር ሃላፊነት አለበት።
ጂን ማረም ዶሮዎችን ከወፍ ጉንፋን የመከላከል አቅም ያሳያል
በብሪታንያ የሚገኙ ሳይንቲስቶች የዶሮዎችን ጂኖች በማስተካከል ከወፍ ጉንፋን በከፊል መከላከል እንደሚችሉ ደርሰውበታል። በከፍተኛ ሁኔታ በሽታ አምጪ የሆነ የአቪያን ኢንፍሉዌንዛ በተለምዶ የአእዋፍ ፍሉ በመባል የሚታወቀው ከ2022 ጀምሮ በፍጥነት በመስፋፋቱ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የዶሮ ወፎች መጥፋት እና በእንቁላል እና በቱርክ ዋጋ ላይ ከፍተኛ ጭማሪ አስከትሏል። ይህ አዲስ ግኝት የቫይረሱን ስርጭት ለመቀነስ እና በዶሮ እርባታ ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመቀነስ የሚያስችል ስትራቴጂ ያቀርባል።
ህንድ ኦክቶበር 21 ላይ ለሰራተኛ የጠፈር ተልዕኮ ሙከራ ታዘጋጃለች።
ህንድ በኦክቶበር 21 በጋጋንያን የጠፈር ተልእኮዋ ላይ ወሳኝ የሆነ ፈተና ለማድረግ እየተዘጋጀች ነው።ፈተናው ባዶ ሞጁሉን ወደ ጠፈር ማስጀመር እና በሰላም ወደ ምድር መመለስን ያካትታል። ለቀጣዩ አመት የታቀደው የመጨረሻው ተልዕኮ የህንድ የመጀመሪያው የስፔስ ተልዕኮ ሲሆን ወደ 1.08 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ወጪ ይጠይቃል። ከሶስት እስከ 400 ኪ.ሜ (250 ማይል) ምህዋር ያለው የሰው ልጅ መኖሪያ የሆነ የጠፈር ካፕሱል በማምጠቅ ወደ ህንድ ውሃ በሰላም መመለስን ያካትታል።
ናሳ የካርቦን-ሀብታም አስትሮይድ ናሙናን ያሳያል
ናሳ በ OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር ከአስትሮይድ ወለል ላይ የተገኘውን በካርቦን የበለፀገ የአፈር ናሙና ለህዝቡ የመጀመሪያ እይታ ሰጥቷል። ናሙናውን የያዘው ካፕሱል በቅርቡ በፓራሹት ወደ ዩታ በረሃ ገብቷል። የተገለጠው ቁሳቁስ ውሃ የሚሸከሙ የሸክላ ማዕድኖችን የያዘ ሲሆን የተሰበሰበውም ከምድር አቅራቢያ ከሚገኘው አስትሮይድ ቤንኑ ከሶስት አመት በፊት ነው። ይህ ስኬት ስለ አስትሮይድ እና ስለ ስብስባቸው ያለን ግንዛቤ ጉልህ ምዕራፍ ነው።
የዩኤስ የጠፈር ሃይል በመረጃ ደህንነት አደጋዎች ምክንያት AI መሳሪያዎችን መጠቀም ለአፍታ አቆመ
የዩኤስ የጠፈር ሃይል ቻትጂፒትን ጨምሮ ከመረጃ ደህንነት ጋር በተያያዘ በድር ላይ የተመሰረቱ ጀነሬቲቭ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ መሳሪያዎችን መጠቀም ለጊዜው አቁሟል። ለስፔስ ሃይል የስራ ሃይል የተላከ ማስታወሻ እንደሚያመለክተው እነዚህን መሳሪያዎች በትላልቅ ቋንቋ ሞዴሎችን ጨምሮ በመንግስት ኮምፒውተሮች ላይ ከሀይሉ ዋና የቴክኖሎጂ እና ኢኖቬሽን ፅህፈት ቤት መደበኛ ፍቃድ እስኪያገኙ ድረስ የተከለከለ ነው። ይህ ባለበት ማቆም በ Space Force ውስጥ ባለው የውሂብ ደህንነት ላይ ሊከሰቱ የሚችሉ ስጋቶችን ለመቀነስ ያለመ ነው።
ምንጮች:
- የሩሲያ ሞጁል ማቀዝቀዣ መፍሰስ: Roscosmos, ቴሌግራም
- የጂን ማረም እና የወፍ ጉንፋን: አልተገለጸም
- የህንድ ጓድ ተልእኮ፡ አልተገለጸም።
- የናሳ አስትሮይድ ናሙና፡ የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል
- የአሜሪካ የጠፈር ኃይል AI መሳሪያዎች: ሮይተርስ