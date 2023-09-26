የናሳ አስትሮይድ ናሙና በደህና ወደ ዩታ በረሃ ደረሰ

የናሳ የቅርብ ጊዜ የጠፈር ተልእኮ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል ከአስትሮይድ የተሰበሰበውን ትልቁን የአፈር ናሙና የያዘ ካፕሱል በተሳካ ሁኔታ በዩታ በረሃ ላይ አረፈ። ከጠፈር መንኮራኩር OSIRIS-REx የተለቀቀው ካፕሱል ከሶልት ሌክ ሲቲ በስተ ምዕራብ በተወሰነው ማረፊያ ዞን ውስጥ ነካ።
OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ ያከናወነውን አስትሮይድ ቤንኑ ናሙና ለመሰብሰብ ተልእኮ ላይ ነበር። በእሁድ እሑድ፣ የጋምድሮፕ ቅርጽ ያለው ካፕሱል ውድ የሆነውን ጭነት የያዘው ካፕሱል እንደገና ወደ ምድር ከባቢ አየር ገባ እና በደህና በፓራሹት ወደ ዩታ በረሃ ገባ።
በ1960ዎቹ እና 1970ዎቹ የአፖሎ ተልእኮዎች የጨረቃ ድንጋዮችን ካመጡ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የአስትሮይድ ናሙና በተሳካ ሁኔታ ወደ ምድር ሲመለስ ይህ ለናሳ ትልቅ ስኬት ነው። የሳይንስ ሊቃውንት የአስትሮይድ ናሙና በፀሐይ ስርዓት አፈጣጠር ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ስለሚይዝ እና በምድር ላይ ስላለው ሕይወት አመጣጥ ፍንጭ ሊሰጥ ስለሚችል ለማጥናት ይጓጓሉ።
በሌላ ከህዋ ጋር በተገናኘ ዜና የዩናይትድ ስቴትስ የጠፈር ሃይል ከቻይና ጋር በህዋ ላይ የሚፈጠሩ ቀውሶችን ለመከላከል የስልክ መስመር የመዘርጋት እድል እያጣራ ነው። የጠፈር ኦፕሬሽን ኃላፊ ጄኔራል ቻንስ ሳልትማን ውጥረቱን ለማርገብ በህዋ ሃይል እና በቻይና አቻው መካከል ቀጥተኛ ግንኙነት እንደሚያስፈልግ ገለፁ። በውስጥ በኩል ውይይቶች ቢደረጉም ከቻይና ጋር ምንም አይነት መደበኛ ግንኙነት እስካሁን አልተካሄደም።
ከቻይና ጋር የስልክ መስመር መመስረት በህዋ ላይ ሰላማዊ ትብብርን ለማረጋገጥ እና ሊከሰቱ የሚችሉ ግጭቶችን ወይም አለመግባባቶችን ለማስወገድ ወሳኝ እርምጃ ሊሆን ይችላል። ዩናይትድ ስቴትስ በህዋ ምርምር ላይ የአለም አቀፍ ትብብር አስፈላጊነትን ትገነዘባለች እና ከሁሉም የጠፈር ተመራማሪ ሀገራት ጋር የተሻሉ የግንኙነት መስመሮችን ለመፍጠር አላማ አለው።
ሁለቱም እነዚህ እድገቶች በጠፈር ፍለጋ መስክ ያለውን ቀጣይ እድገት እና ትብብር እና በዘመናዊው ዓለም ውስጥ የጠፈር ተኮር እንቅስቃሴዎችን አስፈላጊነት ያጎላሉ።
ምንጮች:
- ናሳ፡ www.nasa.gov
– ሮይተርስ፡ www.reuters.com