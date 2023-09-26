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ሳይንስ

NASA Capsule የአስቴሮይድ ናሙናን ወደ ዩታ በረሃ በደህና ያቀርባል

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 26, 2023
NASA Capsule የአስቴሮይድ ናሙናን ወደ ዩታ በረሃ በደህና ያቀርባል

NASA የጠፈር ካፕሱል ከአስትሮይድ የተሰበሰበውን ትልቁን የአፈር ናሙና ይዞ በተሳካ ሁኔታ በዩታ በረሃ አረፈ። ካፕሱሉ ከ OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር የተለቀቀው እና ቀደም ሲል ወደ ምድር አቅራቢያ ካለፈ በኋላ ከሶልት ሌክ ሲቲ በስተ ምዕራብ በተወሰነው ማረፊያ ዞን ውስጥ ነካ።

እንደ ጉምድሮፕ ቅርጽ ያለው ካፕሱሉ በምድር ከባቢ አየር ውስጥ ከተጓዘ በኋላ ወደ ዩታ የሙከራ እና የስልጠና ክልል በፓራሹት ገባ። በጠፈር መንኮራኩሩ የተሰበሰበው ናሙና የአስትሮይድ ስብጥር እና ታሪክ ግንዛቤ ለማግኘት በሳይንቲስቶች ይተነተናል።

ይህ በእንዲህ እንዳለ የዩናይትድ ስቴትስ የጠፈር ሃይል ከቻይና ጋር በህዋ ላይ ሊከሰቱ የሚችሉ ቀውሶችን ለመከላከል የስልክ መስመር ለመዘርጋት እያሰበ ነው። የጠፈር ኦፕሬሽን ኃላፊ ጄኔራል ቻንስ ሳልትማን እንዳሉት በህዋ ሃይል እና በቻይና አቻው መካከል ቀጥተኛ ግንኙነት ውጥረቶችን ለማርገብ ይጠቅማል። ይሁን እንጂ ይህን የመሰለ የስልክ መስመር ለመዘርጋት የሁለቱ አገሮች ግንኙነት እስካሁን አልተደረገም።

የተገኘው የአስትሮይድ ናሙና ለሳይንሳዊ ምርምር ጠቃሚ መረጃዎችን ስለሚያቀርብ የናሳ ካፕሱል ማረፍ በህዋ ምርምር ላይ ትልቅ ስኬት ያሳያል። በዩናይትድ ስቴትስ የጠፈር ኃይል እና በቻይና መካከል እምቅ የስልክ መስመር መዘርጋት ዓላማው ትብብርን ለማሳደግ እና በህዋ እንቅስቃሴዎች ላይ ሊከሰቱ የሚችሉ ግጭቶችን ለመከላከል ነው።

ምንጮች:
- ወቅታዊ የሳይንስ ዜና አጭር መግለጫዎች (ሮይተርስ)

By ሮበርት አንድሪው

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