የሩቅ ጋማ-ሬይ ፍንዳታ በምድር ከባቢ አየር ላይ ያለው ተጽእኖ አዲስ ግንዛቤ

ከራሳችን ራቅ ባለ ጋላክሲ ውስጥ በቢሊዮን ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት የተከሰተው አእምሮን የሚያስደነግጥ ክስተት በምድራችን ላይ የማይጠፋ አሻራ ጥሏል። ከሁለት ቢሊዮን ዓመታት በፊት የተከሰተ ግዙፍ የሱፐርኖቫ ፍንዳታ፣ እጅግ በጣም ኃይለኛ የሆነውን የኤሌክትሮማግኔቲክ ሃይል ፍንዳታ የጋማ ጨረሮችን ፈጠረ። እነዚህ ጋማ ጨረሮች ወደ ምድር የደረሱት ባለፈው አመት ብቻ በሰፊው የጠፈር ስፋት ላይ አድካሚ ጉዞ ጀመሩ። ተመራማሪዎች በቅርብ ርቀት ይህ የጋማ ሬይ ፍንዳታ በኤሌክትሪካል የተሞላ ፕላዝማ በያዘው በላይኛው ከባቢ አየር ውስጥ ባለው የምድር ionosphere ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንዳሳደረ አረጋግጠዋል።
የጋማ ሬይ ፍንዳታ፣ በሃይል ልቀት ወደር የለሽ፣ በምድር ionosphere ላይ ከፍተኛ መስተጓጎል አስከትሏል። በሳይንስ ሊቃውንት የተገኘው ይህ ብጥብጥ በሰለስቲያል ክስተቶች እና በተለያዩ የምድር ከባቢ አየር መካከል ስላለው ውስብስብ ግንኙነት ብርሃን ፈንጥቋል። በፕላኔታችን ላይ የኮስሚክ ክስተቶች ተጽእኖ በሰፊው የሚታወቅ ቢሆንም፣ ይህ ልዩ ምልከታ በጋማ-ሬይ ፍንዳታ እና በከባቢ አየር ተለዋዋጭነት መካከል ስላለው ግንኙነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
በየጥ:
ጥ፡ ሱፐርኖቫ ምንድን ነው?
መ: ሱፐርኖቫ ኃይለኛ እና ፈንጂ ክስተት ነው ግዙፍ ኮከብ በህይወት ኡደቱ መጨረሻ ላይ ሲደርስ ነው. እጅግ በጣም ብዙ ኃይልን ያስወጣል እና ኃይለኛ ብሩህነትን ይፈጥራል.
ጥ፡ ጋማ ሬይ የፈነዳበት ጋላክሲ ምን ያህል ርቆ ነበር?
መ፡ ጋማ ሬይ የፈነዳበት ጋላክሲ በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ የብርሃን አመታትን ከእኛ ሚልክ ዌይ ጋላክሲ ርቆ ይገኛል።
ጥ: ionosphere ምንድን ነው?
መ: ionosphere በፀሐይ ጨረር የተፈጠረ ionized ጋዞች ወይም ፕላዝማ ያለው የምድር የላይኛው ከባቢ አየር ንብርብር ነው። በሬዲዮ ሞገድ ስርጭት ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል እና እንደ አውሮራስ ያሉ የተለያዩ የተፈጥሮ ክስተቶችን ይደግፋል።