የኤፍዲኤ ፓነል የቬርቴክስ/CRISPR የጂን ሕክምናን የደህንነት ግምገማ ይጠይቃል

የዩኤስ የምግብ እና የመድሀኒት አስተዳደር (ኤፍዲኤ) የቅርብ አማካሪ ፓናል ቬርቴክስ ፋርማሱቲካልስ እና CRISPR ቴራፒዩቲክስ የማጭድ ሴል በሽታ ዘረ-መል (ጅን) ህክምና ጋር ተያይዘው የሚመጡትን የደህንነት ስጋቶች ለመገምገም ተከታታይ ጥናት እንዲያደርጉ መክሯል። ቴራፒው በአሁኑ ጊዜ መጽደቅን በመጠባበቅ ላይ ነው, እና ከተሰጠ, Vertex ለታካሚዎች የረጅም ጊዜ የደህንነት ውጤቶችን ለመገምገም የ 15-አመት የክትትል ጊዜ ሀሳብ አቅርቧል.
የጂን ቴራፒ በሕክምና ሳይንስ ውስጥ ተስፋ ሰጭ መስክ ሆኖ ብቅ አለ ፣ ይህም ቀደም ሲል የማይድን የጄኔቲክ በሽታዎች ሕክምናዎችን ይሰጣል ። የVertex Pharmaceuticals እና CRISPR Therapeutics ጥምረት በጂን-ኤዲቲንግ ቴክኖሎጂ እና በፋርማሲዩቲካል ልማት ላይ እውቀትን ያመጣል። የማጭድ ሴል ጂን ሕክምናቸው ዓላማው ለበሽታው መንስኤ የሆነውን የዘረመል ሚውቴሽን ለመቅረፍ ሲሆን ይህም ለታካሚዎች ፈውስ ይሰጣል።
የታቀደው የክትትል ጥናት ፍቃድ ከመስጠቱ በፊት የኤፍዲኤ ቁርጠኝነት ለአዳዲስ ሕክምናዎች ጥብቅ ግምገማ ያደርጋል። ተመራማሪዎች በሽተኞችን ረዘም ላለ ጊዜ በመከታተል ስለ ቴራፒው ደህንነት፣ ውጤታማነት እና ማንኛውም የረጅም ጊዜ የጎንዮሽ ጉዳቶች ጠቃሚ መረጃዎችን መሰብሰብ ይችላሉ። ይህ መረጃ የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎች ስለ ቴራፒው አጠቃቀም በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንዲያደርጉ እና የሕክምና ፕሮቶኮሎችን እንዲያሻሽሉ ያስችላቸዋል።
በ Vertex Pharmaceuticals እና CRISPR Therapeutics መካከል ያለው ትብብር በሕክምና ምርምር ውስጥ ሁለገብ አቀራረቦችን አስፈላጊነት ያጎላል። የሳይንስ ሊቃውንት ከተለያዩ ዘርፎች የተውጣጡ ባለሙያዎችን በማጣመር ፈጠራን ማፋጠን እና ተለዋዋጭ ህክምናዎችን የማሳደግ እድሎችን ሊያሳድጉ ይችላሉ.
በየጥ:
ጥ: የታመመ ሴል በሽታ ምንድን ነው?
መልስ፡- ሲክል ሴል በሽታ እንደ ጨረቃ ጨረቃ ቅርጽ ባላቸው ያልተለመዱ ቀይ የደም ሴሎች የሚታወቅ የዘረመል መታወክ ነው። እነዚህ ሴሎች የደም ዝውውርን በመዝጋት ወደ ከባድ ህመም እና የአካል ክፍሎች መጎዳት ሊያስከትሉ ይችላሉ.
ጥ: የጂን ሕክምና እንዴት ይሠራል?
መ፡ የጂን ህክምና የጄኔቲክ በሽታዎችን ለማከም ወይም ለማከም የተሳሳቱ ጂኖችን በጤናማዎች መቀየር ወይም መተካትን ያካትታል።
ጥ፡ CRISPR ቴራፒዩቲክስ ምንድን ነው?
መ: CRISPR ቴራፒዩቲክስ የባዮቴክኖሎጂ ኩባንያ በ CRISPR/Cas9 ጂን-ኤዲቲንግ ቴክኖሎጂ ለሕክምና መተግበሪያዎች ልማት ላይ ያተኮረ ነው።
ጥ፡ FDA ምንድን ነው?
መ፡ የዩኤስ የምግብ እና የመድሀኒት አስተዳደር የመድሃኒት፣ የህክምና መሳሪያዎች እና ሌሎች የጤና አጠባበቅ ምርቶችን ደህንነት እና ውጤታማነት የመገምገም ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ ነው። ለታካሚዎች ገበያ ከመውጣታቸው በፊት የሕክምና ዘዴዎችን ያፀድቃል እና ይቆጣጠራል.
ምንጭ፡- [የዜና ወኪል ስም]