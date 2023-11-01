አቧራ ከአስትሮይድ ተጽእኖ የተቀየረ የምድር ከባቢ አየር

ከ66 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የተከሰተው አስከፊ ክስተት በሜክሲኮ ዩካታን ባሕረ ገብ መሬት ላይ አስትሮይድ ተከስክሶ የሶስት አራተኛውን የዓለም ዝርያዎች መጥፋትና የዳይኖሰሮች መጥፋት ምክንያት ሆኗል። ይህ አስከፊ ተጽእኖ እንደ ሰደድ እሳት፣ የመሬት መንቀጥቀጥ፣ ኃይለኛ አስደንጋጭ ማዕበል እና በውቅያኖሶች ውስጥ ያሉ ግዙፍ ማዕበሎች ያሉ ፈጣን ውጤቶችን አስከትሏል። ይሁን እንጂ ለብዙ ዝርያዎች ሞት ያደረሰው ተከታይ የአየር ንብረት አደጋ ነው.
ከአስትሮይድ ተጽእኖ በኋላ ከባቢ አየር በቆሻሻ ጥቅጥቅ ያሉ ደመናዎች ተሞልቶ ሰማዩን አጨልሞ እና የአለም ሙቀት በከፍተኛ ሁኔታ እንዲቀንስ አድርጓል። ይህ ረዥም የጨለማ እና ቅዝቃዜ ስነ-ምህዳሮችን በማስተጓጎል የበርካታ እፅዋትና የእንስሳት ዝርያዎች ማሽቆልቆልና በመጨረሻም መጥፋት ምክንያት ሆኗል።
በአስትሮይድ ተጽእኖ የተነሳው አቧራ እና ፍርስራሹ የፀሐይ ብርሃን ወደ ምድር ገጽ እንዳይደርስ፣ ፎቶሲንተሲስን በመከልከል እና የምግብ ሰንሰለቶችን በማስተጓጎል ውጤታማ በሆነ መንገድ ዘግቷል። የዕፅዋት ሕይወት፣ የዓለማቀፉ ሥነ-ምህዳር ወሳኝ አካል፣ በእነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ በጣም ተሠቃይቷል፣ ይህም በአረም እና ሥጋ በል ዝርያዎች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል። አብዛኛው የምግብ ምንጫቸው በመሟጠጡ፣እነዚህ እንስሳት ለመትረፍ ሲታገሉ እና በመጨረሻም ጠፍተዋል።
የሳይንስ ሊቃውንት ከውቅያኖስ ወለል እና ደለል አለት አፈጣጠር ዋና ናሙናዎችን በመተንተን የተፅዕኖውን ውጤት ማጥናት ችለዋል። እነዚህ ናሙናዎች የዚህን አስከፊ ክስተት መጠን እና ተፅእኖ በተመለከተ ወሳኝ ግንዛቤዎችን በመስጠት ከመሬት ውጭ ያለ ቁሳቁስ በድንገት ስለመቀመጡ የሚያሳይ ማስረጃ አላቸው።
የሳይንስ ሊቃውንት የአስትሮይድ ተጽእኖ የሚያስከትለውን ውጤት ሙሉ በሙሉ መረዳቱ በምድር ላይ ያለውን ረቂቅ የህይወት ሚዛን እና የስነ-ምህዳሮች ደካማነት እንዲገነዘቡ ይረዳቸዋል። ውጫዊ ክስተቶች በፕላኔታችን ብዝሃ ህይወት ላይ ሊያስከትሉ የሚችሉትን ከፍተኛ ተፅእኖ ለማስታወስ እና ቀጣይነት ያለው የክትትልና ጥበቃ ስራ አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል።
በየጥ
ጥ፡ የዳይኖሰርስ መጥፋት ምክንያት የሆነው ምንድን ነው?
መልስ፡ የዳይኖሰርስ መጥፋት የተከሰተው ከ66 ሚሊዮን አመታት በፊት በተከሰተው አስከፊ የአስትሮይድ ተጽእኖ ነው።
ጥ፡- የአስትሮይድ ተጽእኖ ወዲያውኑ ምን ውጤቶች ነበሩ?
መ: የአስትሮይድ ተጽእኖ ወዲያውኑ የሰደድ እሳት፣ የመሬት መንቀጥቀጥ፣ የድንጋጤ ሞገድ እና በውቅያኖሶች ውስጥ የቆመ ማዕበል ይገኙበታል።
ጥ: ከተፅእኖው የመጣው አቧራ ከባቢ አየርን እንዴት ለወጠው?
መ: ከተፅእኖው የመጣው አቧራ እና ፍርስራሾች የፀሐይ ብርሃንን ዘግተውታል፣ ይህም ወደ ሰማዩ ጨለማ እና የአለም ሙቀት በከፍተኛ ደረጃ እንዲቀንስ አድርጓል።
ጥ: ከተፅዕኖው በኋላ የአየር ንብረት አደጋ እንዴት ተከሰተ?
መ፡ የረዥም ጊዜ የጨለማ እና ቅዝቃዜ ስነ-ምህዳሮች ተረብሸዋል፣ በዚህም ምክንያት የበርካታ እፅዋትና የእንስሳት ዝርያዎች መቀነስ እና መጥፋት ምክንያት ሆኗል።