አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ በመላው አሜሪካ የሚገኙ ሰዎችን ይማርካል

ቅዳሜ ዕለት፣ በአሜሪካ ውስጥ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ያልተለመደ የከዋክብት ክስተት - ዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ተመልካቾች ሆነዋል። ይህ ክስተት የሚከሰተው ጨረቃ በምድር እና በፀሐይ መካከል በምትንቀሳቀስበት ጊዜ ነው, ይህም በሰማይ ላይ "የእሳት ቀለበት" ያልተለመደ እይታ ይፈጥራል. ይህን አስደናቂ ክስተት ሲመለከቱ ታዛቢዎች በፍርሃት ተውጠው ነበር።
የ26 ዓመቱ ኦስካር ሎፔዝ ግርዶሹን ለማየት ከሜክሲኮ ሲቲ ወደ ካምፔ ሜክሲኮ ተጉዟል። ጉጉቱን ገለጸ፣ “ከማይታለፉት ነገሮች አንዱ ነው። የሚገርም ነው. እነዚህን ነገሮች ለመለማመድ እንደ ሰው በእውነት እድለኞች ነን።
የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ ከጠቅላላው የፀሐይ ግርዶሽ የተለየ ነው, ጨረቃ ፀሐይን ሙሉ በሙሉ ትሸፍናለች, ይህም ዘውድ ብቻ ነው የሚታየው. በዓመታዊ ግርዶሽ፣ ጨረቃ ከምድር ትንሽ ርቃ ትገኛለች፣ ይህም ትንሽ እንድትመስል ያደርገዋል። በውጤቱም, ከፀሐይ ፊት ለፊት በሚንቀሳቀስበት ጊዜ, የፀሐይ ውጫዊ ጠርዝ አሁንም ስለሚታይ "የእሳት ቀለበት" ውጤት ይፈጥራል.
ይህ ክስተት ተራ ተመልካቾችን ብቻ ሳይሆን የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን እና ፎቶግራፍ አንሺዎችን የሳበ ሲሆን ይህም በካሜራው ላይ ያለውን አስማታዊ ጊዜ ለመቅረጽ አስቧል። ለፀሀይ ጨረሮች በቀጥታ መጋለጥ በአይን ላይ ጉዳት ስለሚያደርስ ብዙ ሰዎች ግርዶሹን እያዩ ዓይኖቻቸውን ለመጠበቅ ልዩ የፀሐይ ማጣሪያዎችን እና የደህንነት መነጽሮችን ተጠቅመዋል።
የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ በአንፃራዊነት በጣም አልፎ አልፎ የሚከሰት ነው፣ ቢበዛ በዓመት ጥቂት ጊዜ ብቻ ነው። ከአሜሪካ የሚታየው ቀጣዩ ዓመታዊ ግርዶሽ በጁን 2022 ይከናወናል ተብሎ ይጠበቃል። እስከዚያ ድረስ፣ የቅርቡን ግርዶሹን ለማየት ዕድለኛ የሆኑ ሰዎች የዚህን አስደናቂ ትዝታ ትዝታ አላቸው።
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