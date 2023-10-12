የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ሳይንስ

የስነ ፈለክ ክስተት፡ ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ በኖትር ዴም

Byሮበርት አንድሪው

ጥቅምት 12, 2023
የስነ ፈለክ ክስተት፡ ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ በኖትር ዴም

በፊቲንግ አይሪሽ እና በዩኤስሲ ትሮጃኖች መካከል ከሚደረገው የእግር ኳስ ጨዋታ በፊት፣ የኖትር ዴም ዩኒቨርሲቲ ጎብኚዎች ከፊል ዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ለማየት እድሉ ይኖራቸዋል። ግርዶሹ የሚጀምረው ከጠዋቱ 11፡39 ላይ ሲሆን ጨረቃ የፀሐይን ዳር መሸፈን ስትጀምር ከፍተኛው ሽፋን ከምሽቱ 1 ሰአት አካባቢ ይጠበቃል።

ግርዶሹ በሰሜን፣ መካከለኛው እና ደቡብ አሜሪካ የሚታይ ሲሆን በደቡብ ምዕራብ ዩናይትድ ስቴትስ ወደ 90 በመቶ የሚጠጋ ሽፋን እና 40 በመቶ ሽፋን ከኖትርዳም ካምፓስ ቢበዛ። የዓመት ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ ከምድር በጣም ርቃ በምትገኝበት ወይም በምትጠጋበት ቦታ ላይ፣ በመሬት እና በፀሐይ መካከል ስትያልፍ ነው። በዚህ አሰላለፍ ምክንያት፣ የፀሀይ ጫፎቹ ከጨረቃ ጀርባ ሲበሩ ይታያሉ፣ ይህም አስደናቂ “የእሳት ቀለበት” ውጤት ይፈጥራል።

ደህንነቱ የተጠበቀ የእይታ ተሞክሮ ለመስጠት፣ በሳይንስ ኮሌጅ የፊዚክስ እና የስነ ፈለክ ዲፓርትመንት በዮርዳኖስ የሳይንስ አዳራሽ በስተሰሜን በኩል የምልከታ ግብዣን ያስተናግዳል። ቴሌስኮፖች እና ግርዶሽ መነጽሮች ለተሰብሳቢዎች ይገኛሉ። የኖትር ዴም ዲጂታል ቪዥዋል ቲያትር ዳይሬክተር ኪት ዴቪስ በአይን ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ተገቢውን ግርዶሽ መነጽር ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል።

በአስቸጋሪ የአየር ሁኔታ ውስጥ, የዲጂታል ቪዥዋል ቲያትር እና ፕላኔታሪየም ግርዶሽ እንዴት እንደሚከሰት ምሳሌዎችን እና ማብራሪያዎችን ይሰጣሉ. የዝግጅት አቀራረቦች የሚከናወኑት በተዘዋዋሪ መርሐግብር ነው፣ ይህም ጎብኚዎች የፀሐይን ስርዓት እንዲመለከቱ እና ጨረቃ ፀሐይን ስትዘጋ እንዲመለከቱ ያስችላቸዋል።

ቀጣዩ አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ እስከ ሰኔ 21 ቀን 2039 አይጠበቅም ፣ አላስካ በመንገዱ ላይ ብቸኛዋ ግዛት ነች። ነገር ግን፣ በኤፕሪል 8፣ 2024 አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ ከኢንዲያና ክፍሎች፣ የኖትር ዴም ካምፓስን ጨምሮ፣ 97 በመቶ የፀሀይ ሽፋን ይጠበቃል።

ስለ ግርዶሽ የምልከታ ድግስ እና የሳይንስ ፍለጋ ተከታታይ መረጃ ለማግኘት፣ እባክዎን ጄሲካ ሲፍ፣ የሚዲያ ግንኙነት ተባባሪ ዳይሬክተር፣ በ 574-631-3933 ወይም ያግኙ። [ኢሜል የተጠበቀ].

ምንጮች፡- ናሳ

By ሮበርት አንድሪው

ተዛማጅ ለጥፍ

ሳይንስ

የፕላኔቶች ግጭት በኋላ፡ የፕላኔተሪ ሲስተም ለውጥ ፍንጭ

ጥቅምት 12, 2023 ቪኪ Stavropoulou
ሳይንስ

አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ከክርስቶስ ልደት በፊት እየመጣ ነው፣ ነገር ግን የአየር ሁኔታ እይታውን ሊያበላሽ ይችላል።

ጥቅምት 12, 2023 ሮበርት አንድሪው
ሳይንስ

የናሳ ጉዞ ወደ ብረት-ሀብታም አስትሮይድ

ጥቅምት 12, 2023 ቪኪ Stavropoulou

አመለጠዎት

ሳይንስ

የፕላኔቶች ግጭት በኋላ፡ የፕላኔተሪ ሲስተም ለውጥ ፍንጭ

ጥቅምት 12, 2023 ቪኪ Stavropoulou 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ከክርስቶስ ልደት በፊት እየመጣ ነው፣ ነገር ግን የአየር ሁኔታ እይታውን ሊያበላሽ ይችላል።

ጥቅምት 12, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

የናሳ ጉዞ ወደ ብረት-ሀብታም አስትሮይድ

ጥቅምት 12, 2023 ቪኪ Stavropoulou 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

የስነ ፈለክ ክስተት፡ ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ በኖትር ዴም

ጥቅምት 12, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች