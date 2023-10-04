አዲስ ጥናት የተራቆቱ ጅቦች ሥጋን በማስወገድ ላይ የሚጫወቱት ሚና የገንዘብ ጥቅሞችን አገኘ።

በራጃስታን ሳዋይ ማንሲንግ የዱር አራዊት መጠለያ ውስጥ የተካሄደ አዲስ ጥናት ባለ ጅቦች በከብቶች ሬሳ እና በዱር እንስሳት ላይ የሚያገኙትን የማጭበርበር አገልግሎት የገንዘብ ጥቅም ገምቷል። ጥናቱ እንደሚያሳየው በ2019-2020 ባለው ጊዜ ውስጥ በመቅደሱ ውስጥ ያሉ ጅብ ጅቦች 23 ቶን የእንስሳት ሬሳ እና 17 ቶን የዱር አደን በልተው በሺህ የሚቆጠሩ ዶላሮችን አስከሬን ለማስወገድ ወጪ ማዳን ችለዋል።
የተራቆቱ ጅቦች የበሽታ ስርጭትን ለማደናቀፍ እና የአካባቢን ንፅህና ለመጠበቅ አስተዋፅኦ ያላቸውን የቆሻሻ አወጋገድ አገልግሎት ይሰጣሉ። እነዚህ ጥቅማጥቅሞች እንደ ኤሌክትሪክ አስከሬን ወይም ፓይር ማቃጠል ያሉ ሰው ሰራሽ አስከሬን አወጋገድ ዘዴዎችን በማስወገድ የበሽታ ተጋላጭነትን ብቻ ሳይሆን ገንዘብን ይቆጥባሉ።
ጥናቱ፣ በሰዎች በሚመራው የመሬት ገጽታ ላይ በተንቆጠቆጡ ጅቦች መቆፈር ከሚያስገኛቸው የገንዘብ ጥቅማ ጥቅሞች የመጀመሪያ ግምት ውስጥ አንዱ የሆነው፣ እነዚህ ብዙ ጊዜ የማይታለፉ አጭበርባሪዎች የሚያበረክቱትን አወንታዊ አስተዋጽዖ ብርሃን ለማብራት ያለመ ነው። ጥናቱ እንደሚያመለክተው የአካባቢውን ማህበረሰቦች ስለነዚህ የገንዘብ ጥቅማጥቅሞች ማስተማር ከተራቆተ ጅቦች ጋር ተያይዞ ያለውን አሉታዊ ገጽታ ማስወገድ እና ለጥበቃቸው እገዛ ያደርጋል።
ራቁቱ ጅብ በአለም ላይ ካሉ አራት የጅብ ዝርያዎች አንዱ ሲሆን በህንድ ይገኛል። እነዚህ ብቻቸውን ሥጋ በል እንስሳት የውሻ መሰል መልክ ያላቸው እና በትላልቅ ሥጋ በል እንስሳት እና በተጣሉ የቤት ከብቶች ሬሳ በተጠበቁ የእንስሳት ቅሪቶች በአጋጣሚ ይመገባሉ።
በተለይ በእንስሳት ብዛት እና በንፅህና ጉድለት ምክንያት በጥናት አካባቢ የሬሳ አወጋገድ ጅቦችን የማስወገድ አገልግሎት መስጠት አስፈላጊ ነው። በክፍት ቦታዎች እና በመንገድ ዳር አስከሬን መጣል ከባድ የቆሻሻ አወጋገድ ችግር ስለሚፈጥር ክልሉን ለዞኖቲክ በሽታዎች መስፋፋት ተጋላጭ ያደርገዋል።
በተንቆጠቆጡ ጅቦች የሚደረጉ የቆሻሻ ማስወገጃ አገልግሎቶች ኢኮኖሚያዊ አስተዋፅኦ በተመራማሪዎቹ ተወስኗል። የሬሳ አወጋገድን ዋጋ በሁለት መንገዶች ገምተዋል-በኤሌክትሪክ ማቃጠል እና በፓይሮ ማቃጠል። ጥናቱ በጥናቱ አካባቢ በየዓመቱ ከሚሰበሰበው 4.4 ቶን ቆሻሻ ውስጥ 23 በመቶ የሚሆነውን የእንስሳት አስከሬን ቆሻሻ በአጠቃላይ 525 ቶን ጥቅጥቅ ያሉ ጅቦች እንዳስወገዱ ግኝቱ አመልክቷል። የዚህ ቆሻሻ ማስወገጃ ወጪ ለኤሌክትሪክ አስከሬን 7095 ዶላር እና ለፓይር ማቃጠል 49,665 ዶላር ተሰልቷል።
ጥናቱ የተገለጸውን የገንዘብ ጥቅማጥቅም የደን ባለሥልጣኖች ለገጣማ ጅቦች እና መኖሪያዎቻቸው አስተዳደር ሊጠቀሙበት እንደሚችሉ ጠቁሟል። በዚህ ጥናት ውስጥ የተተገበረው የግምገማ ዘዴ በእንስሳት አስከሬን አወጋገድ ላይ ተግዳሮቶች ባሉባቸው ሌሎች አካባቢዎችም ሊተገበር ይችላል፣ ይህም እንደ ጃካሎች እና ቀበሮዎች ያሉ አጭበርባሪዎችን ይጠቀማል።
ባጠቃላይ ሲታይ፣ በተንቆጠቆጡ ጅቦች የሚሰጠውን የቆሻሻ አገልግሎት ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ መረዳቱ የእነዚህ እንስሳት ጤናማ መልክዓ ምድሮችን ለመጠበቅ ያለውን ጠቀሜታ ያጎላል እና ብዙውን ጊዜ ከነሱ ጋር ተያይዞ ያለውን አሉታዊ ግንዛቤ እንደገና እንዲገመግም ያበረታታል። የከብት ቆሻሻን በመብላት፣ ጅብ የህብረተሰቡን ገንዘብ ከመቆጠብ ባለፈ በሽታን በመከላከል እና በስነምህዳር ላይ ለሚከሰት የንጥረ-ምግብ ብስክሌት አስተዋፅኦ ያደርጋል።
ምንጮች:
- ዋናው ጽሑፍ፡ [ምንጭ አስገባ]
- የምስል ምንጭ: Randeep Singh