በተከለከሉ ቦታዎች ውስጥ ባለው የእሳት ነበልባል ባህሪ ላይ የተደረገ ግኝት በእሳት ደህንነት ላይ ተስፋ ሰጭ ግንዛቤዎችን ያሳያል

የእሳት ደህንነትን አስፈላጊነት በሚያስታውሱት አሳዛኝ ክስተቶች መካከል በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ብሔራዊ ላቦራቶሪ ውስጥ የተካሄደ የጥናት ምርምር በታሸጉ ቦታዎች ላይ የእሳት ነበልባል ባህሪ ላይ አዲስ ብርሃን ፈንጥቋል። የአይኤስኤስ ልዩ የሆነውን የማይክሮግራቪቲ አካባቢን በመጠቀም ተመራማሪዎች የእሳት ደህንነት ሞዴሎችን የማሳደግ እና የወደፊት አሳዛኝ ሁኔታዎችን ለመከላከል የሚያስችሉ አስገራሚ ግኝቶችን አድርገዋል።
በኬዝ ዌስተርን ሪዘርቭ ዩኒቨርሲቲ የምርምር ሳይንቲስት በያ-ቲንግ ሊያኦ የሚመራ ይህ ምርመራ እ.ኤ.አ. በ 2017 በለንደን በደረሰው አስከፊው የግሬንፌል ታወር ቃጠሎ የተነሳ ነው። ሊያኦ በተዘጉ አካባቢዎች ውስጥ ነበልባል እንዴት እንደሚሰራጭ የመረዳት አስቸኳይ አስፈላጊነት ተገነዘበ። ይህ መሠረታዊ ጥናት.
በማይክሮ ግራቪቲ ውስጥ ቆራጭ ሃርድዌርን በመቅጠር በአይኤስኤስ ላይ የተደረገው ጥናት ወሳኝ የሆነ የእውቀት ክፍተትን ሞልቶታል፣ ይህም የእሳት ነበልባል ባህሪ እና ከአካባቢው ግድግዳዎች ጋር ስላላቸው ግንኙነት ጉልህ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል።
የእነዚህ ግኝቶች አንድምታ ከጠፈር ወሰን በላይ ይዘልቃል። በጠፈር መንኮራኩሮች ላይ የተሻሻሉ የእሳት ደህንነት እርምጃዎች ገና ጅምር ናቸው. ከዚህ ምርምር የተገኘው እውቀት በከፍተኛ ደረጃ ህንፃዎች ውስጥ የእሳት አደጋ መከላከያ ዘዴዎችን የመቀየር አቅም አለው, የነዋሪዎችን ደህንነት ማረጋገጥ እና ለወደፊቱ ተመሳሳይ አደጋዎችን አደጋን ይቀንሳል.
የአይኤስኤስ ናሽናል ላብራቶሪ ኦፊሴላዊ መጽሔት ወደላይ በታተመው እንደ “ማሞቂያ ነገሮች በማይክሮግራቪቲ” በመሳሰሉ ጽሑፎች አማካኝነት ቤተ ሙከራው በአይ ኤስ ኤስ ናሽናል ቤተ ሙከራ የተደገፉ ሙከራዎችን ውጤት ለማስተላለፍ ያለመ ነው። እነዚህ ሙከራዎች የጠፈር ምርምርን ዋጋ ከማሳየት ባለፈ የሳይንሳዊ ፈጠራን እና የሰውን ደህንነት መጣጣምን ያጎላሉ።
በየጥ:
ጥ፡ በተከለከሉ ቦታዎች ላይ በነበልባል ባህሪ ላይ የሚደረገውን ምርምር ያነሳሳው ምንድን ነው?
መልስ፡ እ.ኤ.አ. በ2017 በለንደን የተከሰተው የግሬንፌል ታወር እሳት አደጋ ለዚህ ምርምር መነሳሳት ሆኖ አገልግሏል።
ጥ፡ ጥናቱ ትኩረት ያደረገው በምን ላይ ነው?
መ፡ ጥናቱ ዓላማው ነበልባሎች እንዴት እንደሚዛመቱ እና በተከለከሉ ቦታዎች ውስጥ ከግድግዳዎች ጋር እንደሚገናኙ ለመረዳት ነው።
ጥ፡ ግኝቶቹ ምን ሊሆኑ የሚችሉ መተግበሪያዎች አሏቸው?
መ: ግኝቶቹ በጠፈር መንኮራኩሮች ላይ የእሳት ደህንነትን ለማሻሻል እና በከፍተኛ ደረጃ ህንፃዎች ውስጥ የእሳት መከላከያ እርምጃዎችን የመቀየር አቅም አላቸው.